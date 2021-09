Stadion de 1.000.000 de euro pentru o echipă din Liga 4! Unde se construieşte arena

Construcțiile au demarat la începutul lunii iulie și va mai fi realizat un teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, cu o suprafață de 40×20 m.

CNI construieşte un stadion de 1.000.000 de euro pentru o echipă de Liga 4

„Ca urmare a demersurilor făcute de-a lungul timpului, o nouă investiție pe care o anunțasem înainte de campania electorală a demarat și prinde contur: baza sportivă tip 1 cu finanțare de la Compania Națională de Investiție, cu o valoare a investiției guvernamentale de aproape un milion de euro”, declara pe 6 iulie primarul orașului, Angel Gheorghiu.

Compania Națională de Investiții, și Arcul de Triumf, iar în această perioadă , a grăbit activitatea la Bucecea, în sensul în care deja s-a trecut la nivelarea terenului.

Clădirea pentru vestiare va avea 400 mp utili, vor fi amplasate o tabelă de marcaj și 5 catarge pentru drapel, va fi amenajată o parcare pentru 55 de autoturisme, patru locuri pentru persoane cu dizabilități și două pentru autocare, alei pietonale și spații verzi.

„Este o surpriză și pentru noi să avem un constructor așa de activ. Sunt lucrări începute de aproape trei luni și ne aflăm în acest stadiu. Construcția este ridicată, iar la teren se lucrează la nivelare. Deja a venit gazonul sintetic care va fi amplasat pe teren.

Este o investiție în valoare de un milion de euro, făcută cu sprijinul Companiei Naționale de investiții. Va mai fi o tribună, o parcare pentru autocare și una pentru autoturisme”, a spus Gheorghiu, citat de .

În paralel, se lucrează și la sala de sport, construită tot de Compania Națională de Investiții, în 2008, care va fi modernizată și adusă la standardele actuale. Edilul și-a manifestat speranța că, după ce vor fi terminate lucrările, se vor găsi câțiva sponsori în județ care să ajute echipa să promoveze în Liga a III-a.

Înfrângere la scor în prima etapă

În prezent, echipa de fobal AS 2000 Bucecea activează în Liga a 4, care este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Botoșani. În week-end-ul trecut a avut loc prima etapă, iar AS 2000 Bucecea a fost învinsă pe teren propriu, de ACS Unirea Curtești, cu 5-0. Golurile au fost marcate de Sauciuc (30, 59, 81), Conachi (36) și Voiniciuc (69).

În celelalte meciuri s-au înregistrat rezultatele: ACS Inter Dorohoi – AS ProSport Vf. Câmpului 0-0, ACS Unirea Stăuceni – Nord Star Pomarla 3-0 (0-0), AS „Flacăra 1907 Flămânzi” – ACS TransDor Tudora 11-1 (8-0), ACS Sporting Dărăbani – Șoimii Bălușeni 11-0 și Voința Șendriceni – AS Viitorul Broscăuți 2019 3-1 (2-1).

Orașul Bucecea este situat la 19 km de Botoșani, la 30 km de Suceava, la 25 km de aeroportul Salcea și are o populație de aproximativ 4.000 de oameni.