SRI neagă orice legătură cu Elena Lasconi. ”Nu mă las intimidată de astfel de tactici!”

SRI a trimis răspunsul la solicitarea președintei USR, după ce aceasta a fost acuzată de mai multe publicații că a colaborat cu Serviciul Român de Informații (SRI) și că ar fi fost șefa de cabinet a fostului director al instituției Radu Timofte.

SRI neagă orice legătură cu Elena Lasconi

a publicat miercuri pe Facebook răspunsul oficial al SRI, care arată că Elena Lasconi nu a fost colaboratoare sau angajată a serviciului și că instituția nu are nicio legătură cu obținerea de către aceasta a unui apartament.

„’Doamna Elena Valerica Lasconi nu a avut calitatea de angajat și nu a colaborat cu Serviciul Român de Informații. Totodată, vă aducem la cunoștință că instituția noastră nu are legătură cu modalitatea de obținere de către persoana sus-menționată a dreptului de proprietate a bunului imobil la care faceți referire.’ – este răspunsul clar, oficial, al SRI pe care l-am primit astăzi. Îl vedeți, integral, mai jos și sper că după asta închidem acest fals subiect.

După linșajul la care am fost supusă, am trimis către SRI o solicitare, să spună dacă am lucrat cu ei, dacă mi-au luat casă, așa cum se tot minte în spațiul public. Răspunsul e clar: am fost atacată pe nedrept.

Știam de când am anunțat că voi candida că nu au cu ce să mă atace, că vor inventa, vor minți, vor face tot soiul de mizerii. Nu mă las intimidată de astfel de tactici! România merită un politician cinstit la Cotroceni, care să redea fiecărui român speranța că poate să fie respectat, că poate să trăiască bine și la el acasă.

O Românie pentru toți, nu doar pentru unii care fac combinații!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Mai multe publicații au prezentat informații conform cărora , candidata USR la alegerile prezidențiale, ar fi colaborat cu SRI și cu Radu Timofte, fostul director al instituției. Într-un interviu acordat Gândul, președinta USR a declarat că nu a lucrat niciodată cu SRI sau cu Radu Timofte și că nu l-a cunoscut pe acesta.

„Nu am lucrat niciodată și nu lucrez și nu am colaborat niciodată cu SRI. Nu i-am luat nici măcar un interviu, nu l-am cunoscut pe Radu Timofte”, a declarat candidata USR. Elena Lasconi a negat și acuzația că și-ar fi luat un apartament cu bani de la SRI, spunând că l-a cumpărat cu credit imobiliar. Într-un alt interviu, acordat Digi24, Elena Lasconi i-a acuzat pe Silviu Mănăstire și Rareș Bogdan că au promovat informația legată de presupusa ei relație cu SRI.

„Ăștia clar colaborează cu serviciile. Sunt mai mulți, în presă categoric sunt mai mulți. Vă pot spune și cine a fost consilierul lui Timofte, o fostă colegă de-a mea. Carmen Tănesescu, fosta șefă de eveniment de la ProTV”, a declarat atunci candidata USR.