Stadion revoluționar de 110 de milioane la Cercul Polar! A venit răsplata pentru echipa care a uimit Europa

Bodø/Glimt a fost echipa care a surprins pe toată lumea în acest sezon de Champions League. Clubul norvegian traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa. Fanii au primit o nouă veste bună: proiectul noului stadion a fost prezentat.
Sezonul 2025-2026 a fost unul cu adevărat spectaculos pentru nordici. Bodø/Glimt a reușit să ajungă până în optimile Champions League, după ce a eliminat-o surprinzător pe Inter și a obținut rezultate uriașe, inclusiv o victorie istorică împotriva lui Manchester City.
Succesul sportiv vine la pachet cu planuri mari în ceea ce privește infrastructura. Conducerea clubului a prezentat oficial proiectul unui nou stadion ultramodern, o investiție estimată la aproximativ 100-110 milioane de euro. Arena, cu o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri, va înlocui actualul Aspmyra Stadion.
Noul stadion, cunoscut provizoriu drept „Arctic Arena”, va avea un design spectaculos, inspirat din forma unui diamant, și va fi complet acoperit pentru a face față condițiilor extreme din nordul Norvegiei. Iarna, temperaturile ajung și la -15 grade, iar mai multe echipe din Europa s-au plâns de deplasările complicate până în Bodø.
Nu va fi însă nici pe departe cea mai mare arenă din Norvegia. Ullevaal Stadium din Oslo are o capacitate de aproximativ 28.000 de locuri. Acolo își dispută echipa națională de fotbal meciurile de pe teren propriu, iar stadionul a împlinit deja un secol de existență.