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Unde se joacă, de fapt, meciurile de la Campionatul Mondial 2026. Orașele și stadioanele alese

Campionatul Mondial 2026 va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic. Când începe turneul, unde se joacă meciurile și când și pe ce stadion este programată marea finală.
Mihai Dragomir
09.06.2026 | 22:30
Unde se joaca de fapt meciurile de la Campionatul Mondial 2026 Orasele si stadioanele alese
SPECIAL FANATIK
Unde și când se joacă meciurile de la CM 2026. Foto: hepta.ro.
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Campionatul Mondial 2026 este turneul final care se va desfășura în vara acestui an și va reuni 48 de echipe naționale la start. Competiția promite spectacol, momente de neuitat, dar și dramatism la cote maxime. Microbiștii din toate colțurile lumii speră să își vadă favoriții triumfând. Rămâi pe site pentru a afla toate detaliile importante.

Când începe CM 2026

După o pauză de 4 ani de la precedentul Campionat Mondial din Qatar, câștigat de Argentina la penalty-uri în fața Franței, este momentul pentru un nou turneu final. Ediția din acest an se deschide cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, programat 11 iunie, ora 22:00. Mexic a participat în total la 18 ediții de CM, bifând prima apariție chiar la turneul inaugural din 1930. Din 1994 până în 2022, mexicanii au fost prezenți la fiecare ediție, iar cea mai bună performanță a lor sunt sferturile din 1970 și 1986, când a fost gazdă în ambele ocazii.

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Africa de Sud, deși o națională care a dat mulți fotbaliști valoroși pe parcursul anilor, are doar 3 participări la CM: 1998, 2002 și 2010 – în calitate de gazde. Cea mai bună performanță a echipei supranumite „Bafana Bafana” a fost locul 17 la ediția din 2002, nereușind însă niciodată să depășească faza grupelor.

Țările gazdă ale turneului

Pentru prima dată în istoria Campionatului Mondial, turneul va fi organizat de 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Ediția din 2002 fusese singura organizată de 2 țări (Japonia și Coreea de Sud). Mexic a devenit prima țară din lume care figurează drept gazdă a CM după ce mai fusese, de una singură, la edițiile din 1970 și 1986, menționate mai sus. În 2030, se va continua acest format cu 3 gazde, întrucât competiția va fi organizată atunci de Spania, Portugalia și Maroc.

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Orașele care găzduiesc meciuri

Având în vedere că turneul este alcătuit în primă fază din 48 de echipe, meciurile se vor juca în 16 orașe. SUA va găzdui cele mai multe confruntări. Iată orașele implicate din fiecare țară organizatoare a turneului din acest an:

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SUA

  • Atlanta, GA
  • Boston, MA
  • Dallas, TX
  • Houston, TX
  • Kansas City, MO
  • Los Angeles, CA
  • Miami, FL
  • New York / New Jersey
  • Philadelphia, PA
  • San Francisco Bay Area, CA
  • Seattle, WA

Mexic

  • Guadalajara
  • Mexico City
  • Monterrey

Canada

  • Toronto
  • Vancouver

Stadioanele pe care se joacă la CM 2026

Echipa națională a Statelor Unite ale Americii vor juca meciurile de acasă pe arenele SoFi Stadium, din Los Angeles, și Lumen Field, din Seattle. Iată lista cu stadioane pe care se vor juca meciurile de la acest turneu:

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  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA)
  • Gillette Stadium (Boston, MA)
  • AT&T Stadium (Dallas, TX)
  • NRG Stadium (Houston, TX)
  • Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)
  • SoFi Stadium (Los Angeles, CA)
  • Hard Rock Stadium (Miami, FL)
  • MetLife Stadium (New York / New Jersey)
  • Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA)
  • Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area, CA)
  • Lumen Field (Seattle, WA)
  • Estadio Guadalajara (Guadalajara)
  • Estadio Azteca (Mexico City) – cel mai mare stadion de la acest turneu (83,000 de locuri)
  • Estadio Monterrey (Monterrey)
  • Toronto Stadium (Toronto)
  • BC Place (Vancouver)

Când are loc finala

Finala Campionatului Mondial 2026 este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Actul final al competiției se va da pe stadionul MetLife din New York. Iată mai jos lista cu națiunile câștigătoare până acum:

  1. Brazilia – 5 titluri: 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002 (22 de participări – 6 finale)
  2. Germania – 4 titluri: 1954, 1974, 1990 și 2014 (20 de participări, 8 finale)
  3. Italia – 4 titluri: 1934, 1938, 1982 și 2006 (18 participări, 6 finale)
  4. Argentina – 3 titluri: 1978, 1986 și 2022 (18 participări, 6 finale)
  5. Franța – 2 titluri: 1998 și 2018 (16 participări, 4 finale)
  6. Uruguay – 2 titluri: 1930 și 1950 (14 participări, 2 finale)
  7. Anglia – 1 titlu: 1966 (16 participări, 1 finală)
  8. Spania – 1 titlu: 2010 (16 participări, 1 finală)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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