Stadionul fostei campioane a României a fost scos la licitație din cauza datoriilor! Prețul pornește de la 3,5 milioane de euro

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Primăria municipiului Galați dorește să preia stadionul Oțelul, care este deținut de combinatul siderurgic Liberty. Prețul de pornire pentru licitație este de 3,5 milioane de euro, iar suma ar putea fi acoperită de datoria pe care combinatul o are față de administrația locală. Ce au transmis reprezentanții Primăriei cu privire la arena folosită de gruparea din Superliga.

Primăria Galați dorește să preia stadionul Oțelul

Pe 19 iunie 2026 va fi scos la vânzare din nou combinatul industrial Liberty din Galați, prețul pornind de la 444 de milioane de euro, însă în aceeași zi va avea loc și o altă licitație, una care ar putea fi importantă pentru sportul românesc. Complexul sportiv Oțelul, care este deținut tot de Liberty, va fi scos la licitație, prețul de pornire fiind de 3.5 milioane de euro.

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Primăria muncipiului Galați și-a exprimat dorința de a prelua arena, iar prețul ar putea fi acoperit de datoriile pe care combinatul siderurgic le are față de administrația locală. Principala problemă cu acest scenariu este faptul că ANAF are, la rândul său, ipotecă pe o parte din complexul sportiv. Conform , Primăria municipiului Galaţi deţine o ipotecă de rang I în valoare de 9.329.409 lei asupra terenului aferent stadionului.

În acelaşi timp, şi ANAF deţine ipotecă legală de rang II cu privire la teren şi de rang I cu privire la construcţiile intabulate, aferente stadionului. „În acest sens, pentru a putea da curs unei eventuale preluări de către Primăria Galaţi a stadionului în contul creanţei, se impune înlocuirea obiectului garanţiilor deja constituite între cele două instituţii”, se arată în Planul de restructurare modificat al societăţii Liberty Galaţi în cadrul procedurii de concordat preventiv.

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Ce a transmis Primăria municipiului Galați cu privire la preluarea stadionului

Reprezentanții Primăriei au comentat posibila preluare a stadionului Oțelul, arenă inaugurată în 1982 și renovată în 2005 și în 2011. „Primăria municipiului Galaţi doreşte să preia stadionul Oţelul de la combinatul Liberty Galaţi. Totuşi, într-o perioadă în care platforma siderurgică îşi aşteaptă un nou investitor, nu pot fi stabilite acum detaliile unei eventuale preluări.

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Preluarea arenei pe care echipa de fotbal Oţelul Galaţi a promovat prima dată în 1986 şi pe care a câştigat singurul titlu naţional de Campion din întreaga zonă a Moldovei este ancorată în argumente solide care ţin de mândria locală şi de necesitatea de a investi în infrastructura unei discipline sportive care aduce, deopotrivă, faimă oraşului şi promovează activitatea sportivă de la cele mai fragede vârste”, au transmis aceștia, conform sursei menționate. Reprezentanții Primăriei nu au oferit însă vreun răspuns cu privire la existența un plan investiţional referitor la baza sportivă.

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Fosta campioană a României a revenit în prima divizie în 2023, la șapte ani după ce vechiul club intrase în faliment. Oțelul a terminat pe locul 8 în primul sezon de la revenire și a disputat finala Cupei României Betano, pierdută contra divizionarei secunde Corvinul. Deși a evitat fără emoții retrogradarea atât în sezonul trecut, când a terminat din nou pe locul 8, cât și în actuala stagiune, pe care a încheiat-o pe poziția a 9-a. .