Sport

Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici

Un stadion din România care era așteptat de multă vreme este aproape gata. O mulțime de meciuri importante ar urma să fie disputate pe această arenă.
Valentina Vladoi
15.11.2025 | 12:00
Stadionul din Romania care e aproape gata Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Unirea Slobozia va avea propriul stadion în curând. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Este vorba despre stadionul de la Slobozia. Unirea Slobozia, club din Superliga României, mai are doar puțin până când își va disputa meciurile acasă. Iar avantajați vor fi și suporterii.

Unirea Slobozia va avea propriul stadion în curând

În ultimii ani de zile, echipa pregătită de Andrei Prepeliță și-a jucat cam toate meciurile de pe teren propriu la Clinceni. Iată însă că în curând, atât jucătorii cât și suporterii o să primească vești bune.

ADVERTISEMENT

Stadionul celor de la Unirea Slobozia a fost supus unui proces de modernizare. Iar inaugurarea lui a tot fost amânată de la an la an. Totuși, acum lucrările sunt aproape finalizate și mai urmează doar mici detalii.

Stadionul din Slobozia are gazon nou, cu încălzire. Totodată, arena are scaune noi, dar și o pistă de atletism. Mai trebuie montați doar patru stâlpi de iluminat, iar arena va fi gata de inaugurare.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Ce dotări are stadionul din Slobozia

După cum spuneam anterior, stadionul va avea un gazon hibrid și piste de atletism cu tartan, 5 culoare și 400 de metri lungime. Va exista un sistem de drenaj, irigații automate, dar și încălzire electrică.

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în...
Digisport.ro
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia

Totodată, cei care ajung pe stadion se bucură și de zone de protecție conform standardelor. Iar conform celor mai recente informații, suprafața construită este de 2.483 de metri pătrați.

Menționăm faptul că pentru Unirea Slobozia, ultimul an nu a fost unul prea grozav. Echipa, care e pregătită de Andrei Prepeliță, a ajuns la șase etape consecutive fără succes în Superliga României, ultimele cinci dintre ele fiind înfrângeri. Rămâne de văzut însă ce se va schimba odată ce noul stadion va fi inaugurat.

ADVERTISEMENT

Ce alte noi stadioane din România sunt aproape gata

Menționăm faptul că în ultimii ani, mai multe arene importante din țară au fost fie modernizate, fie construite de la zero. Iar cel mai bun exemplu este chiar stadionul din Timișoara, care ar urma să fie inaugurat anul viitor.

Totodată, un nou stadion se construiește și în Alexandria. Din păcate însă, deși lucrările au început cu ani în urmă, ele au fost sistate în perioada pandemiei și reluate după ceva timp.

Estimările spun că CSM Alexandria s-ar putea bucura de noul stadion tot anul viitor, dacă lucrurile merg bine. Arena va costa 10 milioane de euro și va avea 5.500 de locuri. Iar președintele echipei se arăta cât se poate de încrezător.

„Stadionul este în proporție de 90 la sută finalizat… 80 la sută! Sperăm că prin septembrie, octombrie vom putea juca acolo, pentru că nu se aduc rulouri de gazon, se însămânțează”, spunea Bogdan Ciobanu, președintele CSM Alexandria, în mai.

Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Fanatik
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei...
Fanatik
Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către candidați
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am...
Fanatik
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!