Stadionul Dinamo – de ce sunt necesare 30 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor și ce se construiește, de fapt, cu banii

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În această săptămână, o veste foarte bună pentru întreaga suflare dinamovistă din România a venit de la Compania Națională de Investiții. Instituția statului informa oficial că, pe 1 octombrie 2026, se dă startul unei noi etape în reconstrucția stadionului Dinamo. Deblocarea șantierului a „costat” 30 de milioane de lei. Ce se construiește, de fapt, cu banii.

Ce se întâmplă cu lucrările la stadionul Dinamo

Anul 2026 începea cum nu se poate mai bine pentru fanii lui Dinamo. Pe 20 ianuarie, porțile stadionului din „Groapă” se deschideau pentru ultima oară. Nu se întâmpla asta pentru un meci, ci pentru un adio spus vechii și bătrânei arene. La ora prânzului, au început atunci oficial lucrările la demolarea arenei din Ștefan cel Mare.

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Din păcate, șantierul avea să aibă activitatea blocată pentru 6 luni. Pe 28 septembrie, . „Vești importante pentru suporterii dinamoviști: proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă. Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fac un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din România.

Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie. După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii”, anunță CNI pe .

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Ce se va face cu 30 de milioane de lei în etapa următoare a construcției stadionului Dinamo

Cei responsabili cu construcția arenei au explicat și motivele care au dus la blocajul de pe întreaga durată a verii. Astfel, chiar după ce s-a dat startul lucrărilor și efectuarea unor verificări suplimentare, constructorul a identificat particularități ale terenului care au impus modificarea soluției tehnice stabilite inițial prin studiul de fezabilitate. Mai exact, după ce s-a inspectat terenul, constructorul a stabilit că solul are o structură nisipoasă și a solicitat schimbarea soluției pentru partea vestică a viitoarei arene.

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S-a luat în vedere construirea unui zid de sprijin destinat consolidării fundațiilor clădirilor situate pe Calea Floreasca, pe segmentul cuprins între Spitalul de Urgență și Peluza Cătălin Hîldan. Nu a mers însă. Soluția a fost abandonată, iar proiectul a fost adaptat. În locul zidului de sprijin, specialiștii au optat pentru utilizarea unor piloți forați, modificare care a generat și costuri suplimentare, susțin cei de la .

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Din datele oferite de , aflăm că Bog’Art ar fi solicitat inițial aproximativ 64.000.000 de lei fără TVA pentru această lucrare adițională. În această sumă erau incluse atât intervențiile necesare din cauza condițiilor terenului, cât și alte ajustări ale proiectului, inclusiv unele elemente arhitecturale care urmau să fie executate spre finalul lucrărilor. CNI nu a acceptat solicitarea în forma inițială.

După o serie de discuții, s-a ajuns la un consens în jurul unei valori mai mici, de 50.000.000 de lei fără TVA. Compania Națională de Investiții și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au reanalizat situația și s-a bătut palma pentru o sumă de aproape 30.000.000 de lei fără TVA. Acești bani se vor folosi pentru implementarea modificărilor tehnice necesare în această etapă a proiectului și nu pentru alte lucrări care nu țin de soluția tehnică revizuită.

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Cât va costa noua arenă a lui Dinamo și ce capacitate va avea

În mod oficial, au început pe data de 19 ianuarie 2026. Această arenă ultra-modernă ar urma să coste aproximativ 117.000.000 de euro. Stadionul a purta numele lui Mircea Lucescu și va avea peste 26.000 de locuri, toate acoperite. Trebuie spus că proiectul prevede și patru vestiare, două săli de încălzire, zone pentru presă, spații destinate persoanelor cu dizabilități, 12 loje VIP, un lounge de peste 400 de metri pătrați, restaurant, centru de recuperare, hotel pentru sportivi, cantină și heliport. În jurul arenei ar urma să fie amenajate facilități pentru celelalte secții ale Clubului Sportiv Dinamo.

„Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri și va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative”, anunță CNI.