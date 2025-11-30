Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe

ADVERTISEMENT

Stadionul care se construiește în centrul Bucureștiului va fi unul cu adevărat important. Unde va fi amplasat și care sunt așteptările? S-ar părea că veniturile Dinamo vor exploda odată ce arena va fi finalizată.

Unde va fi amplasat Stadionul din București

Consiliul General al Municipiului București a împuternicit Consiliul Local al PS 2 să se decidă cu privire la construirea noului stadion Dinamo, astfel că lucrurile au devenit mult mai simple.

Mai departe, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, poate co-finanța, prin intermediul instituției pe care o conduce, lucrările pentru „Arena Multifuncțională Dinamo”. Valoarea stadionului e estimată la 172.000.000 de euro.

Iar în momentul în care arena va fi gata, Dinamo poate ajunge la un buget anual de 20 de milioane de euro, sau cel puțin asta este ceea ce a declarat Eugen Voicu, acţionar al clubului.

Ce spune Eugen Voicu, acţionar al clubului

Totodată, acesta a mai dezvăluit că stadionul va fi unul bine proiectat, cu o lojă generoasă. Vor exista posibilități de divertisment, pe lângă meciurile de fotbal, astfel că arena va fi una cu adevărat importantă.

„Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo. Noi ne gândim că în 3-4 ani şi doar cu un stadion nou, bine făcut, bine proiectat, deoarece contează foarte mult câte loje are stadionul şi ce posibilităţi de divertisment oferă, pe lângă meciul de fotbal în sine.

Putem ajunge la 20 de milioane în primii 2 ani de la inaugurarea stadionului. 100% (n.r. – fotbalul este un business). Deci dacă nu-l tratezi ca pe un business, nu cred că poţi să obţii performanţa”, a spus Eugen Voicu, acţionar la clubul Dinamo, potrivit ZF.

Când încep lucrările pentru noul Stadion Dinamo

, este necesară în primul rând elaborarea documentației tehnico-economice și stabilirea valorii totale a investiției și a contribuției Sectorului 2 (25%).

Mai departe, Consiliul Local trebuie să aprobe lista lucrărilor pe care la va susține financiar în întreg Pargul Sportiv Dinamo. Un comunicat apărut pe pagina de Facebook ”Noul Stadion Dinamo” în prima parte a acestui an arăta însă că durata de execuție este de 25 de luni.

Practic asta ar însemna că stadionul ar trebui să fie gata la data de 29 ianuarie 2028. , de acest lucru este responsabil strict Ministerul Afacerilor Interne. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în următoarea perioadă.

Oficialii Dinamo vor urma exemplul LASK Linz

Eugen Voicu a mai precizat însă și ce planuri au oficialii Dinamo pentru un adevărat succes. Potrivit acestuia, va fi urmat exemplul LASK Linz. Asta înseamnă că lojele din stadion vor fi închiriate către companii, care pot face orice doresc în acele incinte, contracost, evident.

„Vă spuneam de LASK Linz, care şi-au crescut veniturile. De ce? Pentru că s-au împrumutat, au făcut un stadion cu 40 de loje. În aceste 40 de loje sunt treizeci, să zicem, de sponsori care au închiriat câte o lojă pe termen lung şi au făcut un fel de a doua casă acolo: au evenimente de business, traininguri pe care le ţin la stadion.

Stadionul respectiv are peste 200 de evenimente pe an, care nu includ zona de fotbal. Asta trebuie să se întâmple şi la Dinamo, mai ales că avem o locaţie excelentă şi sperăm să avem şi stadionul”, a mai spus Voicu.