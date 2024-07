Stadionul ”Ion Oblemenco”, pregătit să găzduiască Universitatea Craiova – UTA Arad. Anunțul oficial al oltenilor

Se pun la punct și ultimele detalii pentru partida dintre Universitatea Craiova și UTA Arad, care se va juca sâmbătă, de la ora 18:30. Gruparea din Bănie a anunțat că s-a terminat de montat gazonul de pe stadionul „Ion Oblemenco” după festivalul Intencity.

E gata de joc! Ultimele detalii despre gazonul de pe stadionul ”Ion Oblemenco” înainte de Universitatea Craiova – UTA Arad

Trupa lui Costel Gâlcă nu a putut juca pe stadionul „Ion Oblemenco” încă din prima etapă din SuperLiga. FANATIK a anunțat în exclusivitate că oficialii Universității Craiova au solicitat să joace în deplasare la debutul în noua ediție.

Stadionul „Ion Oblemenco” nu a putut să îi găzduiască pe ”alb-albaștri”, deoarece gazonul a fost schimbat. Suprafața de joc din sezonul trecut a fost mutată în oraș cu ocazia Intencity și înlocuită ulterior după sfârșitul festivalului.

Lucrările pentru înlocuirea gazonului au început odată cu sfârșitul megafestivalului, iar a anunțat că suprafața de joc a fost deja montată și totul este pregătit pentru întâlnirea cu UTA Arad din weekend.

”Jucăm cu UTA Arad pe un gazon nou! Acțiunea de montare a noii suprafețe de joc a fost finalizată în această dimineață, așa că jucătorii vor avea parte de cele mai bune condiții sâmbătă, de la ora 18:30.

Biletele pot fi achiziționate: Online, de pe http://bilete.ucv1948.ro, Magazinul oficial din Electroputere Mall, Magazinul mobil din Piața ‘Mihai Viteazul’, Partenerii Entertix (librăriile Cărturești și hypermarketurile Carrefour), În curând, de la casele de bilete situate la Sala Polivalentă”, se arată în postarea făcută pe pagina de Facebook a grupării oltene.

”E dificil vestiarul Universității Craiova?” Răspunsul lui Gâlcă

la sfârșitul confruntării cu FC Hermannstadt. Tehnicianul ”alb-albaștrilor” a reușit să se impună în fața starurilor de la gruparea din Cetatea Băniei.

”Prima repriză am jucat foarte slab, ei au avut o repriză bună. Puteau să marcheze din ocaziile pe care le-au avut. În a doua repriză ne-am organizat mai bine, am vrut mai mult. Păcat că nu am marcat. Avem nevoie de mai mult timp să fim constanți în joc. (n.r. despre Mitriță).

Sunt jucători care trebuiau să fie titulari, nu au făcut toate antrenamentele în pregătire și nu sunt 100% din punct de vedere fizic. Nu am nimic de comentat. (n.r. e dificil vestiarul Universității Craiova?) Jucătorul trebuie să își arate personalitatea în teren.

În vestiar, eu sunt cel cu personalitate. Eu mă aștept să arătăm din ce în ce mai bine, să ajungem la un nivel de pregătire cât mai bun și la o omogenitate cât mai bună. Eu sper să mai vină jucători”, a spus antrenorul Universității Craiova la sfârșitul meciului de la Sibiu.