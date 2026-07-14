Stadionul din România care e închis pentru fotbal. Abia din septembrie s-ar putea juca acolo

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Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a confirmat faptul că Arena Națională nu va găzdui meciuri de fotbal în august. Primul duel care ar urma să se dispute pe cel mai mare stadion al țării în noul sezon este derby-ul Dinamo – FCSB, programat în weekend-ul 5-6 septembrie, în etapa a 8-a din SuperLiga.

Arena Națională, închisă pentru fotbal până în septembrie

Noul sezon al SuperLigii debutează la finalul acestei săptămâni, însă Arena Națională nu va găzdui vreo partidă în primele șapte runde. Acest aspect a fost confirmat de secretarul general al LPF, Justin Ștefan, care a scos în evidență și promisiunea făcută de primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, cu privire la meciurile din play-off care ar trebui să se dispute pe cel mai mare stadion al țării.

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„Problemele de la Arena Națională se știu. Cel mai probabil, primele meciuri se vor organiza acolo în septembrie, probabil cu derby-ul Dinamo – FCSB. Pe de altă parte, sperăm ca domnul Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, să-și țină promisiunea astfel încât să nu mai existe meciuri din play-off care să nu se poată juca acolo”, a declarat Justin Ștefan, conform .

. Evenimentul va avea loc în perioada 21-23 august, iar apoi va începe procesul de montare al noului gazon. În acest context, .

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Arena Națională, o „gaură neagră”?

Justin Ștefan a oferit detalii și despre situația financiară de la Arena Națională, care ar urma să rămână în custodia Primăriei. „Nu cred că este atât de ușor să-ți asumi preluarea Arenei Naționale, pentru că este foarte dificil să o aduci pe profit. Costurile de întreținere sunt ridicate, în jur de 3-4 milioane de euro pe an. Din câte am văzut, veniturile sunt de aproximativ 1.5 milioane de euro anual.

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Nu cred că este ușor să depășești această sumă, poate pot fi majorate cu 10-20%, însă Arena Națională nu poate genera venituri în fiecare zi a anului. Astfel de construcții ar trebui gândite încă din faza de proiectare astfel încât să producă venituri zilnic. De exemplu, ar putea include spații comerciale, săli de conferințe și chiar spații de cazare. În lipsa unor astfel de facilități, ele riscă să rămână o ‘gaură neagră’ pentru cei care le administrează și le întrețin”, a spus oficialul LPF.