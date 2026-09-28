ADVERTISEMENT

Încă un stadion nou va prinde viață în România! Asta, după ce a fost semnat astăzi contractul de demolare pentru actuala arenă a Corvinului Hunedoara, în semn de respect pentru istoria de 66 de ani a acestui loc. Cei care se vor ocupa de demolarea arenei vor fi clujenii de la BS Recycling, aceeași companie care a demolat și vechiul stadion Steaua. Costurile pentru demolare au fost estimate la 1,5 milioane de lei fără TVA.

Corvinul Hunedoara va avea stadion nou, iar acum s-a semnat primul pas: demolarea arenei cu o istorie de 66 de ani

Prezent la eveniment, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, le-a promis hunedorenilor că aici se va ridica o arenă modernă care va duce echipa spre următorul nivel de performanță.

ADVERTISEMENT

„Cu toţii am trăit clipe de neuitat în aceste tribune şi cu toţii ne dorim un stadion nou, pentru că acesta, pur şi simplu, este depăşit din toate punctele de vedere. Ne-a fost o adevărată „casă a visurilor” vreme de mai bine de 60 de ani, însă, din motive cât se poate de întemeiate, ne dorim o „casă nouă”, un stadion modern, care să fie „punctul zero” al evenimentelor fotbalistice, dar şi culturale pentru întregul judeţ.

. Şi, ca să fim siguri de asta, ne dorim să realizăm o machetă a sa, pe care să o expunem la intrarea în noul stadion.

ADVERTISEMENT

, dar eu am toate motivele să sper că lucrarea se va finaliza mult mai repede, astfel încât, la începutul anului viitor, întreaga zonă să fie pregătită pentru începerea lucrărilor de construire a noului stadion”, a declarat primarul Dan Bobouțanu.

ADVERTISEMENT

Demolarea stadionului din Hunedoara se face cu fondurile Primăriei și va dura 6 luni

Demolarea stadionului va fi făcută cu fonduri de la bugetul local, însă noua arenă va fi construită printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii. Investiția totală va fi de 54 de milioane de euro, iar municipiul Hunedoara va contribui cu 25% din această sumă (10,3 milioane de euro).