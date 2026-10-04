Stadionul echipei lui Andrei Rațiu a fost vandalizat. Cine sunt principalii suspecți

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, a organizat, sâmbătă, Cupa Vallecas. Totuși, la venirea la stadion, organizatorii au avut o surpriză neplăcută. O parte din arenă a fost vandalizată.
În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, loja oficială a noului stadion al lui Rayo Vallecano a fost vandalizată de un grup de persoane. Aceștia au distrus scaunele din sectorul respectiv și au transmis, prin mai multe graffitiuri mesaje împotriva lui Martin Presa, președintele clubului madrilen. Clubul a taxat incidentele.
”Aceste imagini sunt consecința evidentă a urii semănate și arată cum este înțeleasă colaborarea dintre sectorul public și cel privat despre care vorbește domnul consilier. Este încă un episod al campaniei de hărțuire, șantaj și intimidare pe care le îndură președintele nostru și familia sa și, implicit, întregul Rayo Vallecano de Madrid, încă din 28 iulie”, a transmis Rayo Vallecano, pe contul oficial de Instagram.
¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?
Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio.
Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio.
Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana.
Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas.
Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras.
Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división.
PD: Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad.
Desde el Club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social.
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 3, 2026
În urmă cu câteva zile, un alt incident s-a întâmplat în zona stadionului. Statuia ursului, unul dintre simbolurile clubului de pe Vallecas, a fost vandalizat de către ultrași. Clubul a denunțat poliției ambele incidente. Luni, 5 octombrie, urmează să predea imaginile de pe camerele de înregistrat pentru a-i prinde pe făptași.
Grupul de ultrași ai lui Rayo Vallecano ”Los Bukaneros” sunt în conflict cu președintele echipei Martin Presa, aflat în funcție încă din 2011. De-a lungul timpului, Bukaneros au avut mai multe divergențe cu oficialul.
Un subiect sensibil pentru fanii lui Rayo a fost mutarea echipei de pe stadionul istoric din cartierul muncitoresc al Madridului Vallecas, într-o zonă de periferie a orașului, unde puteau construi o arenă mai mare și mai profitabilă. Los Bukaneros consideră că mutarea în afara cartierului ar duce la pierderea identității clubului.
De altfel, ultrașii și-au afișat în mai multe rânduri nemulțumirea pentru creșterea prețurilor biletelor de acces la meciuri. Rayo Vallecano este unul dintre puținele cluburi spaniole care mai vând bilete de acces exclusiv fizic.
Tensiunile au atins cote alarmante, atunci când Martin Presa a avut declarații jignitoare la adresa grupurilor de ultrași ai echipei: ”mafioți, cobanzi, leneși, extorcatori și turmă de oi”, potrivit 20minutos.