Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol

Stadionul care a început să se scufunde a fost inaugurat în 1978. La acel moment arena era una celebră, iar o mulțime de jucători au ajuns aici. În prezent însă, locul a ajuns să fie de nerecunoscut.

Cum a ajuns stadionul construit de Nicolae Ceaușescu să se scufunde

Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu au fost construite o mulțime de clădiri emblematice. Unele dintre ele rezistă și astăzi, iar un monument vizitat constant de turiști și nu numai.

Mai sunt însă și locuri care au ajuns într-o stare avansată de degradare. Iar cel mai bun exemplu este stadionul din Medgidia, care practic a început să se scufunde. Cum arată locul și ce s-a întâmplat aici?

Proiectul a început în anii ‘70 și a fost finalizat în 1978. Aproape 33.000 de persoane pot intra pe fostul ”Municipal”. Iar asta înseamnă aproape toată populația din Medgidia. Scenele de la fața locului însă sunt bizare.

Cum a ajuns să arate stadionul din Medgidia

Încheieturile de beton cedează și pare că stadionul construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu se scufundă. Tribunele parcă se duc la vale, iar în orice moment, o tragedie poate să aibă loc acolo, scriu cei de la , care au surprins câteva imagini de la fața locului.

Stadionul găzduiește foarte rar meciuri, iar de cele mai multe ori doar câțiva oameni sunt prezenți. Dacă însă lucrurile ar reveni la normal, un număr mai mare de oaspeți ar putea duce la prăbușirea tribunei.

Deși acum a ajuns în paragină, stadionul din Medgidia a fost la un moment dat impunător. Are o formă ovală, iar gazonul încă arată decent. Pe de altă parte, pista e peticită, culoarele de acces au ajuns să fie coapte de soare, iar tabela veche a rămas doar un schelet plin de rugină.

Iar în unele zone situația e și mai gravă, unele trepte s-au rupt de tot și au căzut în jos. Totodată, sunt locuri în care bucăți mari de ciment s-au desprins, iar întreaga scenă e una cât se poate de tristă.

Arena din Medgidia, un proiect grandios, dar inutil

Evident, lucrurile nu au arătat mereu așa. La momentul în care stadionul a fost finalizat, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și cu mult înainte să să înceapă se se scufunde, acesta era al treilea cel mai mare din țară.

De altfel în ani 70, Arena din Medgidia a fost un produs tipic al „Epocii de aur”. Mulți l-au catalogat la acel moment ca fiind un proiect megalomanic, grandios și inutil. Și drept urmare, doar câteva meciuri de Cupă s-au ținut aici.

Tot pe același stadion au mai avut loc și jocuri ale naționalei de tineret. Pe teren au jucat de-a lungul timpului echipe precum Cimentul, IMUM, apoi CS / CSM Medgidia. Ce s-a ales în prezent de acest loc și cui îi aparține?

Stadionul din Medgidia aparține primăriei și tot aici este și sediul clubului CSM Medgidia, un club cu multe secții. Și se pare că echipa de fotbal a CSM Medgidia joacă acum în seria Vest a Ligii a 5-a Constanța.

Aici nu se mai țin meciuri ca pe vremuri însă unii oameni își amintesc faptul că Arena din Medgidia strălucea la un moment dat. Din păcate însă, în prezent locul este în paragină și .