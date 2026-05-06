Stadio Olimpico, sold-out înainte de finala din Coppa Italia! Chivu poate lua un nou trofeu într-o atmosferă fantastică la Lazio – Inter

Lazio - Inter se va juca într-o atmosferă de poveste! Toate cele 70.000 de locuri de pe Stadio Olimpico vor fi ocupate în finala din Coppa Italia, care-i poate aduce eventul lui Cristi Chivu
Ciprian Păvăleanu
07.05.2026 | 01:15
Biletele pe Stadio Olimpico pentru finala Coppa Italia dintre Lazio și Inter s-au epuizat cu o săptămână înaintea partidei. Foto: Colaj FANATIK
Cristi Chivu (45 de ani) a cucerit titlul în Italia la primul său sezon la Inter Milano, iar miercuri, 13 mai, antrenorul român are șansa să bifeze eventul pe banca „nerazzurrilor”. Meciul se va disputa la Roma, pe Stadio Olimpico, iar biletele s-au epuizat cu o săptămână înaintea meciului.

Cerere uriașă pentru finala Coppa Italia! Olimpico este sold-out pentru Lazio – Inter

Cristi Chivu nu a fost văzut ca un antrenor ce o poate readuce pe Inter pe culmile gloriei, după ce sezonul trecut pierduse toate trofeele pe finalul sezonului. Echipa antrenată de Simone Inzaghi a fost spulberată în finala Ligii Campionilor, a pierdut titlul în ultimele etape împotriva lui Napoli și a fost eliminată din Coppa Italia de rivala din oraș.

În acest sezon, chiar dacă a fost eliminată prematur din Liga Campionilor, încă din play-off, Inter a triumfat în campionat cu trei etape rămase de disputat, iar în Coppa Italia va juca finala împotriva lui Lazio. Meciul se va juca pe Stadio Olimpico, iar biletele s-au epuizat cu o săptămână înainte.

Ultimele 3.500 de bilete au fost puse în vânzare miercuri, însă au rezistat pe site doar câteva minute: „Finala Coppa Italia: Stadio Olimpico va fi sold-out pentru Lazio-Inter. Cele aproximativ 3.500 de bilete rămase s-au vândut în doar câteva minute”, a anunțat presa din Italia.

Cristi Chivu a câștigat încrederea conducerii lui Inter! Ce transferuri urmează pentru sezonul următor

Acest sezon a fost unul de test pentru Cristi Chivu, iar antrenorul român a demonstrat fără dubii că merită să se afle pe banca lui Inter. Deși nu a primit întăriri foarte importante față de sezonul trecut, Chivu a reușit să defileze în Serie A și să fie la un pas de event.

În urma acestor performanțe, conducerea a decis să-i prelungească contractul și să-i mărească salariul, iar încrederea câștigată s-ar putea vedea și în următoarea campanie de transferuri. Inter deja a rezolvat transferul definitiv al lui Akanji, care în acest sezon a fost împrumutat de la Manchester City, însă Fabrizio Romano anunță și venirea unui mijlocaș.

Întrucât Henrik Mkhitaryan a ajuns la o vârstă destul de înaintată pentru un fotbalist, Chivu va avea nevoie de suflu proaspăt în zona mediană, iar una dintre variantele probabile ar fi Curtis Jones, anunță jurnalistul italian. Fotbalistul lui Liverpool și-a dat acordul total pentru a îmbrăca tricoul „nerazzurrilor”, însă contractul său cu „cormoranii” mai este valabil până în 2027, ceea ce înseamnă că cele două echipe ar trebui să se înțeleagă în privința unei sume de transfer. Rămâne de văzut ce alți jucători va mai aduce Inter în această vară pentru a ataca și Liga Campionilor din sezonul următor.

