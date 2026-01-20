Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a efectuat două transferuri în această iarnă, fundașul central Andre Duarte și mijlocașul defensiv Ofri Arad fiind noii jucători ai campioanei. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a făcut un anunț important în legătură cu cei doi fotbaliști.

Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

Deși nu au drept de joc pentru partida cu Dinamo Zagreb, Andre Duarte și Ofri Arad vor face deplasarea în Croația alături de delegația FCSB-ului și își vor susține colegii la meciul de pe stadionul Maksimir. De asemenea, portughezul își va primi cartea verde, așadar ar putea să debuteze pentru gruparea „roș-albastră” în partida contra lui CFR Cluj, care va avea loc duminică.

„Staff-ul tehnic și cei de la FCSB au decis ca Duarte și Ofri Arad să facă deplasarea cu echipa în Croația, pentru meciul cu Dinamo Zagreb, chiar dacă niciunul dintre ei nu are drept de joc. Ambii jucători vor merge cu delegația FCSB-ului în Croația”, a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB

, iar mutarea s-a oficializat opt zile mai târziu. Fotbalistul a sosit luni în România și a efectuat vizita medicală, iar anunțul oficial a sosit marți, 20 ianuarie. „Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României.

Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru. Mijlocașul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15.

Acesta va efectua astăzi (n.r. marți) primul antrenament alături de noii săi colegi. FCSB îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunțat campioana României pe . .

În ce situație se află FCSB în Europa League

FCSB a rămas în calcule pentru un loc în primăvara europeană după succesul fabulos obținut contra lui Feyenoord, 4-3, dar gruparea pregătită de Elias Charalambous are nevoie de un succes și pe terenul lui Dinamo Zagreb pentru a spera în continuare la calificare. Gruparea „roș-albastră” ocupă momentan locul 27, cu 6 puncte, la o lungime de echipele aflate în zona play-off.

La o săptămână după meciul cu Dinamo Zagreb, FCSB va avea o altă partidă complicată, pe teren propriu contra lui Fenerbahce în ultima rundă. În cazul în care gruparea „roș-albastră” ar obține calificarea în faza eliminatorie, Andre Duarte și Ofri Arad ar putea să fie trecuți pe lista UEFA și să joace în acele partide.