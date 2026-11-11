Stadionul de 270 milioane de euro este aproape gata! Va fi printre primele 3 din lume. Galerie foto

ADVERTISEMENT

Fotbalul din Turcia este gata să revină într-unul dintre cele mai importante locuri din capitală. Stadionul construit în locul fostei arene 19 mai este aproape de a fi dată în folosință după aproape patru ani de lucrări.

Turcia se pregătește de inaugurarea noii ”bijuterii” din Ankara

Construcția noii arene din Capitala Turciei este aproape de finalizare. În prezent, conform , se desfășoară lucrări de finisare. Stadionul face parte din planul ”țării semilunii” de . Anunțul a fost făcut de Ministrul Tineretului și Sportului din , Osman Așkın Bak. De asemenea, arena ar urma să fie folosită și de echipa națională, dar și în ultimul act al competițiilor interne.

ADVERTISEMENT

”Acesta este unul dintre stadioanele pe care le planificăm pentru Campionatul European de Fotbal din 2032, pe care țara noastră îl va organiza. Am vizitat stadionul. Pregătirile sunt în faza finală, stadionul este aproape finalizat. Inaugurarea va avea loc în curând. Scopul nostru a fost să construim un stadion frumos și vibrant în capitală, care să se potrivească sporturilor turcești.

Este important să aducem la Ankara un stadion care va fi folosit atât pentru Campionatul European de Fotbal, cât și pentru meciurile naționale și finalele majore. Desigur, Ankara are și cluburi distinse. Este important și pentru națiunea noastră. Stadionul 19 Mai, zona din jurul Parcului Gençlik, este unul dintre locurile importante din sportul turcesc unde toată lumea are amintiri”, a spus Osman Așkın Bak, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Noua arenă va respecta criteriile UEFA

Noul stadion din Ankara a fost construită pe o suprafață de 166.000 de metri pătrați conform criteriilor UEFA și FIFA. De asemenea, turcii se pot mândri cu arena având al treilea cel mai lung acoperiș de oțel din lume: 285 de metri lungime. Acoperișul este proiectat în forma unei mingi de fotbal și acoperă integral tribunele arenei.

ADVERTISEMENT

Mai mult, stadionul are în componență și o pistă de atletism, dar și facilități omnisport. Astfel, va putea găzdui competiții și antrenamente de tenis, lupte, taekwondo, box, tir cu arcul, tir, scrimă, tenis de masă, curling, Muay Thai și kickboxing. Pe lângă spațiile dedicate sportului, stadionul va avea în componență o sală de conferințe, un muzeu, o cafenea și magazine. Acestea urmează fie deschise non-stop.

ADVERTISEMENT

Noul stadion 19 mai din Ankara are un grad de siguranță ridicat. Construcția a fost proiectată pentru a rezista la cutremure de magnitudine ridicată și va avea o capacitate de 51.050 de spectatori.