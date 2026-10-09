Stă Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB-ului la partida cu Oțelul? Situație incredibilă cu o zi înainte de meci

FCSB a anunțat oficial pe 24 septembrie revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe bancă, iar tehnicianul a condus antrenamentele în ultimele două săptămâni, însă acesta nu a fost înregistrat la Liga Profesionistă până în acest moment. Totuși, există posibilitatea ca problema să se rezolve până la meciul cu Oțelul, programat sâmbătă, de la ora 21:30, iar Reghecampf ar putea să fie prezent pe bancă.
Laurențiu Reghecampf nu a fost înregistrat de FCSB până în acest moment. Pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal apare în continuare fostul antrenor principal al „roș-albaștrilor”, Marius Baciu, iar pe cel al FRF nu este trecut niciun antrenor principal, ci doar colaboratorii lui Laurențiu Reghecampf, Viorel Dinu și Adrian Popa.
Conform GSP, problema ar putea să se rezolve însă înainte de meciul cu Oțelul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30 pe Arena Națională, în cadrul etapei 11 din SuperLiga. În cazul în care Laurențiu Reghecampf va fi înregistrat, tehnicianul ar putea fi prezent pe bancă. FANATIK anunța pe 25 septembrie că fosta echipă a antrenorului român, Esperance Tunis, nu semnase rezilierea contractului.
Laurențiu Reghecampf și-a propus să redreseze situația la FCSB, echipa ocupând momentan locul 11 în clasamentul SuperLigii. Mihai Stoica a oferit detalii de la antrenamentele conduse de noul tehnician al „roș-albaștrilor”. „E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda, pentru că antrenamentele au fost foarte dificile.
Am mai lucrat în două mandate cu Reghe. Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător“, a dezvăluit oficialul FCSB-ului în cadrul ediției de pe 3 octombrie a emisiunii MM LA FANATIK. Laurențiu Reghecampf a mai activat la FCSB în două perioade, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri alături de formația „roș-albastră”.