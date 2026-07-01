Stadionul pe care joacă Dinamo s-a inundat. Administratorii arenei, atac la Primăria București. E haos total în Capitală

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Foarte multe zone din București s-au inundat în urma ploilor abundente și ale furtunilor din ultimele ore. Acestea au produs pagube în 60 de localități din 20 de județe, dar și în București, iar unul dintre locurile ce suferă în urma furtunilor este parcarea stadionului „Arcul de Triumf”, Administratorii arenei au transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare pentru Primăria București.

Parcarea stadionului „Arcul de Triumf” este sub ape! Reacția administratorilor

În urma evenimentelor meteo recente din București, metroul și 32 de linii STB au fost afectate, iar conform s-a intervenit până la ora 07:35 pentru evacuarea apei din 45 de case, 35 de curți, 30 de beciuri și subsoluri, dar și de pe 17 străzi. Echipajele au înlăturat 960 de copaci căzuți și 48 de stâlpi.

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Și parcarea stadionului „Arcul de Triumf” a fost inundată, iar administratorii spun că nu ar fi prima dată. Aceștia au avut un mesaj dur la adresa Primăriei București, decât de probleme reale ale capitalei: „În timp ce Primăria Capitalei își numără victoriile de PR, Bucureștiul se umple de apă. La propriu. Azi-noapte, după o nouă ploaie torențială, parcarea subterană a Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” s-a inundat din nou. Nu contestă nimeni că precipitațiile au fost abundente. Fenomenele meteo extreme există și trebuie tratate cu seriozitate.

Tocmai de aceea administrația unei capitale europene are obligația să pregătească infrastructura pentru astfel de situații, nu doar să constate efectele după ce acestea produc pagube. Ieri, agenda publică a Primăriei Municipiului București era dominată de postări despre regulamentul privind graffiti și de întâlniri protocolare. Astăzi, realitatea din teren este cu totul alta: canalizări care nu fac față, infrastructură vulnerabilă și servicii publice care cedează la fiecare episod de ploaie puternică.

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Problema Bucureștiului nu este că există prea multe desene pe pereți. Problema Bucureștiului este că oamenii rămân fără apă caldă și căldură luni întregi, că infrastructura de utilități este depășită, că rețelele de canalizare nu sunt întreținute la nivelul pe care îl impune un oraș de peste două milioane de locuitori și că, la fiecare furtună serioasă, apar aceleași imagini. Rețelele publice de canalizare și evacuare a apelor pluviale reprezintă responsabilitatea autorităților și a operatorilor care le administrează.

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Cetățenii plătesc taxe și tarife tocmai pentru ca aceste servicii să funcționeze atunci când este cel mai mare nevoie de ele. Administrația nu se măsoară în numărul de postări pe Facebook și nici în comunicate triumfaliste. Administrația se măsoară în canalizări care funcționează, în infrastructură întreținută și în capacitatea de a preveni astfel de situații, nu doar de a le explica după ce produc pagube. Bucureștiul are nevoie de mai puțin PR și mai multă administrație”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”

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Cod roșu de furtuni, peste noapte, în București

Pe parcursul nopții dintre 30 iunie și 1 iulie, locuitorii din București au primit mai multe avertizări de tip RO-ALERT. Administrația Națională de Meteorologie a emis, pe rând, avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

Pe timpul nopții, vântul a ajuns la viteze cuprinse între 50 și 70 de km/h, fiind însoțit de descărcări electrice, ploi abundente și grindină de 1-3 cm. Aceste furtuni s-au lăsat și cu victime, după ce un copac a căzut peste o autoutilitară în care se afla un om, care, din păcate, nu a supraviețuit.