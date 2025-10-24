Stadionul plin de dinamoviști la Argeș – Dinamo? Dani Coman: “Trei sferturi vor ține cu ei!” Aroganță supremă a piteștenilor. Foto

ADVERTISEMENT

SuperLiga revine cu noi meciuri tari în cadrul etapei a 14-a. FC Argeș primește vizita lui Dinamo, iar partida se anunță una extrem de spectaculoasă. Dani Coman a anunțat care este situația biletelor vândute înaintea meciului.

Dani Coman a prefațat meciul FC Argeș – Dinamo

FC Argeș vine după remiza cu Farul (scor 0-0), în timp ce Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid (scor 0-2). Dani Coman știe cât de dificil este un adversar pentru echipa pregătită de Zeljko Kopic și se așteaptă la un meci greu.

„Este un meci interesant, foarte greu. Întâlnim o echipă bună, care își creează foarte multe ocazii de a marca. Am trecut peste înfrângerea cu Petrolul imediat după meci. Nu suntem noi nici cea mai bună echipă și chiar și cele mai bune echipe pierd. Este adevărat că ne-am fi dorit ca acea înfrângere să vină cât mai târziu, dar în același timp noi suntem conștienți de valoarea pe care o avem, de conjunctura favorabilă în care suntem, dar mai este mult de muncă pentru a ajunge acolo unde ne dorim și unde își doresc suporterii piteșteni”, a spus inițial Dani Coman.

Asediu dinamovist la meciul cu FC Argeș? Dani Coman face lumină în cazul biletelor vândute. „Un sfert din stadion va ține cu ei!”

Meciul FC Argeș – Dinamo este unul dintre duelurile de tradiție din fotbalul românesc. Dani Coman a dezvăluit că se așteaptă ca un sfert din stadion să susțină echipa bucureșteană,

„Sunt foarte mulți dinamoviști care și-au cumpărat bilete. Este adevărat că nu am dat posibilitatea oamenilor să-și cumpere câte 20-30 de bilete. Dar sunt convins că un sfert din stadion va ține cu Dinamo. Eu așa cred. După informațiile pe care le am și după numărul de bilete vândute celor din București, eu cred că vor veni într-un număr mare.

Eu sper totuși ca echipa noastră să dea dovadă de maturitate, de înțelepciune. să joace așa cum le-a cerut antrenorul în această săptămână, iar dacă noi vom fi acea echipă unită care am fost în etapele trecute, eu sunt convins că vom scoate un rezultat favorabil. Nu știu dacă vom câștiga sau vom face egal, dar eu sper într-un rezultat care să ne dea speranțe pentru viitor!”, a mai spus oficialul piteștenilor.

Dani Coman nu este încă sigur de play-off la FC Argeș

FC Argeș, echipa nou-promovată, a impresionat până acum în acest sezon. Chiar dacă trupa lui Bogdan Andone a avut rezultate bune până acum, președintele Dani Coman consideră că este încă devreme să se discute despre play-off.

„Eu zic că este cam devreme (n.r. – să știm componența play-off-ului). Vedeți și dumneavoastră, dacă o echipă câștigă 3 meciuri consecutive, sunt acolo în față. În același timp, oricare echipă pierde 2-3 meciuri, va coborî din play-off. E de vreme totuși, mai sunt multe etape de disputat”, a punctat fostul mare portar român

Cum i-au ironizat cei de la FC Argeș pe dinamoviști înaintea meciului

FC Argeș a lansat în mediul online o ironie la adresa lui Dinamo înaintea meciului, având ca pretext amintirea lui Nicolae Dobrin, Cum a comentat Dani Coman postarea cu „gâscanul”.

„Este o amintire care ne aduce aminte de nea Gicu Dobrin, de meciurile pe care le avea contra echipei Dinamo, de golurile pe care le marca, eu sper, chiar dacă ne așteaptă un meci dificil, chiar dacă jucăm cu Dinamo, chiar dacă vor avea suporteri mulți, eu mizez pe ambiția jucătorilor mei, pe faptul că Bogdan a pregătit meciul foarte bine și sper să dovedim că suntem o echipă care se poate lupta pentru primele 6 locuri!”, a concluzionat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga înainte de etapa a 14-a

