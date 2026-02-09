Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Stadionul surpriză pe care se va juca finala Cupei României! Când va avea loc ultimul act

Răzvan Burleanu a anunțat unde și când se va disputa finala Cupei României Betano din acest sezon. Motivul pentru care FRF a luat această decizie
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.02.2026 | 17:09
Stadionul surpriza pe care se va juca finala Cupei Romaniei Cand va avea loc ultimul act
ULTIMA ORĂ
Anunțul lui Răzvan Burleanu despre finala Cupei României. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Cu ocazia unei conferințe de presă susținute în cursul zilei de luni la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF, Răzvan Burleanu a anunțat, printre altele, când și unde se va juca finala Cupei României Betano din acest sezon.

Finala Cupei României Betano din acest sezon se va juca pe 13 mai la Sibiu

Astfel, partida a fost programată să se dispute pe data de 13 mai pe stadionul din Sibiu, acolo unde s-a jucat și în 2024 ultimul act al acestei competiții. Atunci, Corvinul Hunedoara a făcut marea surpriză și a câștigat trofeul după ce a învins Oțelul Galați la loviturile de departajare. În 2025, finala Cupei României s-a disputat la Arad, iar CFR Cluj a câștigat cu scorul de 3-2 în fața celor de la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Acum deci evenimentul revine la Sibiu. Răzvan Burleanu a argumentat această decizie tocmai prin colaborarea foarte bună avută de FRF anterior cu administrația din Sibiu și implicit prin experiența plăcută generată atunci de acea finală.

FRF își dorește ca Arena Națională să găzduiască o nouă finală de Europa League

Tot în cursul zilei de luni, Federația Română de Fotbal a informat că a depus deja prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Acest eveniment a fost găzduit deja în 2012 de București. Atunci, Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu scorul de 3-0. Bineînțeles că pentru ca acest deziderat să se împlinească este nevoie și ca UEFA să fie de acord cu această variantă și să dea pe viitor o decizie în acest sens, în contextul în care este evident că și alte federații europene s-au înscris în această cursă.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

„Federația Română de Fotbal a depus astăzi prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.

ADVERTISEMENT
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro...
Digisport.ro
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"

Proiectul este susținut de partenerii instituționali ai FRF, Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi. 

(…) Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.

ADVERTISEMENT

(…) Găzduirea finalei UEFA Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate”, a informat FRF prin intermediul site-ului oficial.

Răzvan Burleanu, anunţ major despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Când...
Fanatik
Răzvan Burleanu, anunţ major despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Când se ia decizia dacă selecţionerul va rămâne la barajul cu Turcia!
Lovitură grea pentru FCSB. Cât va lipsi, de fapt, Ngezana din echipa lui...
Fanatik
Lovitură grea pentru FCSB. Cât va lipsi, de fapt, Ngezana din echipa lui Gigi Becali. Exclusiv
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E...
Fanatik
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la...
iamsport.ro
'O firmă imensă' din România, în negocieri pentru preluarea Stelei: 'Am asistat la discuții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!