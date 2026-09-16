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Fanii germani sunt cunoscuți pentru . Chiar și în diviziile inferioare, stadioanele din Germania ating numere record de spectatori pentru meciurile de top din campionat, depășind cu mult asistențele din SuperLiga.

Apogeul în Liga 3 din Germania: Peste 50.000 de spectatori

De-a lungul timpului, al treilea eșalon a avut în componență echipe cu bazine uriașe de fani, care au zis „prezent” la partidele favoriților. Apogeul a fost atins în mai 2009, arată publicația germană . La duelul dintre Fortuna Dusseldorf și Werder Bremen II 1-0, 50.095 de fani au sărbătorit promovarea favoriților chiar pe stadionul Merkur-Spiel.

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Suporterii „alb-roșiilor” au fost aproape de a doborî propriul record săptămâna trecută. În tribunele stadionului din Dusseldorf s-au strâns 49.325 de spectatori, pentru a asista la duelul Fortunei cu liderul campionatului, MSV Duisburg. Gazdele s-au impus dramatic, 2-1, grație golului marcat de Eric Hottman, în minutul 87.

În top 10 al asistențelor, cel mai întâlnit nume este cel al lui Kaiserslautern: de 4 ori. Gruparea din Vestul Germaniei a atins cel mai mare număr de fani tot împotriva echipei secunde a unui grand din Bundesliga, în 2022. Cu 48.416 fani în tribune, Kaiserlautern a cedat cu 1-3 împotriva lui Borussia Dortmund II și a ratat promovarea directă.

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Echipa de pe stadionul ”Fritz-Walter” a avut asistențe incredibile și împotriva lui Saarbrucken (3-1, 46.895 de fani în 2022), 1860 Munchen (1-0, 41.324 de fani în 2018) și (1-1, 36.766 de fani în 2019). Topul este completat de Dynamo Dresda, care a atins recordul propriu de spectatori pe ”Rudolf Harbig” împotriva rivalilor de la Erzgebirge Aue (2-1, 31.858 de fani în 2024).

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Cluburile din Germania sunt deținute majoritar de către fani

Suporterii sunt implicați în cluburile pe care le susțin mai mult decât în alte țări. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, echipele sunt deținute în proporție de minim 50%+1 de către grupuri de fani cotizanți. Astfel, suporterii au drept de vot cu privire la deciziile cluburilor pe care le susțin, potrivit .

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De-a lungul timpului, fanii germani au militat pentru păstrarea zonelor fără scaune în interiorul stadioanelor. Scopul a fost păstrarea prețurilor biletelor accesibile pentru suporteri. De asemenea, fanii își asumă obiectivul de a nu crea datorii masive pentru club.

În Bundesliga există câteva excepții de la majoritatea decizională a suporterilor cotizanți. Firmele deținute majoritar de investitori privați sunt RB Leipzig – deținută de Red Bull, Bayer Leverkusen – deținută de firma farmaceutică Bayer și VfL Wolfsburg – deținută de Volkswagen.