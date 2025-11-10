Sport

Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea

Propunere de suflet în memoria legendarului antrenor al Stelei! Va lua Stadionul din Ghencea numele lui Emeric Ienei, antrenorul ce a adus Cupa Campionilor Europeni la București?
Ciprian Păvăleanu
10.11.2025 | 08:30
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei Propunere in memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
EXCLUSIV FANATIK
Va lua Stadionul Steaua numele lui Emeric Ienei? Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025, însă memoria lui trebuie păstrată pe veci în sufletele românilor. Tocmai de aceea, Andrei Vochin a făcut cunoscută o propunere pe care la rândul său a auzit-o de la altcineva: ca Stadionul Steaua să devină Stadionul Emeric Ienei.

Se transformă Stadionul Steaua în Stadionul Emeric Ienei? Propunere de suflet dezvăluită de Andrei Vochin

Emeric Ienei este unul dintre cei mai mari antrenori români ai tuturor timpurilor și singurul care a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni alături de o echipă românească. El a atins culmile gloriei în 1986 când Steaua a devenit prima echipă din estul Europei ce câștigă cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.

ADVERTISEMENT

Pe finalul emisiunii „Oldies But Goldies”, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre Emeric Ienei într-o ediție special dedicată lui, cei doi și-au exprimat opiniile despre cum ar trebui să i se arate respectul legendarului „nea Imi”:

„Cum a spus și Ilie Năstase zilele astea. Eu cred că Emeric Ienei merită o statuie. Nu cred că e o exagerare. Acolo în Oradea. Este exemplul a ceea ce înseamnă un om. Am avut senzația că m-am despărțit de o epocă”, a spus Horia Ivanovici

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

„Merită o statuie, dar nu cred că impactul ar fi atât de mare cum ar fi dacă Stadionul Ghencea i-ar prelua numele. Nu este propunerea mea. A făcut-o cineva și mie se pare extraordinară. În felul acesta, de fiecare dată când vom avea meciuri acolo ne vom aminti de el. În timp, uitarea se va așterne, asta este clar. Culmea, sosirea lui în 1975 coincide cu inaugurarea stadionului”, a replicat Andrei Vochin, înaintând propunerea. „Este un gest total firesc. Nu văd nicio exagerare, din contră: asta înseamnă cu adevărat să-l onorezi pe Emeric Ienei”, a continuat moderatorul emisiunii „Oldies but Goldies”.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce...
Digisport.ro
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului

Cine a fost jucătorul de la Steaua pe care Emeric Ienei îl iubea cel mai mult

Toată generația Steaua 86 este devastată după pierderea celui care le-a fost mai mult decât un simplu antrenor. Eleganța sa și comportamentul de gentleman l-au făcut pe Emeric Ienei să fie un om respectat și iubit de jucătorii săi, iar la rândul său i-a admirat enorm pe elevii lui. Andrei Vochin a dezvăluit cine sunt jucătorii cu care nea Imi a avut o relația aparte:

„I-a iubit pe toți așa cum merita fiecare să fie iubit în felul lui. Dacă-l asculți pe Marcel Răducanu, spune că pe el, pentru că începuse să-l bage. Dacă-l asculți pe Gabi Balint spune la fel, pe Belodedici. Eu cred că l-a iubit foarte mult și pe Iordănescu și l-a respectat foarte mult. În 84, când l-a rechemat de acasă, au vrut să-l pună pe Puiu Iordănescu, care doar ce-și încheiase activitate fotbalistică. I-au propus lui Puiu să vină antrenor, iar el după două zile a decis că nu este pregătit și le-a recomandat să-l pună pe nea Imi. 

ADVERTISEMENT

Și cu Marius Lăcătuș a avut o relație foarte bună. El a avut relații bune cu toată lumea, chiar și cu Fane Petcu care era supărat că-l juca pe Balint în locul lui. (n.r. – De la Craiova sau Rapid este vreun jucător pe care l-a iubit în mod special?) Pe Sandu Boc cred, cu care a păstrat legătura”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Se alege praful de Legia, după plecarea lui Edi Iordănescu! Înfrângere umilitoare suferită...
Fanatik
Se alege praful de Legia, după plecarea lui Edi Iordănescu! Înfrângere umilitoare suferită în minutul 90+4
Simona Halep, în compania unui burlac celebru. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare...
Fanatik
Simona Halep, în compania unui burlac celebru. Cum au reacționat fanii fostei jucătoare de tenis
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în...
Fanatik
Adio, Rădoi! Antrenorul Universității Craiova și-a anunțat demisia pentru a 6-a oară în 10 luni! Decizia lui Mihai Rotaru
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar fi vinovat pentru decăderea unei echipe din România: 'Și-a băgat cineva coada!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!