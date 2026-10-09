Sport

Stă Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB-ului la partida cu Oțelul? Situație incredibilă cu o zi înainte de meci

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB pe 24 septembrie, însă nu a fost înregistrat de formația „roș-albastră” la LPF. Sâmbătă, de la ora 21:30, FCSB evoluează contra Oțelului în SuperLiga.
Bogdan Mariș
09.10.2026 | 12:42
Sta Laurentiu Reghecampf pe banca FCSBului la partida cu Otelul Situatie incredibila cu o zi inainte de meci
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu a fost înregistrat de FCSB la LPF. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB a anunțat oficial pe 24 septembrie revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe bancă, iar tehnicianul a condus antrenamentele în ultimele două săptămâni, însă acesta nu a fost înregistrat la Liga Profesionistă până în acest moment. Totuși, există posibilitatea ca problema să se rezolve până la meciul cu Oțelul, programat sâmbătă, de la ora 21:30, iar Reghecampf ar putea să fie prezent pe bancă.

Laurențiu Reghecampf nu a fost înregistrat de FCSB la LPF. Ce se întâmplă la meciul cu Oțelul

Laurențiu Reghecampf nu a fost înregistrat de FCSB până în acest moment. Pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal apare în continuare fostul antrenor principal al „roș-albaștrilor”, Marius Baciu, iar pe cel al FRF nu este trecut niciun antrenor principal, ci doar colaboratorii lui Laurențiu Reghecampf, Viorel Dinu și Adrian Popa.

ADVERTISEMENT

Conform GSP, problema ar putea să se rezolve însă înainte de meciul cu Oțelul, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30 pe Arena Națională, în cadrul etapei 11 din SuperLiga. În cazul în care Laurențiu Reghecampf va fi înregistrat, tehnicianul ar putea fi prezent pe bancă. FANATIK anunța pe 25 septembrie că fosta echipă a antrenorului român, Esperance Tunis, nu semnase rezilierea contractului.

Mihai Stoica, dezvăluiri de la antrenamentele lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și-a propus să redreseze situația la FCSB, echipa ocupând momentan locul 11 în clasamentul SuperLigii. Mihai Stoica a oferit detalii de la antrenamentele conduse de noul tehnician al „roș-albaștrilor”. „E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda, pentru că antrenamentele au fost foarte dificile.

ADVERTISEMENT
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”....
Digi24.ro
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei

Am mai lucrat în două mandate cu Reghe. Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător“, a dezvăluit oficialul FCSB-ului în cadrul ediției de pe 3 octombrie a emisiunii MM LA FANATIK. Laurențiu Reghecampf a mai activat la FCSB în două perioade, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri alături de formația „roș-albastră”.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează:
Digisport.ro
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Întrebat despre Mbappe, Jose Mourinho i-a amenințat pe jucătorii Realului: „Promit că vor...
Fanatik
Întrebat despre Mbappe, Jose Mourinho i-a amenințat pe jucătorii Realului: „Promit că vor sta acasă!”
Universitatea Craiova, în primăvara europeană? Cel mai nou verdict al supercomputerului
Fanatik
Universitatea Craiova, în primăvara europeană? Cel mai nou verdict al supercomputerului
“E două – trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui...
Fanatik
“E două – trei clase peste Miculescu!” Atacantul lui U Cluj, propus lui Gigi Becali la FCSB
Tags:
Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
Parteneri
'Ar trebui să plătească și să dispară din fotbal!'. Adi Mutu a ieșit...
iamsport.ro
'Ar trebui să plătească și să dispară din fotbal!'. Adi Mutu a ieșit la atac
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!