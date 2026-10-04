Sport

Stadionul echipei lui Andrei Rațiu a fost vandalizat. Cine sunt principalii suspecți

Oficialii clubului Rayo Vallecano, echipă pentru care evoluează Andrei Rațiu, au constatat că stadionul a fost vandalizat. Totul s-a întâmplat în noaptea dinaintea partidei cu Cagliari.
Gabriel Neagu
04.10.2026 | 10:23
Stadionul echipei lui Andrei Ratiu a fost vandalizat Cine sunt principalii suspecti
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Loja stadionului nou al lui Rayo Vallecano a fost vandalizat. sursa foto: colaj fanatic / hepta, Instagram @rayovallecano
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Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, a organizat, sâmbătă, Cupa Vallecas. Totuși, la venirea la stadion, organizatorii au avut o surpriză neplăcută. O parte din arenă a fost vandalizată.

Stadionul lui Rayo Vallecano a fost vandalizat

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, loja oficială a noului stadion al lui Rayo Vallecano a fost vandalizată de un grup de persoane. Aceștia au distrus scaunele din sectorul respectiv și au transmis, prin mai multe graffitiuri mesaje împotriva lui Martin Presa, președintele clubului madrilen. Clubul a taxat incidentele.

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”Aceste imagini sunt consecința evidentă a urii semănate și arată cum este înțeleasă colaborarea dintre sectorul public și cel privat despre care vorbește domnul consilier. Este încă un episod al campaniei de hărțuire, șantaj și intimidare pe care le îndură președintele nostru și familia sa și, implicit, întregul Rayo Vallecano de Madrid, încă din 28 iulie”, a transmis Rayo Vallecano, pe contul oficial de Instagram.

În urmă cu câteva zile, un alt incident s-a întâmplat în zona stadionului. Statuia ursului, unul dintre simbolurile clubului de pe Vallecas, a fost vandalizat de către ultrași. Clubul a denunțat poliției ambele incidente. Luni, 5 octombrie, urmează să predea imaginile de pe camerele de înregistrat pentru a-i prinde pe făptași.

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Martin Presa este în război cu nucleul dur al fanilor

Grupul de ultrași ai lui Rayo Vallecano ”Los Bukaneros” sunt în conflict cu președintele echipei Martin Presa, aflat în funcție încă din 2011. De-a lungul timpului, Bukaneros au avut mai multe divergențe cu oficialul.

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Un subiect sensibil pentru fanii lui Rayo a fost mutarea echipei de pe stadionul istoric din cartierul muncitoresc al Madridului Vallecas, într-o zonă de periferie a orașului, unde puteau construi o arenă mai mare și mai profitabilă. Los Bukaneros consideră că mutarea în afara cartierului ar duce la pierderea identității clubului.

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De altfel, ultrașii și-au afișat în mai multe rânduri nemulțumirea pentru creșterea prețurilor biletelor de acces la meciuri. Rayo Vallecano este unul dintre puținele cluburi spaniole care mai vând bilete de acces exclusiv fizic.

Tensiunile au atins cote alarmante, atunci când Martin Presa a avut declarații jignitoare la adresa grupurilor de ultrași ai echipei: ”mafioți, cobanzi, leneși, extorcatori și turmă de oi”, potrivit 20minutos.

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