Stadionul din Craiova, din „Ion Oblemenco”, în „Complex Sportiv Craiova”. FRF și LPF au fost notificate. Exclusiv

Oficial, „bijuteria” de stadion a Craiovei nu a purtat de la inaugurare numele lui Ion Oblemenco, ci Primăria a denumit arena „Complex Sportiv Craiova”. Autoritățile locale au avut dreptul legal de a folosi în mod gratuit marca „Ion Oblemenco”.

FANATIK îți prezintă motivele pentru care stadionul apare acum sub denumirea „Complex Sportiv Craiova”, deși, chiar dacă nu se numea „Ion Oblemenco”, pe grafica TV și pe alte materiale promoționale apărea sub numele fostului mare golgheter al României.

FRF și LPF au fost notificate pentru a folosi denumirea oficială a stadionului din Craiova. Arena din Bănie nu se numește „Ion Oblemenco”, ci „Complex Sportiv Craiova”

Percepția publică este greu de schimbat, iar problema din speța pe care o vom prezenta va fi acceptată cu greu de microbiștii din orașul Craiova. Cu două echipe în prima ligă, publicul craiovean are parte săptămână de săptămână de fotbal pe stadionul din localitate.

Cunoscut ca stadionul „ ”, „bijuteria” construită în locul fostului „Central” nu mai poartă denumirea fostului mare fotbalist al Universității Craiova. De fapt, de la inaugurarea din 2017, arena din Bănie nu a purtat deloc numele lui Oblemenco, ci a fost denumit în acte „Complex Sportiv Craiova”.

Aproape nimeni nu a folosit acest nume, dar acest lucru se va schimba acum. Dacă pe foile de joc, pe grafica TV sau materiale promoționale apărea numele „Tunarului din Bănie” atunci când se vorbea de stadion, acum nu mai este posibil acest lucru. De ce? Conform informațiilor FANATIK, Clara, fata lui Ion Oblemenco, a trimis o notificare către și LPF pentru a nu mai folosi numele tatălui său atunci când se vorbește de stadion.

Decizia vine în contextul în care fiica „Tunarului” a emis un comunicat în 2017 că Primăria Municipiului Craiova are dreptul de a folosi în mod gratuit marca „Ion Oblemenco”. Autoritățile locale nu au schimbat nici până azi numele stadionului, ci a fost preferată denumirea „Complex Sportiv Craiova”.

Astfel, Clara își dorește ca arena să fie numită exact ca în acte și nu ca „Ion Oblemenco”, deoarece autoritățile au fost pasive atunci când a venit vorba de schimbarea denumirii. De menționat că Lia Olguța Vasilescu, actualul edil, nu ocupa acest post în 2017.

Fostul „Central” a purtat numele lui Ion Oblemenco după decesul „Dumnezeului oltenilor”. Noua arenă a fost inaugurată în 2017

Inaugurat în 1967 prin meciul dintre echipele de tineret ale României și Poloniei, stadionul „Central” din Craiova a purtat această denumire până în 1996. În urma decesului prematur al lui Ion Oblemenco, arena pe care Universitatea Craiova își desfășura activitatea a purtat numele fostului golgheter al „Campionei unei Mari Iubiri”.

În decembrie 2014 a avut loc ultimul meci oficial pe fostul „Ion Oblemenco”. A fost partida dintre Universitatea Craiova și din cadrul Cupei României. La începutul anului următor a început demolarea arenei în care Bănia a cunoscut atâtea satisfacții.

Cu o capacitate de 30.000 de locuri, noul stadion al Craiovei a fost inaugurat în noiembrie 2017, cu ocazia meciului dintre și Slavia Praga. Au fost foarte multe discuții în legătură cu numele pe care arena de fotbal îl va purta. În 2017, Clara Pigulea (n.r. Fiica lui Ion Oblemenco este căsătorită cu fostul jucător al Universității Craiova, Adrian Pigulea) a emis următorul comunicat:

Țin să vă asigur, de la bun început, de bunele mele intenții, așa cum au fost din totdeauna, față de Clubul Universitatea Craiova, față de suporterii acestei echipe, față de toți cei care au scris istoria “Campioanei unei mari iubiri”.

Trebuie să precizez, că ar fi o onoare și o bucurie imensă pentru noi, cei din familie, că stadionul cel nou să poarte numele “Ion Oblemenco”.

E adevărat, am înregistrat noi, ce din familie, numele ” Ion Oblemenco” la OSIM pentru a-l proteja și a-l feri de eventuale și nedorite situații și contexte publice care să-i fi dăunat imaginii și memoriei tatălui meu. Dar asta nu înseamnă sub nicio formă, că noi, cei din familie, am pretinde bani sau orice altă recompensă materială din partea Primăriei Municipiului Craiova.”

52 de milioane de euro a costat stadionul din Craiova

30.944 de locuri are arena care găzduiește meciurile de fotbal ale Universității Craiova și ale celor de la FCU Craiova 1948

Statuia lui Ion Oblemenco încă veghează asupra suporterilor care vin la meciurile echipelor din Craiova

Oamenii care vin la meciuri de fotbal pe stadionul „Complex Sportiv Craiova” sunt întâmpinați pe esplanada stadionului de statuia lui „Nelu” Oblemenco. Deși nu mai poartă numele său, statuia va veghea mulți ani spectatorii care vor veni la meciuri.

Ion Oblemenco chiar a fost prezent în atelierul lui Anton Barbu Panaghia, cel care a realizat opera. În 1976 a fost finalizată statuia, dar dezvelirea oficială a avut loc abia în 1991. În anii care au urmat, statuia „Tunarului din Bănie” a devenit un adevărat simbol al orașului.

Pe data de 1 septembrie 1996, din cauza unui infarct, Ion Oblemenco a decedat în Maroc, la doar 51 de ani, chiar în timpul unui meci al echipei pe care o antrena, Hassania Agadâr.