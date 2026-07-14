Stadionul așteptat de mulți români, probleme uriașe. E nevoie de cel puțin 80.000.000 de lei în plus pentru a se construi Arena „Mircea Lucescu”

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Constructorul noului stadion al clubului Dinamo care va fi denumit „Mircea Luceascu” solicită majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei, susțin surse FANATIK din administrația centrală și din lumea sportului. Alte surse implicate în proiect afirmă că revendicările constructorului ar fi ajuns chiar la 30 de milioane de euro (aproximativ 150 de milioane de lei). Asocierea condusă de

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, constructorul susține că documentația tehnică pusă la dispoziție de Compania Națională de Investiții (CNI) în cadrul licitației conține erori, iar lucrările necesare în terenul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în locul fostei arene, sunt considerabil mai costisitoare decât cele estimate în caietul de sarcini.

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Printre problemele invocate s-ar număra rețeaua de canalizare, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului, ceea ce ar face imposibilă realizarea investiției în limita valorii contractului adjudecat. Stadionul clubului Dinamo este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI), instituția care gestionează investiția.

Existența divergențelor dintre constructor și beneficiar este confirmată chiar de CNI. Într-un răspuns transmis FANATIK, compania de stat recunoaște că asocierea condusă de Bog’Art a solicitat modificarea unor soluții tehnice prevăzute în documentația de atribuire și că, în prezent, acestea sunt analizate inclusiv din punct de vedere financiar. În schimb, Bog’Art susține oficial doar că proiectul se desfășoară conform graficului contractual și evită să comenteze revendicările financiare formulate în cadrul negocierilor cu beneficiarul.

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Pe 16 aprilie 2025, Compania Națională de Investiții a desemnat câștigătoare asocierea Bog’Art SRL (lider), ACI Cluj SA, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL și UTI Construction and Facility Management SA, pentru proiectarea și construirea noului stadion Dinamo. Durata inițailă a lucărilor era 32 de luni. Între timp, durata a crescut la 92 de luni, conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

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CNI confirmă că Bog’Art a solicitat renegocieri

Compania Națională de Investiții (CNI), beneficiarul investiției, confirmă că asocierea condusă de Bog’Art a solicitat modificarea unor soluții tehnice prevăzute în documentația de atribuire, după finalizarea studiilor efectuate în teren.

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Potrivit răspunsului transmis FANATIK, constructorul a predat deja documentația pentru principalele etape ale investiției. „Referitor la cele menționate de dumneavoastră vă comunicăm că Antreprenorul a transmis către CNI S.A. documentația de proiectare aferentă fazelor DTAD, DTAC, Proiectului Tehnic pentru desființarea construcțiilor existente, Proiectului Tehnic pentru construirea galeriei din beton pentru termoficare, precum și Proiectului Tehnic – Pachetul 1 – Infrastructură Stadion”.

Instituția confirmă apoi că antreprenorul a cerut modificarea proiectului inițial, motivând că documentația de atribuire nu mai corespunde situației identificate după studiile de detaliu efectuate pe amplasament.

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„Totodată, Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire. Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate”, se mai precizează în răspunsul primit de FANATIK.

CNI precizează că, în acest moment, modificările nu au fost aprobate și că instituția analizează atât implicațiile tehnice, cât și cele financiare. „În prezent, CNI analizează propunerile de modificare în vederea aprobării acestora, în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări și ale legislației în vigoare. În acest sens, se desfășoară un proces de clarificare împreună cu Antreprenorul, atât din punct de vedere tehnic și cantitativ, cât și din punct de vedere valoric”, sunt explicațiile date de conducerea companiei din subordinea Ministerului Dezvoltării.

Constructorul cere până la 30 de milioane de euro în plus

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Dezvoltării, revendicările formulate de asocierea condusă de Bog’Art sunt generate de diferențele constatate între documentația de atribuire și situația identificată în urma proiectării.

„Sunt mai multe probleme care sper să fie rezolvate în această lună, probleme legate de finanțare. Compania Bogart, constructorul principal, susține că datele din caietul de sarcini al CNI au avut foarte multe erori, așa că valoarea contractului licitat de 478 de milioane de lei nu este una corectă. Realitatea din teren presupune lucrări mult mai scumpe decât cele din caietul de sarcini, plecând de la lucrările de canalizare, suprafața gazonului și stabilitatea terenului. Din informațiile pe care le dețineam eu la sfârșitul lunii mai, Bogart cerea o majorare a contractului de peste 80 de milioane de lei”, a declarat pentru FANATIK un reprezentant al Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice.

O altă sursă din lumea sportului susține că solicitările financiare ale constructorului ar fi ajuns între timp la un nivel mult mai ridicat. „În acest moment, revendicările formulate de Bogart sunt de aproximativ 30 de milioane de euro”, a declarat pentru FANATIK o sursă apropiată proiectului. Până în prezent, nici Compania Națională de Investiții și nici constructorul nu au confirmat oficial aceste sume la întrebările directe și clare ale FANATIK.

Bog’Art: proiectul este în grafic și nu există întârzieri

Într-un punct de vedere transmis Fanatik, asocierea formată din Bog’Art (lider), Dico și Țigănaș Birou de Proiectare, ACI Cluj și UTI Construction and Facility Management respinge informațiile potrivit cărora proiectul ar înregistra întârzieri.

Constructorul afirmă că lucrările respectă calendarul contractual. „Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”, au precizat pentru FANATIK repreƶentanții firmei. Bog’Art explică faptul că documentația pentru primul pachet de lucrări a fost deja depusă și se află în analiza beneficiarului și a supervizorului. „Documentația aferentă Pachetului I – Infrastructură a fost elaborată și depusă către Beneficiar și Supervizor la sfârșitul lunii iunie, aflându-se în prezent în procesul de analiză și aprobare tehnică și economică, conform procedurilor contractuale. Această etapă face parte din fluxul normal de implementare a proiectului și se desfășoară în graficul asumat”, se precizează în răspuns.

Constructorul mai precizează că, după aprobarea proiectului tehnic, vor putea începe lucrările propriu-zise la infrastructura stadionului: „După finalizarea procesului de verificare și aprobarea Proiectului Tehnic vor fi îndeplinite condițiile pentru emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor de execuție aferente acestei etape, precum și pentru continuarea lucrărilor de desființare”.

În final, asocierea arată că dialogul cu beneficiarul continuă. „Totodată, precizăm că, în prezent, Asocierea colaborează cu Beneficiarul și Supervizorul pentru parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în contract, în vederea demarării lucrărilor de execuție în condiții de deplină conformitate cu cerințele tehnice și legale”, se mai precizează în răspuns.

Firmele care și-au asociat contractul pentru Stadionul „Mircea Lucescu”

Compania Națională de Investiții a desemnat, în aprilie anul trecut, câștigătoare contractului asocierea Bog’Art SRL (lider), ACI Cluj SA, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL și UTI Construction and Facility Management SA, pentru proiectarea și construirea noului stadion Dinamo.

Liderul asocierii, firma Bog’Art SRL are cu sediul în București, are ca obiect principal lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Compania este controlată în proporție de 99,9972% de Bog’Art Holding Management SA, holding deținut aproape în mod egal de Raul Alexandru Lucian Doicescu (50,00004%) și Mihaela Georgeta Doicescu (49,99996%), în timp ce Raul Doicescu deține direct încă 0,0028% din Bog’Art SRL. În 2025, constructorul a raportat o cifră de afaceri de 1,137 miliarde de lei, un profit net de 133,8 milioane de lei și un număr mediu de 441 de angajați.

UTI Construction and Facility Management SA, cu sediul în București, are ca obiect principal lucrările de instalații electrice. Principalii acționari sunt TIU Holdings SRL (57,15%) și TIU Holdings Limited din Cipru (36,89%), alături de Gabriel Radu Davidescu, Florin Dumitrescu și Emilian-George Tornea. În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 249,3 milioane de lei, un profit net de 7,15 milioane de lei și un număr mediu de 660 de angajați.

ACI Cluj SA, cu sediul în Cluj-Napoca, are ca obiect principal lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Compania este deținută de acționarii înscriși în Registrul Acționarilor. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 145,6 milioane de lei, o pierdere de 21,1 milioane de lei și un număr mediu de 240 de angajați.

Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, are ca obiect principal activitățile de arhitectură. Compania este deținută în mod egal de arhitecții Dragoș Șerban Ion Țigănaș și Florin Marius Dico. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 8,69 milioane de lei, o pierdere de 954.000 de lei și un număr mediu de 38 de angajați.

Stadionul urmează să fie denumit Mircea Lucescu în onoarea fostului fotbalist și antrenor al echipei Dinamo și al naționalei. , prin ministrul Cătălin Predoiu, la 19 aprilie 2026. Potrivit comunicatului, denumirea reprezintă un omagiu adus lui Mircea Lucescu pentru contribuția sa la fotbalul românesc și internațional. În comunicatul MAI se precizează: „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele «Arena Mircea Lucescu». Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial”.

Varianta prin care contractul poate fi majorat fără a se repeta licitația

O eventuală majorare a contractului nu înseamnă automat organizarea unei noi licitații. Atât Legea nr. 98/2016, cât și Directiva europeană 2014/24/UE permit modificarea contractelor de lucrări în anumite condiții. Pentru modificările de valoare redusă, limita este de 15% din valoarea inițială a contractului. În cazul unor lucrări suplimentare sau al unor împrejurări care nu puteau fi prevăzute la momentul licitației, valoarea poate fi majorată chiar și cu până la 50%, fără reluarea procedurii de atribuire.

Însă, în această situație trebuie să fie motive serioase, altfel contractul poate fi contestat în instanță. Autoritatea contractantă, CNI în acest caz, trebuie să demonstreze că modificările sunt justificate, că nu schimbă natura investiției și că respectă condițiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, care transpune în legislația românească Directiva 2014/24/UE.

Însă, dacă valoarea contractului este majorată cu peste 15%, așa cum cere Bog’Art, motivul trebuie să reziste în urma unor eventuale contestații din partea firmelor care au depus oferte la licitația inițială. Valoarea estimată de CNI a contractului a fost de 587,7 milioane de lei fără TVA, iar competiția a reunit unii dintre cei mai mari constructori și proiectanți din România și din regiune.

La licitația organizată de Compania Națională de Investiții pentru proiectarea și construirea noului stadion Dinamo au fost depuse șase oferte. Pe lângă asocierea desemnată câștigătoare cu o ofertă de 478 de milioane de lei, condusă de Bog’Art SRL, au mai concurat asocierile conduse de Con-A Operations SRL, MIS Grup SRL, Strabag SRL, compania turcă Yıldızlar İnşaat ve Ticaret AŞ și Construcții Erbașu SA, fiecare reunind firme specializate în construcții, proiectare, instalații și infrastructură sportivă.

Contractul a fost modificat deja de trei ori

De la semnarea contractului, acesta a fost modificat de trei ori prin acte adiționale. Prima modificare, din 1 septembrie 2025, nu a afectat valoarea investiției, ci a introdus în proiect un nou subcontractant, Plan 31 RO SRL, care execută aproximativ 0,62% din contract. A doua modificare, semnată la 26 februarie 2026, a avut impact financiar și a majorat valoarea contractului cu 9,5 milioane de lei, exclusiv ca urmare a creșterii cotei standard de TVA de la 19% la 21%, aplicabilă lucrărilor rămase de executat.

Cea de-a treia modificare, din 31 martie 2026, a vizat din nou subcontractarea. A fost introdusă societatea Qmeck Works SRL, care va realiza servicii de proiectare pentru instalațiile termice, de ventilare și climatizare, în valoare de 881.500 de lei fără TVA, reprezentând aproximativ 0,1843% din contract. Tot prin acest act adițional au fost actualizate și atribuțiile subcontractantului General Instal Comp SRL, fiind redistribuite serviciile de proiectare și asistență tehnică până la finalizarea lucrărilor. Aceste modificări nu au schimbat obiectul investiției și au fost încadrate în prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Visul dinamoviștilor de a avea un stadion nou

După aproape un deceniu de promisiuni, studii de fezabilitate și proceduri administrative, proiectul noului Stadion Dinamo a intrat în faza de execuție. Contractul pentru demolarea vechii arene și construirea noului complex multifuncțional din Șoseaua Ștefan cel Mare a fost semnat în aprilie 2025 de Compania Națională de Investiții (CNI) cu asocierea condusă de Bog’Art, din care mai fac parte ACI Cluj, UTI Construction and Facility Management și Dico și Țigănaș – Birou de Proiectare.

Valoarea investiției este de aproximativ 172-173 de milioane de euro, fiind unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură sportivă finanțate de statul român în ultimii ani. Contractul prevede demolarea stadionului existent, proiectarea și construirea unei arene moderne cu 25.059 de locuri, precum și realizarea infrastructurii medicale și sportive din jurul acesteia.

Conform documentației publicate de CNI, durata de execuție este de aproximativ 92 de luni, iar termenul contractual de finalizare indică data de 29 ianuarie 2028. Deși, la semnarea contractului, constructorul estima finalizarea în cursul anului 2027, ulterior CNI a publicat calendarul oficial, care împinge inaugurarea la începutul lui 2028.

, toate acoperite, și va respecta standardele UEFA pentru organizarea competițiilor internaționale. Proiectul include patru vestiare, două săli de încălzire, zone dedicate presei, spații pentru persoane cu dizabilități, 12 loje VIP, un lounge de peste 400 mp, restaurant, centru de recuperare sportivă, hotel pentru sportivi, cantină și un heliport destinat inclusiv deservirii Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. În jurul stadionului vor fi amenajate și spații pentru celelalte secții ale Clubului Sportiv Dinamo.

Un stadion construit în 1951

A și a devenit rapid unul dintre simbolurile fotbalului românesc. Cunoscută de suporteri drept „Groapa”, aceasta a găzduit timp de peste șapte decenii meciurile lui Dinamo București, dar și numeroase partide ale echipei naționale și competiții europene.

Stadionul avea aproximativ 15.000 de locuri, însă nu mai corespundea de ani buni cerințelor UEFA privind siguranța și facilitățile pentru spectatori. Ultimul meci de Liga 1 disputat aici a avut loc în mai 2022, după care arena a mai fost utilizată doar ocazional de echipele clubului sportiv.

Demolarea a început oficial în ianuarie 2026, după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Evenimentul a marcat sfârșitul unei arene încărcate de istorie și începutul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte sportive din București.