Stadionul de la Campionatul Mondial din 2026 care se ”scufundă”. Ce se întâmplă, de fapt, cu arena din Mexic

Încă din 2024, FIFA a stabilit stadionul pe care se va disputa primul meci de la Cupa Mondială 2026, organizată în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. E vorba de arena impresionantă Azteca din Ciudad de Mexico. Un fenomen geologic afectează întreaga capitală a Mexicului, inclusiv stadionul cu o capacitate de peste 87 de mii de locuri. Zona pur și simplu se scufundă.

În urmă cu doi ani, FIFA a anunțat că primul meci de la turneul final al Campionatului Mondial din 2026 va avea loc pe data de 11 iunie. Duelul care va pune față în față Mexicul și Africa de Sud se va disputa pe Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Apoi, primul meci al zilei de 12 iunie se va juca pe Stadionul din Toronto, Canada.

Arena pe care se deschide Cupa Mondială – Stadionul Azteca (n.r. în spaniolă Estadio Azteca) – este una dintre cele mai mari din lume. Este localizată în Santa Ursula, Ciudad de Mexico. În primă fază, capacitatea sa era de 105.000 locuri. În timp, după unele lucrări de modernizare, numărul de locuri a scăzut până la 87.523. Acesta este cel mai mare stadion din America Latină, al 20-lea ca mărime din lume.

Dacă mergem departe în istorie vedem că ridicarea arenei a început în perioada 1961–1962. Stadionul a fost inaugurat pe 29 mai 1966 cu un meci amical Club America – Torino (2-2). A fost conceput inițial pentru Jocurile Olimpice din 1968 și . Numele ”Azteca” are rolul de a omagia moștenirea aztecă. Arena a supraviețuit cutremurelor și a contribuit la popularizarea ”valului mexican”.

De ce se ”scufundă” stadionul care va găzdui meciul de deschidere de la Cupa Mondială 2026. Anunțul NASA

Un eveniment natural care se poate dovedi alarmant în timp afectează întregul oraș Ciudat de Mexico, inclusiv uriașa arenă din oraș. Estadio Azteca este afectat de fenomenul de scufundare (subsidență). E important de precizat că nu se ”scufundă” dramatic peste noapte. Vorbim de o problemă mai largă a întregului oraș Mexico City, care se afundă treptat din cauza extracției excesive de apă din acvifere, notează .

Inclusiv Agenția americană NASA (Administrația Națională Aeronautică și Spațială) monitorizează cu tehnologie de ultimă oră fenomenul natural din Mexic. Orașul Mexico City este construit pe un fost lac antic. Solul de aici se compactează pe măsură ce apa subterană este pompată pentru aprovizionare. Unele zone ale orașului se scufundă cu până la 10 inci (aprox. 25 cm) pe an. Cei de la NASA monitorizează fenomenul cu sateliți radar (inclusiv misiunea NISAR). Estadio Azteca este amplasat în zona afectată. NASA urmărește mișcările solului de sub stadion

Ce spune FIFA despre aceste probleme constatate. Cât de sigură e arena pentru fani

Organizatorii din Mexic și reprezentanții FIFA spun că (n.r. meciul Mexic vs Africa de Sud de pe 11 iunie 2026). Nu există un risc iminent de prăbușire. Pe de altă parte, problemele structurale (beton care se fărâmițează + subsidență) generează îngrijorări legitime.

De notat că stadionul din Mexic s-a închis în 2024 pentru lucrări majore. A fost redeschis pe 28 martie 2026 cu un amical Mexic – Portugalia. În acești ani i s-au adus mai multe îmbunătățiri. Printre ele: creșterea capacității la 87.500 de locuri, scaune noi, ecrane LED/video îmbunătățite, iluminat, sistem Wi-Fi și audio, teren hibrid nou, vestiare modernizate, zone premium/hospitality (+5.000 locuri), accesibilitate îmbunătățită plus o fațadă renovată și alte upgrade-uri pentru standarde FIFA.