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Stadioanele din România ajunseseră la un moment dat într-o situație critică și cu greu mai puteau fi folosite pentru diferite activități. Statul a decis că este momentul să se implice în forță pentru a refacerea sau construirea unor arene. În acest moment, în țară sunt câteva stadioane care arată foarte bine, iar altele urmează să fie ridicate în anii următori. O parte dintre investiții sunt susținute de Compania Națională de Investiții (CNI), în parteneriat cu administrațiile locale. În alte cazuri, primăriile sau consiliile județene s-au implicat direct și au ajutat cu finanțarea.

Arena Națională, cel mai scump stadion din România

Fără doar și poate, cel mai important stadion al țării este Arena Națională din Capitală. Cu o capacitate de peste 55.000 de locuri și accesibilă atât pentru evenimente sportive, cât și concerte sau alte evenimente culturale, arena a fost dată în folosință în 2011.

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Un adevărat simbol al Bucureștiului, ridicarea stadionului a costat 235 de milioane de euro. Deși au trecut 15 ani de la inaugurare, Arena Națională este în continuare cea mai scumpă construcție de acest fel din țară.

Și tot în Capitală se află și a doua cea mai scumpă arenă. Este vorba de stadionul Steaua, care are o capacitate de peste 31.000 de locuri. Construcția a fost dată în folosință în 2021 și a ajuns să coste 83 de milioane de euro.

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La Craiova și Cluj-Napoca sunt două dintre cel mai frumoase stadioane

Următorul pe listă este stadionul Ion Oblemenco din Craiova, dat în folosință în toamna lui 2017. Oltenii se mândresc cu o arenă superbă ce poate primi peste 30.000 de spectatori, iar costul ei s-a ridicat la peste 52 de milioane de euro.

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Al doilea cel mai mare oraș al țării nu putea rămâne mai prejos și așa a apărut Cluj Arena în 2011. Deși inițial s-a estimat un cost de 27,5 milioane de euro pentru stadionul de 30.000 de locuri, acesta a ajuns să consume în final în jurul a 45 de milioane de euro.

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O altă arenă la nivel înalt s-a construit la Sibiu, însă și aici costul a fost unul destul de ridicat. Pentru noul Municipal din localitate, care poate primi 13.000 de spectatori, s-au cheltuit nu mai puțin de 43 milioane de euro.

Bucureștiul mai are două stadioane în top

Cocheta arenă Arcul de Triumf din Capitală nu mai este de la renovare doar casa rugby-ului românesc, ci a început să fie folosită și pentru fotbal. După o investiție de 37 de milioane de euro, stadionul de 8.200 de locuri a fost inaugurat în vara anului 2021.

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Rapid este una dintre echipele fanion ale fotbalului românesc și nu putea să rămână în urmă în ceea ce privește stadionul. Noua arenă din Giulești, cu o capacitate de 14.000 de locuri, a fost dat în folosință în 2022 și a costat aproximativ 35 de milioane de euro.

Alte arene mai mici din țară au fost și ele renovate sau construite de la zero cu bani de la stat, iar aici am inclus următoarele stadioane:

Stadionul Municipal Constantina Diță-Tomescu din Târgu Jiu – 28 de milioane euro

Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe – 25 de milioane euro

Stadionul Eugen Popescu din Târgoviște – renovat cu 15 milioane euro

Stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț – renovat cu 6 milioane de euro

Stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu – renovat cu 4 milioane euro

Stadionul Municipal din Turnu Măgurele – 3 milioane de euro

Stadioane unde au început lucrările

Însă, asta nu este totul. Se muncește din greu pe alte șantiere pentru ridicarea altor stadioane care să primească publicul la cele mai înalte standarde. Iar fanii fotbalului așteaptă cu nerăbdare să vadă gata alte arene în București, Timișoara, Constanța, Pitești, Brașov, Alexandria sau Hunedoara.

Poate una dintre cele mai așteptate construcții este ridicarea noului stadion Dinamo, care va purta numele regretatului Mircea Lucescu. După numeroase controverse și ani de așteptare, . Cu o capacitate de 25.000 de locuri, stadionul ar urma să fie gata în 2028, iar costul estimat este de 170 de milioane de euro.

Farul își joacă meciurile de pe teren propriu la Ovidiu, dar se speră că din 2028 sau cel târziu 2029 să fie gata noul stadion din Constanța. Arena va purta numele marelui Gheorghe Hagi, va avea 18.000 de locuri și va costa în jurul a 100 de milioane de euro.

Poli Timișoara se pregătește să aibă casă nouă

Unul dintre orașele importante ale României, Timișoara, încă nu are o arenă modernă, dar în curând va beneficia de două locații. Primul stadion gata va fi Eroii Revoluției, de 10.000 de locuri, care a costat 23 de milioane de euro, iar acesta va putea fi folosit începând din februarie 2027.

Însă, bănățenii așteaptă cu înfrigurare să se întoarcă pe arena Dan Păltinișanu. Lucrările la stadionul fanion al orașului ar urma să înceapă în curând, iar recepția este preconizată să se facă în doi ani și jumătate. Acesta va avea 32.000 de locuri și are un cost de construcție de 115 milioane de euro.

Un alt stadion unde se lucrează intens este cel din Pitești. Arena care va continua să poarte numele fostului mare fotbalist Nicolae Dobrin și va fi gata în cel mai optimist scenariu în primăvara anului 2028. Cu o capacitate de 15.000 de locuri, va costa este de 100 de milioane de euro.

O situație inedită este la Târgoviște, acolo unde se pregătește ridicarea celui de-al doilea stadion. Aflată în Liga 2, Chindia își joacă meciurile de acasă pe arena Eugen Popescu de 8.000 de locuri, care a fost inaugurată în 2023, după o investiție de 15 milioane de euro. Dar, autoritățile locale nu s-au mulțumit cu atât, iar Dâmbovița Arena ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Deși inițial costurile stadionului de 12.000 de locuri erau de 55 de milioane de euro, acestea au crescut și ajuns în acest moment la 80 de milioane de euro.

Unde se mai construiesc stadioane

Alte șantiere urmează să se deschidă în curând și în alte orașe din țară. La Brașov, Oradea, Bistrița sau Hunedoara s-au făcut studii, s-au prezentat proiecte, s-au aprobat bugete și totul este pregătit pentru începerea lucrărilor.

Demolarea vechiului stadion Tineretului din Brașov a început, iar pe locul ei va fi ridicată o arenă de 9.700 de locuri. Construcția va începe anul viitor și va avea termen de finalizare 19 luni, iar costurile se ridică la 30 de milioane de euro.

După luni de incertitudine, Oradea va avea în cele din urmă o arenă nouă, după ce s-au semnat actele de proiectare și execuție. Construcția cu o capacitate de 17.000 de locuri este prevăzută să aibă loc în perioada 2027-2029, iar costul total este evaluat la aproximativ 62 de milioane de euro.

Autoritățile din Bistrița au depus și ele actele pentru noul stadion Unirea, însă deocamdată proiectul este blocat din cauza unei licitații complicate. Arena ar urma să primească puțin peste 12.000 de spectatori, iar costul este estimat la 50-60 de milioane de euro.

Corvinul a promovat în SuperLiga, dar este nevoită să joace prin alte orașe pentru că la Hunedoara nu sunt condiții. De curând s-au luat toate aprobările, iar la începutul anului viitor . Apoi va începe construcția propriu-zisă la arena de 10.200 de locuri, care va costa în jurul a 54 de milioane de euro.