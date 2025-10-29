Stadion nou pentru o echipă din SuperLiga! Data la care va fi inaugurat

ADVERTISEMENT

Aflată în lupta pentru intrarea în play-off, o echipă din SuperLiga se pregătește să-și inaugureze noul stadion. Construcția se apropie de final, iar conducătorii clubului au precizat când se așteaptă să se joace primul meci.

Când se va inaugura stadionul echipei din SuperLiga

Promovată pe prima scenă a fotbalului românesc în vara anului 2024, Unirea Slobozia nu a apucat să joace încă pe teren propriu, deoarece stadionul a intrat în renovare. După o lungă perioadă de așteptare, ialomițenii se pregătesc să revină acasă.

Președintele Ilie Lemnaru a anunțat că s-a intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește construcția noului stadion. Oficialul ialomițenilor a precizat cu exactitate care este stadiul lucrărilor.

”În acest moment, cele patru săpături au fost finalizate. Urmează să fie montată infrastructura în acele gropi pentru nocturnă. Pista stadionului a fost betonată în totalitate, urmând ca în scurt timp să fie turnat și tartanul. Atunci pista va fi complet funcțională. Gazonul, care a fost însămânțat acum trei săptămâni, a fost tuns ieri pentru prima dată.

Vestiarele sunt gata în proporție de 95%, totul este nou. Urmează ca într-o săptămână-două să fie finalizată și sala pentru conferințele de presă. La tribune, deja 400 de locuri sunt acoperite, iar împreună cu tribuna oficială se ajunge la aproximativ 600 de locuri acoperite pe stadion.

Mâine (n.r. – joi, 30 octombrie) vor începe vopsitul și văruitul, iar apoi vom intra pe linie dreaptă. Nocturna va fi gata în luna decembrie, undeva între 15 și 18 decembrie”, a declarat Lemnaru, pentru .

Când se va inaugura noul stadion de la Slobozia

Președintele Unirii Slobozia se așteaptă ca primul joc pe noua arenă să fie cel cu UTA, din prima etapă a SuperLigii pe anul 2026, și s-a arătat entuziasmat că inaugurarea se va face în prezența lui Adrian Mihalcea, fostul antrenor mal ialomițenilor și actualul tehnician al arădenilor.

”Eu cred că primul meci pe stadionul din Slobozia va fi cel din ianuarie, primul meci pe care îl vom disputa acasă, pe teren propriu. Acela va fi meciul cu UTA Arad și cred că îl vom juca la Slobozia.

Va fi un meci special. Dacă va fi inaugurat atunci, îl vom juca împotriva lui Adi Mihalcea, iar Adi a fost unul dintre oamenii care au făcut performanță la Slobozia. M-aș bucura foarte mult să fie acel meci, pentru că sunt oameni care merită acest lucru, atât Adi, Bogdan Hetco, cât și cei care sunt acum.

Aș vrea să le mulțumesc antrenorilor și staff-ului: Jean Vlădoiu, Andrei Prepeliță, Enache Costea, Romeo Soare, Ghiță Daniel, Dumitrescu Viorel, Nohai Marian și Radu Laurențiu. Toți ne-au ajutat și am reușit să obținem rezultate deosebite”, a spus Ilie Lemnaru.

Cum a comentat înfrângerea dură cu Rapid

Oficialul grupării ialomițene nu s-a arătat prea supărat după , deoarece giuleștenii formează o echipă extrem de puternică și este sigur că formația sa va reuși să-și ridice nivelul.

”Am întâlnit una dintre pretendentele la titlu. Chiar dacă nu a fost rezultatul pe care ni l-am dorit, băieții noștri au luptat până la final. Ocazia uriașă irosită la începutul meciului a fost un moment care putea schimba cursul jocului.

Chiar dacă această înfrângere este dureroasă, ne face mai puternici. Echipa rămâne în continuare unită, determinată și conștientă că drumul în SuperLigă e lung și plin de provocări. Noi vom lupta până la capăt și nu vom renunța.

Nu cred că jucătorii au fost copleșiți de rezultatele bune din acest sezon. Rapid, Craiova și FC Botoșani sunt echipele momentului și sunt formații care se bat la titlu anul acesta, au un joc bun. Papeau a venit după o perioadă în care nu a mai jucat. A făcut un meci bun cu Craiova la revenire, a avut poftă de joc, alt tonus”, a afirmat el.

Ce așteaptă conducerea de la duelul cu FC Argeș

Pentru Unirea Slobozia urmează întâlnirea de pe teren propriu, de la Clinceni, cu FC Argeș, din etapa a 15-a a SuperLigii, iar președintele așteaptă o victorie care să mărească șansele echipe sale la intrarea în play-off.

”Nu putem spune că doar Papeau a făcut un meci slab. Noi am încercat, am jucat, am încercat să ieșim, să nu ne apărăm tot meciul, să nu ne baricadăm. Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, vă dați seama, erau dezamăgiți.

Însă, împreună cu staff-ul, au hotărât ca la următorul meci să ne mobilizăm și să tratăm partida la fel de serios cum am făcut-o până acum. Meciul cu FC Argeș este următorul din care trebuie să obținem puncte. Nu trebuie să ieșim de pe teren înfrânți”, a precizat Ilie Lemnaru.

Clasament SuperLiga

În ciuda î , Unirea Slobozia este pe un onorabil loc 8 după disputarea a 14 etape din SuperLiga. Formația ialomițeană are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, dar este la un pas de Top 6.