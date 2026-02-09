Stadionul surpriză pe care se va juca finala Cupei României! Când va avea loc ultimul act

ADVERTISEMENT

Cu ocazia unei conferințe de presă susținute în cursul zilei de luni la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, Răzvan Burleanu a anunțat, printre altele, când și unde se va juca finala Cupei României Betano din acest sezon.

Finala Cupei României Betano din acest sezon se va juca pe 13 mai la Sibiu

Astfel, partida a fost programată să se dispute pe data de 13 mai pe stadionul din Sibiu, acolo unde s-a jucat și în 2024 ultimul act al acestei competiții. Atunci, Corvinul Hunedoara a făcut marea surpriză și a câștigat trofeul după ce a învins Oțelul Galați la loviturile de departajare. În 2025, finala Cupei României s-a disputat la Arad, iar CFR Cluj a câștigat cu scorul de 3-2 în fața celor de la Hermannstadt.

Acum deci evenimentul revine la Sibiu. a argumentat această decizie tocmai prin colaborarea foarte bună avută de FRF anterior cu administrația din Sibiu și implicit prin experiența plăcută generată atunci de acea finală.

FRF își dorește ca Arena Națională să găzduiască o nouă finală de Europa League

Tot în cursul zilei de luni, Acest eveniment a fost găzduit deja în 2012 de București. Atunci, Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu scorul de 3-0. Bineînțeles că pentru ca acest deziderat să se împlinească este nevoie și ca UEFA să fie de acord cu această variantă și să dea pe viitor o decizie în acest sens, în contextul în care este evident că și alte federații europene s-au înscris în această cursă.

„Federația Română de Fotbal a depus astăzi prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.

Proiectul este susținut de partenerii instituționali ai FRF, Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi.

(…) Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.

(…) Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a informat FRF prin intermediul site-ului oficial.