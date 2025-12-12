Sport

Stadionul uriaș care se construiește pe locul unei foste fabrici. Valoarea investiției ajunge la 2,4 miliarde de dolari

Un stadion uriaș urmează să se construiască pe locul unei foste fabrici. Investiția totală se ridică la nu mai puțin de 2,4 miliarde de dolari, conform celor mai recente informații.
Valentina Vladoi
12.12.2025 | 23:00
Stadionul urias care se construieste pe locul unei foste fabrici Valoarea investitiei ajunge la 24 miliarde de dolari
Noul stadion în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Sursă foto: clevelandbrowns.com
Noul stadion se construiește în orașul Brook Park din Ohio, chiar pe locul fostei fabrici Ford. Practic arena face parte dintr-un complex multifuncțional și va fi destul de mare.

Când încep lucrările pentru noul stadion

După cum spuneam anterior, investiția va fi și ea una pe măsură și face parte dintr-un parteneriat public-privat. Suma totală s-ar ridica la nu mai puțin de 2,4 miliarde de dolari, arată presa străină.

Totodată, stadionul va avea o capacitate de 67.500 de spectatori. Există inclusiv posibilitatea de extindere de până la 75.000 de locuri dacă va fi vorba despre evenimente majore, inclusiv concerte.

Cât despre formatul stadionului, conform StadiumDB, arena va aminti de fabrica care a fost amplasată anterior pe același loc. Noul stadion va fi casa celor de la Cleveland Browns, iar lucrările vor fi demarate în 2026.

Cel mai mare proiect din nord-estul statului Ohio

Menționăm că noul stadion reprezintă totodată și cel mai mare proiect din zona de nord-est a statului Ohio până în prezent. Vorbim despre primul stadion cu o cupolă, dar și despre complexul multifuncțional adiacent.

Acesta este rezultatul unui parteneriat public între administrația locală și familia Haslam, care deține Haslam Sports Group.  Mai exact, familia Haslam a cumpărat terenul pe care va fi construit viitorul stadion contra sumei de 76 de milioane de dolari.

Referitor la proiectantul stadionului, aici vorbim despre aceeași firmă care a proiectat „bijuteria” SoFi Stadium din Los Angeles. Acesta este de altfel cel mai scump stadion construit vreodată în SUA, cu un cost estimat la 5 miliarde de dolari.

Când ar urma să fie finalizat stadionul

Cei de la StadiumDB scriu că stadionul va avea o formă complexă, neregulată, care amintește de o fabrică, cu un acoperiș în mai multe „ape”. Totodată, vor exista fațade și acoperișuri finisate alternativ cu materiale transparente și panouri întunecate, plus ecrane multimedia deasupra intrărilor principale.

Lucrările vor începe anul viitor, iar termenul estimat pentru finalizarea lor este anul 2029. Astfel, în momentul de față e de așteptat ca echipa Cleveland Browns să înceapă sezonul NFL 2029 în noua casă.

„Proiectul se va amortiza și va aduce oportunități economice fără precedent regiunii. Noul stadion va fi primul de acest gen și își propune să redefinească experiența fanilor, cu intenția de a atrage cele mai mari concerte și cele mai importante evenimente sportive din lume pe tot parcursul anului în nord-estul statului Ohio”, se arată pe site-ul Haslam Sports Group.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
