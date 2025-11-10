Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață pe 5 noiembrie 2025, însă memoria lui trebuie păstrată pe veci în sufletele românilor. Tocmai de aceea, Andrei Vochin a făcut cunoscută o propunere pe care la rândul său a auzit-o de la altcineva: ca Stadionul Steaua să devină Stadionul Emeric Ienei.

Se transformă Stadionul Steaua în Stadionul Emeric Ienei? Propunere de suflet dezvăluită de Andrei Vochin

Emeric Ienei este unul dintre cei mai mari antrenori români ai tuturor timpurilor și singurul care a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni alături de o echipă românească. El a atins culmile gloriei în 1986 când Steaua a devenit prima echipă din estul Europei ce câștigă cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume.

Pe finalul emisiunii „Oldies But Goldies”, în care cei doi și-au exprimat opiniile despre cum ar trebui să i se arate respectul legendarului „nea Imi”:

„Cum a spus și Ilie Năstase zilele astea. Eu cred că Emeric Ienei merită o statuie. Nu cred că e o exagerare. Acolo în Oradea. Este exemplul a ceea ce înseamnă un om. Am avut senzația că m-am despărțit de o epocă”, a spus Horia Ivanovici

„Merită o statuie, dar nu cred că impactul ar fi atât de mare cum ar fi dacă Stadionul Ghencea i-ar prelua numele. Nu este propunerea mea. A făcut-o cineva și mie se pare extraordinară. În felul acesta, de fiecare dată când vom avea meciuri acolo ne vom aminti de el. În timp, uitarea se va așterne, asta este clar. Culmea, sosirea lui în 1975 coincide cu inaugurarea stadionului”, a replicat Andrei Vochin, înaintând propunerea. „Este un gest total firesc. Nu văd nicio exagerare, din contră: asta înseamnă cu adevărat să-l onorezi pe Emeric Ienei”, a continuat moderatorul emisiunii „Oldies but Goldies”.

Cine a fost jucătorul de la Steaua pe care Emeric Ienei îl iubea cel mai mult

. Eleganța sa și comportamentul de gentleman l-au făcut pe Emeric Ienei să fie un om respectat și iubit de jucătorii săi, iar la rândul său i-a admirat enorm pe elevii lui. Andrei Vochin a dezvăluit cine sunt jucătorii cu care nea Imi a avut o relația aparte:

„I-a iubit pe toți așa cum merita fiecare să fie iubit în felul lui. Dacă-l asculți pe Marcel Răducanu, spune că pe el, pentru că începuse să-l bage. Dacă-l asculți pe Gabi Balint spune la fel, pe Belodedici. Eu cred că l-a iubit foarte mult și pe Iordănescu și l-a respectat foarte mult. În 84, când l-a rechemat de acasă, au vrut să-l pună pe Puiu Iordănescu, care doar ce-și încheiase activitate fotbalistică. I-au propus lui Puiu să vină antrenor, iar el după două zile a decis că nu este pregătit și le-a recomandat să-l pună pe nea Imi.

Și cu Marius Lăcătuș a avut o relație foarte bună. El a avut relații bune cu toată lumea, chiar și cu Fane Petcu care era supărat că-l juca pe Balint în locul lui. (n.r. – De la Craiova sau Rapid este vreun jucător pe care l-a iubit în mod special?) Pe Sandu Boc cred, cu care a păstrat legătura”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.