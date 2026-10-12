Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii

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Construirea noului stadion Dinamo necesită încă 28,5 milioane de lei, fără TVA, după modificarea soluției de fundare, potrivit informațiilor comunicate FANATIK de Compania Națională de Investiții. Proiectul este derulat prin CNI, companie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, pentru Clubul Sportiv Dinamo, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Primăria Sectorului 2 participă la cofinanțarea investiției.

Ce sume se adaugă la contractul inițial al construirii stadionului Dinamo. Anunțul CNI

Suma este împărțită între două demersuri: 25,6 milioane de lei fără TVA pentru modificarea contractului existent și 2,94 milioane de lei fără TVA pentru lucrări care vor fi atribuite printr-o procedură distinctă, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK. Astfel, cele 28,59 milioane de lei reprezintă impactul financiar suplimentar comunicat pentru soluția de infrastructură, nu valoarea unui act adițional deja semnat și nici bani despre care documentul spune că au fost deja plătiți.

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„În ceea ce privește impactul financiar al soluției aprobate pentru partea de infrastructură, aceasta implică majorarea valorii contractului cu suma de 28,5 milioane de lei, fără TVA, după cum urmează: 25,64 milioane de lei, fără TVA – suma pentru care urmează să fie încheiat un act adițional, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Și o sumă de 2,94 28,5 milioane de lei, fără TVA – suma aferentă lucrărilor pentru care urmează să fie organizată o procedură distinctă de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016”, se precizează în răspunsul primit de la CNI.

Majorare cu 6% a contractului inițial

Raportată orientativ la oferta câștigătoare de aproximativ 478 de milioane de lei, prezentată anterior de FANATIK, suplimentarea totală pentru infrastructură este de aproape 6%. Partea destinată actului adițional reprezintă circa 5,36% din această valoare.

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FANATIK relata încă din luna iulie că solicita suplimentări de cel puțin 80 de milioane de lei, iar alte surse indicau revendicări de până la aproximativ 150 de milioane de lei. Antreprenorul a invocat probleme ale documentației și condiții din teren care impuneau soluții mai costisitoare. CNI confirmase atunci analizarea unor modificări tehnice, fără să confirme oficial sumele.

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Contractul fusese atribuit asocierii Bog’Art, ACI Cluj, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management, iar oferta de aproximativ 478 de milioane de lei fusese cea mai redusă dintre cele șase depuse. Valoarea estimată a procedurii era de aproximativ 587,7 milioane de lei fără TVA.

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Ce se schimbă sub stadion

În răspunsul oficial, semnat de directorul general Manuela Irina Pătrășcoiu, CNI identifică obiectivul și prezintă explicațiile tehnice. „Soluția inițială, dezvoltată în Studiul de fezabilitate, constă în fundarea directă pe o pernă de balast compactat. Sistemul de fundare este format din grinzi continue de 200 x 120 cm, blocuri de fundație de 400 x 600 x 200 cm, legate cu grinzi de echilibrare de 100 x 200 cm pentru stâlpii perimetrali de 100 x 200 cm și grinzi de echilibrare de 80 x 120 cm pentru stâlpii interiori de 80 x 80 cm. Placa de pardoseală de 25 cm realizează o legătură continuă între fundații”, se precizează în răspunsul pentru FANATIK.

Soluția dezvoltată la faza de Proiect Tehnic, pe baza studiilor și investigațiilor suplimentare realizate în perioada de proiectare, constă în realizarea de piloți forați, având diametrele de 500 mm, 600 mm și 800 mm, sub stadion. „ – zona de hotel, spații tehnice, spații sportive și încăperile conexe – se vor funda cu ajutorul unui radier general cu grosimi variabile – de 80 cm grosime sub elementele portante verticale și 40 cm grosime în rest”, se mai precizează în datele oferite de CNI.

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În termeni simpli, soluția inițială se baza pe fundații sprijinite direct pe stratul de balast compactat. Noua soluție introduce sub stadion piloți forați, elemente de fundare executate în teren, prin care încărcările construcției sunt transmise în adâncime. Pentru clădirile și spațiile adiacente este prevăzut un radier, adică o placă de fundație cu grosimi diferite.

Arena Dinamo ar trebui finalizată în 2027

Noul stadion Dinamo ar fi trebuit să fie finalizat în 2027, potrivit calendarului prezentat de constructorul Bog’Art, care indica o durată de 32 de luni pentru proiect. Contractul a fost semnat în aprilie 2025. Cele 92 de luni menționate în documentația contractuală includ și 60 de luni de garanție, nu doar proiectarea și execuția.

Arena a fost proiectată cu peste 25.000 de locuri, toate acoperite, și facilități pentru competiții internaționale: patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru presă și persoane cu dizabilități, 12 loje VIP și un lounge de peste 400 de metri pătrați. Complexul include restaurant, hotel pentru sportivi, cantină, centru de recuperare și un heliport destinat inclusiv deservirii Spitalului Floreasca.

Stadionul ar urma să poarte numele „Arena Mircea Lucescu”. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat această decizie la 19 aprilie 2026, ca omagiu pentru contribuția fostului fotbalist și antrenor la fotbalul românesc și internațional.