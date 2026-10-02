Sport

Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă de 2.680 mp! La București, proiectul a fost sacrificat pentru parcări. Video

Arena Națională are un stadion „frate geamăn” în Polonia, doar că facilitățile din Varșovia par a fi la un cu totul alt nivel față de București. O diferență clară în modul în care polonezii văd respectul față de fani.
Emanuel Roșu, Razvan Nicolae
02.10.2026 | 21:18
Stadionul geaman al Arenei Nationale ascunde o sala uriasa de 2680 mp La Bucuresti proiectul a fost sacrificat pentru parcari Video
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Arena din Varșovia arată foarte bine. Foto: Răzvan Nicolae
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PGE Narodowy din Varșovia și Arena Națională sunt proiecte foarte apropiate ca generație și concepție. Mai ales că biroul german gmp – von Gerkan, Marg and Partners a participat la proiectarea ambelor stadioane. Desigur, în cazul arenei din Polonia au fost vorba despre un consorțiu în care apar JSK Architekci, gmp și Schlaich Bergermann, în timp ce la București au fost alți parteneri, printre care UAUIM.

Condiții TOP la Varșovia, pe un stadion care în teorie este „fratele geamăn” al Arenei Naționale din București

România joacă în această seară în Polonia, iar șocul cultural atunci când fanii și jurnaliștii calcă pe PGE Narodowy (Stadionul Național din Varșovia) e real. Interesant, deși Arena Națională a fost construită cam în aceeași perioadă cu arena din Varșovia, polonezii par că au înțeles mai bine ce înseamnă respectul pentru fani și mass media.

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De altfel, site-ul oficial al GMP Architekten descriu stadionul din Polonia drept „fratele geamăn” al Arenei Naționale din București, ambele fiind clasificate încă de la inaugurare Categoria 4 UEFA. Cu toate acestea, diferența privind infrastructura media este uriașă și vizibilă cu ochiul liber.

Concret, pe stadionul PGE Narodowy există un Centru Media de 2.680 mp, amplasat la nivelul -1. Documentația spațiului indică o capacitate de aproximativ 690 de persoane în configurație de conferință. Stadionul dispune în total și de circa 900 de poziții pentru mass-media. Prin comparație, raportul oficial al FRF privind organizarea meciurilor internaționale pe Arena Națională indică un centru media de 300 mp și 50 de locuri.

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La polonezi cubul video transmite imagini LIVE cu jucătorii cum se dau jos din autocar

Alte „facilități” menționate oficial sunt un spațiu fotoreporteri – 250 mp / 30 locuri; recepție presă – 80 mp; tribuna media – 152 locuri. Așadar, „centrul media” din Varșovia este de nouă ori mai mare decât cel de la București. O altă atenție aparte pe care polonezii o acordă este destinată persoanelor cu dizabilități.

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La Varșovia există 111 de locuri dedicate persoanelor care folosesc scaun rulant, iar lângă fiecare există un loc pentru însoțitor. Există intrare dedicată, lifturi, rampe, toalete adaptate și chiar un coordonator pentru persoanele cu dizabilități. Între timp, cei de la Federatia Persoanelor cu Dizabilitati au sector special pe stadion.

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Un alt aspect care atrage atenția e faimosul cub video unde fanii primesc imagini LIVE cu jucătorii polonezi care au ajuns la stadion. Între timp, pe Arena Națională a rămas în istorie momentul în care „cubul” s-a defectat și a distorsionat imaginea omagială a lui Mircea Lucescu în aprilie 2026, din cauza unor pixeli arși sau lipsă de pe monitoarele LED.

Sector special pentru persoanele cu dizabilități
Sector special pentru persoanele cu dizabilități

Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă

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Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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