Stadionul celebru din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” în timp ce urmăresc meciuri: ”Cel mai bun home office din țară”

Unde se află celebrul stadion din Europa care a venit cu o inițiativă revoluționară la nivel planetar. Acesta le permite fanilor să vină la această locație și să muncească ”de acasă”. Practic, în timp ce lucrează, angajații de la diferite firme și companii pot să urmărească și unele meciuri care au loc în zonă.

Stadionul din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” și pot urmări în paralel și meciurile: ”O zi de lucru ideală!”

Munca de acasă s-a dezvoltat accelerat în ultima jumătate de deceniu, în special după criza COVID-19 care a obligat mii de companii să recurgă la această măsură. În Marea Britanie a apărut, recent, un nou mod de a lucra ”de acasă”. Un stadion celebru în Regatul Unit le oferă fanilor o șansă unică, aceea de a împăcat și capra, și varza, mai exact: munca și relaxarea.

Un stadion emblematic din Anglia, care a găzduit meciuri în trecut de Cupa Mondială, le oferă fanilor șansa de a ”lucra de acasă” – direct din tribune. The Oval (n.r. denumit și Kennington Oval sau Kia Oval), arena istorică din sudul Londrei, le permite acum oamenilor să își transforme ziua de muncă într-o experiență unică, cu vedere la teren, notează .

Clubul de cricket Surrey a anunțat că, în urma unor modernizări recente, stadionul a fost echipat cu WiFi îmbunătățit și zone speciale pe terase unde au fost instalate birouri. , bucurându-se în același timp de atmosfera meciurilor. Stadionul, situat în Kennington, Lambeth, sudul Londrei, este casa clubului Surrey County Cricket Club din 1845.

Ce spun fanii despre această inițiativă inedită

Arena britanică are o capacitate de 27.500 de locuri și a găzduit de-a lungul timpului fotbal, rugby, baseball și hochei, pe lângă sportul principal – cricketul. Acum, ca parte a modernizărilor aduse stadionului în acest an, Surrey invită fanii să vină și să lucreze din birourile de la teren. Sezonul de cricket se desfășoară între aprilie și septembrie, iar arena va găzdui și evenimente importante, inclusiv două semifinale ale Cupei Mondiale T20 feminin.

Pe platformele de socializare, inițiatorii au promovat inițiativa cu textul: ”Cel mai bun home office din țară!”. În general, ideea a fost primită bine de majoritatea fanilor sportului: ”Cel mai bun birou” / ”Luați-vă liber restul zilei!” / ”Așa arată ziua de lucru ideală”. Există și opinii negative. Fostul jucător englez Derek Pringle a criticat conceptul, sugerând că tinerii ar trebui totuși să meargă la birou pentru a construi relații profesionale.

Cât de importantă este arena The Oval în Londra

The Oval de cricket din lume. Este situat în cartierul Kennington, sudul Londrei (Borough Lambeth). Istoria sa datează din 1845, anul inaugurării. În 1880 a găzduit primul meci test internațional pe pământ englezesc (Anglia vs Australia). A fost al doilea test din istorie după Melbourne Cricket Ground.

The Oval nu a fost destinat exclusiv pentru cricket. Arena a găzduit prima finală a FA Cup (1872) și alte finale până în 1892. S-au mai jucat aici meciuri internaționale de rugby (Anglia vs Scoția, Anglia vs Țara Galilor). A găzduit și fotbal american, baseball sau curse de ogari.