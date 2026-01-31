Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată baza sportivă

ADVERTISEMENT

Nicolae Ceaușescu a făcut investiții de amploare în infrastructura sportivă din țara noastră. Astăzi, stadionul ridicat la comanda fostului președinte comunist a fost scos la licitație. Unde se află și cum poate fi cumpărat.

Arena din timpul regimului lui Ceaușescu, scoată la vânzare

Multe dintre au ajuns în paragină. Unele dintre ele pot deveni un adevărat pericol pentru populație, mai ales că tribunele sunt vechi și ruginite.

Într-o situație similară se află și o arenă care urmează să fie vândută. Aceasta se găsește în localitatea colonie industrială Mârșa, care aparține de Avrig, județul Sibiu. Baza sportivă a fost folosită de formația Carpați Mârșa, în urmă cu ani buni.

Fostul stadion care în trecut avea 3.500 de locuri nu mai poate fi folosit. Pentru că este o ruină a fost scos la licitație după ce Uzina Mecanica de care aparține a intrat în faliment. Fabrica se vinde pe bucăți de mai mulți ani.

Fosta întreprindere Mecanica SA a intrat în faliment în anul 2018. Ulterior, au fost scoase la vânzare peste 30 de active, cu un cost care a plecat de la valoarea de 64,7 milioane de lei. În acești bani a fost inclus și TVA-ul.

În urmă cu ceva vreme baza de antrenament a altei formații celebre în județ a fost la rândul ei scoasă la licitație cu 1,45 milioane de euro. Mai exact, este vorba de Gaz Metan Mediaș, care a ajuns în faliment la finalul anului 2022.

Cum poate fi achiziționat stadionul

Stadionul care este creația lui Nicolae Ceaușescu poate fi cumpărat de cei interesați prin intermediul a două pachete. Primul dintre acestea cuprinde ruinele fostei arene, cu tribuna construită din beton. În plus, cumpărătorul mai primește un teren.

Acesta din urmă este prevăzut cu gazon, fiind vorba de o pistă de atletism. Are o suprafață totală de 30.130 metri pătrați, prețul de licitație plecând de la suma de 218.110 de euro, scrie . Al doilea pachet are mai multe avantaje.

Vânzătorul a anunțat că pune la bătaie toată baza sportivă care are o suprafață totală de 32.500 metri pătrați. De asemenea, pe lângă fostul stadion cei dornici de achiziție mai primesc și terenul de fotbal cu pista de atletism.

De asemenea, pachetul al doilea mai conține terenul de rugby, precum și pe cel de tenis și volei. Mai mult decât atât, cumpărătorul va beneficia de clădirea „locuință stadion”, care a fost construită în anul 1969. Prețul de pornire al licitației este de 235.280 de euro.

În altă ordine de idei, puțin știu că . Fostul șef de stat credea că vechiul 23 August este o arenă suficientă pentru sportivii de la acea vreme.