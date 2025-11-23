Staff-ul CFR-ului, impresionat de Rapid. “E o echipă pe stilul spaniol!”. Mesajul lui Daniel Pancu pentru suporteri

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Constantin Gâlcă, Rapid are un sezon foarte bun. Nu doar că ocupă locul 1 în SuperLiga, dar alb-vișiniii sunt fără eșec în deplasare (cinci victorii și trei remize). În schimb, CFR Cluj se zbate în partea a doua a clasamentului, dar staff-ul este convins că pauza internațională a fost benefică pentru jucătorii. Ardelenii trag speranțe că vor reuși un meci bun contra bucureștenilor.

Ce așteptări are CFR Cluj de la partida cu Rapid

În etapa trecută, , după care noul antrenor Daniel Pancu și colaboratorii săi au avut parte de câteva zile în care să-i cunoască și mai bine pe jucători. Pauza a venit la momentul potrivit pentru ardeleni, iar Laurențiu Rus promite că echipa va arăta mult mai bine în partida cu Rapid, al cărei joc îi impresionează pe clujeni.

“Daniel a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație. Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv. E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”, a transmis Laurențiu Rus.

Ce obiectiv și-a stabilit Mario Camora până la finalul anului

La rândul lui, Mario Camora recunoaște că pauza competițională a fost benefică pentru CFR Cluj, care va încerca să câștige toate meciurile rămase până la finalul anului. Atrage, totodată, atenția că un rezultat pozitiv cu Rapid este obligatoriu.

“Rapid e o echipă foarte bună, care face un campionat foarte bun. Practică un fotbal frumos, merită să fie pe primul loc. Au un antrenor bun, un grup bun de jucători, pe mulți îi cunoaștem, au trecut pe la CFR. Noi trebuie să facem un meci bun și să câștigăm, avem mare nevoie de puncte.

Pauza a fost bună pentru noi, Mister a avut mai mult timp să lucreze cu noi. Ne-am cunoscut mai bine și sunt sigur că duminică vom demonstra acest lucru. Mister vrea să câștige întotdeauna și sperăm să debuteze cu dreptul acasă. Dacă facem pași greșiți va fi foarte greu.

Mai avem câteva meciuri până la vacanță și încercăm să le câștigăm pe toate. E greu să găsesc explicații pentru ce se întâmplă. Avem un lot de primele 3-4 locuri, dar am rămas toți datori pe teren”, a declarat Mario Camora.

Ce mesaj le-a transmis Daniel Pancu suporterilor din Gruia

De importanța partidei cu Rapid este conștient și Daniel Pancu, , care a ținut să transmită un mesaj către suporterii CFR-ului.

“E un moment greu, avem nevoie să fie alături de echipă. Oricum e un derby CFR-ist de tradiție. E un meci foarte vechi al campionatului României, dar acum chiar avem nevoie foarte mare și de sprijinul lor și îi așteptăm să fie alături de noi”, a transmis Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului.