Stadionul pe care Darius Olaru a marcat cel mai frumos gol din Europa League a ars! Imagini șocante publicate în premieră. Video

Stadionul St. Jakob Park, pe care Darius Olaru (28 de ani) a marcat un gol superb în actuala ediție de Europa League, în meciul FC Basel – FCSB 3-1, disputat în toamna anului trecut în etapa a patra a fazei principale din această competiție, a fost cuprins recent de un incendiu, izbucnit în zona vestiarelor. Focul a afectat o parte semnificativă din această arenă, iar acum oficialii clubului elvețian au publicat primele imagini cu ce a rămas în urma acestui eveniment nefericit, petrecut pe data de 10 aprilie.

Cum arată stadionul lui FC Basel după ce a fost cuprins de flăcări

Atunci, echipa din Basel urma să se dueleze în campionat cu FC Thun. În mod evident, în contextul dat, în cele din urmă meciul a fost amânat. Bineînțeles că acest lucru s-a întâmplat la solicitarea celor de la FC Basel. Asta pentru că pur și simplu jucătorii lor nu mai aveau cu ce să se îmbrace la acea partidă, întrucât echipamentele se aflau în vestiar în timpul incendiului și astfel au ars. Acum, clubul elvețian a emis un comunicat de presă în care a explicat pe larg care sunt daunele provocate de acest incident.

Comunicatul emis de clubul elvețian

De asemenea, s-a informat și că incendiul a pornit de undeva din zona în care se află sauna echipei, în apropierea vestiarelor. Nu în ultimul rând, după cum s-a notat anterior, au fost publicate și câteva imagini relevante din zona respectivă. „În seara zilei de vineri, 10 aprilie 2026, un incendiu a izbucnit în zona vestiarelor din cauza unor motive care încă nu sunt clare în totalitate. Investigațiile oficiale inițiale de la fața locului au avut loc până marți dimineața, 14 aprilie 2026. Descoperirile de până acum indică faptul că incendiul a izbucnit în zona saunei. În ceea ce privește proporțiile daunelor cauzate de incendiu, în mod special de funingine și fum, o distincție a fost făcută între două zone: Secțiunea A și Secțiunea B.

Secțiunea A acoperă infrastructura echipei FC Basel 1893, incluzând vestiarele, birourile antrenorilor, biroul managerului, zona de fizioterapie, de depozitare a echipamentului, zona de wellness, dușurile și zona de recuperare. Evaluările inițiale indică o daună totală. Secțiunea B, care include zona mixtă, vestiarul oaspeților, vestiarul arbitrilor, camerele de control antidoping și spălătoria, este afectată grav de funingine și particule de fum. Cu toate acestea, există speranță că măcar o parte din această arie poate fi salvată”, au transmis cei de la FC Basel prin intermediul rețelelor de socializare.

Imaginile publicate în premieră de FC Basel

ℹ️ 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐳𝐮𝐦 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭 Am späten Freitagabend, 10. April 2026, ereignete sich im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im St. Jakob-Park aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein Brand. Die ersten behördlichen… — FC Basel 1893 (@FCBasel1893)

Golul marcat de Darius Olaru la Basel a fost desemnat de UEFA drept cel mai frumos din faza principală a Europa League

Revenind la golul marcat de în toamna anului trecut pe stadionul din Basel, din faza principală a . În plus, ulterior, după finalul acelei grupe unice, UEFA a prezentat golul internaționalului român drept cel mai spectaculos chiar din întreaga fază a competiției.

