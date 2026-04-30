Stadion revoluționar de 110 de milioane la Cercul Polar! A venit răsplata pentru echipa care a uimit Europa

Bodø/Glimt, revelația sezonului din Champions League, pregătește o investiție spectaculoasă: un stadion de 110 de milioane de euro la Cercul Polar de Nord. Câte locuri va avea.
Alex Bodnariu
30.04.2026 | 14:47
O nouă casă pentru Bodø/Glimt. Câte locuri va avea stadionul din cercul polar
Bodø/Glimt a fost echipa care a surprins pe toată lumea în acest sezon de Champions League. Clubul norvegian traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa. Fanii au primit o nouă veste bună: proiectul noului stadion a fost prezentat.

O nouă casă pentru Bodø/Glimt. Câte locuri va avea stadionul diamant de la cercul polar

Sezonul 2025-2026 a fost unul cu adevărat spectaculos pentru nordici. Bodø/Glimt a reușit să ajungă până în optimile Champions League, după ce a eliminat-o surprinzător pe Inter și a obținut rezultate uriașe, inclusiv o victorie istorică împotriva lui Manchester City.

Succesul sportiv vine la pachet cu planuri mari în ceea ce privește infrastructura. Conducerea clubului a prezentat oficial proiectul unui nou stadion ultramodern, o investiție estimată la aproximativ 100-110 milioane de euro. Arena, cu o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri, va înlocui actualul Aspmyra Stadion.

Cum va arăta bijuteria pe care va juca Bodø/Glimt

Noul stadion, cunoscut provizoriu drept „Arctic Arena”, va avea un design spectaculos, inspirat din forma unui diamant, și va fi complet acoperit pentru a face față condițiilor extreme din nordul Norvegiei. Iarna, temperaturile ajung și la -15 grade, iar mai multe echipe din Europa s-au plâns de deplasările complicate până în Bodø.

Nu va fi însă nici pe departe cea mai mare arenă din Norvegia. Ullevaal Stadium din Oslo are o capacitate de aproximativ 28.000 de locuri. Acolo își dispută echipa națională de fotbal meciurile de pe teren propriu, iar stadionul a împlinit deja un secol de existență.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
