Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici

Într-un oraș important din România întâlnim stadionul ultra-modern, de aproape 30 de milioane de euro, care s-a transformat în ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici în prezent.
Adrian Baciu
07.03.2026 | 16:30
Cum a devenit stadionul din Târgu Jiu ”casă” pentru funcționarii primăriei. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
În urmă cu 7 ani, în România era inaugurată o nouă arenă ultra-modernă, într-un oraș important, care avea o tradiție în fotbalul de pe prima scenă, cu o echipă cu rezultate. Între timp, ”sportul rege” a murit în zonă, iar stadionul de 5 stele a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei și pentru un club de Liga a 3-a.

Când a fost inaugurat Stadionul Municipal din Târgu Jiu, actualul ”Constantina Diță-Tomescu”. Ce echipe au jucat sau joacă aici

În urmă cu 10 ani, mai exact la finalul sezonului 2016-2017, fotbalul intern pierdea o echipă importantă. Vicecampioana sezonului 2013-2014, Pandurii Târgu Jiu, retrograda în liga secundă. Avea să fie ”începutul sfârșitului” pentru o echipă care a impresionat pe plan intern, dar și extern în ultimul deceniu și jumătate.

Pandurii, club care jucase și în grupele Europa League, nu a avut însă parte de o arenă pe măsura pretențiilor sale. În 2015, la Târgu Jiu a început construcția unui stadion de nivel european. Arena a fost inaugurată în 2019. Era prea târziu pentru fotbalul de nivel înalt care se jucase odinioară în zonă. Pandurii ”murise” oficial în 2022, când Tribunalul Gorj a pronunțat falimentul.

O altă echipă care avea în componența titulaturii sale numele ”Pandurii”, ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, a dispărut din fenomen în 2024. Între 2017 și 2019, echipa și-a jucat meciurile acasă la Petroșani. Apoi, din vara lui 2019, odată cu apariția noii arene, s-a mutat la Târgu Jiu.

”Brandul” Pandurii este oficial îngropat. Astfel, în prezent, stadionul modern din Gorj mai găzduiește doar meciuri din al treilea eșalon. CSM, echipa Primăriei, joacă aici în Liga 3.

Arena de aproape 30 de milioane de euro din Târgu Jiu a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei

A fost o perioadă în care și echipa lui Adrian Mititelu mai ”aterizat” la Târgu Jiu pe frumoasa arenă. Se întâmpla în anii când FCU Craiova nu putea evolua pe ”Ion Oblemenco”.

De la un an la altul Pandurii I, Pandurii II și Craiova au dispărut total din fenomen. Fotbalul s-a dezintegrat, astfel că stadionul a stat mai mult nefolosit. Oficialii locali au profitat din plin. Astfel, beneficiarii arenei au ajuns să fie angajații de la Primărie, scrie gsp.ro.

În ultimii ani, funcționarii publici s-au mutat în sediile moderne ale stadionului. În primă fază, primăria ar fi spus că situația este ”temporară”. După ce mai multe cutremure din Gorj au avariat serios sediul Primăriei, situația s-a permanentizat. În prezent, arena a devenit ”casa” personalului din administrația publică.

  • 28 de milioane de euro a costat stadionul din Târgu Jiu
  • 12.518 este capacitatea arenei ”Constantina Diță-Tomescu”
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
