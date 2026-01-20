Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv

Înainte de meciul din Europa League cu Dinamo Zagreb, FCSB a luat o decizie importantă cu privire la Andre Duarte și Ofri Arad, cei doi jucători transferați în această iarnă.
Bogdan Mariș
20.01.2026 | 13:12
Ce decizie au luat cei din staff-ul FCSB-ului cu privire la Andre Duarte și Ofri Arad înainte de meciul cu Dinamo Zagreb. FOTO: colaj Fanatik
FCSB a efectuat două transferuri în această iarnă, fundașul central Andre Duarte și mijlocașul defensiv Ofri Arad fiind noii jucători ai campioanei. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a făcut un anunț important în legătură cu cei doi fotbaliști.

Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înainte de Dinamo Zagreb – FCSB

Deși nu au drept de joc pentru partida cu Dinamo Zagreb, Andre Duarte și Ofri Arad vor face deplasarea în Croația alături de delegația FCSB-ului și își vor susține colegii la meciul de pe stadionul Maksimir. De asemenea, portughezul își va primi cartea verde, așadar ar putea să debuteze pentru gruparea „roș-albastră” în partida contra lui CFR Cluj, care va avea loc duminică.

„Staff-ul tehnic și cei de la FCSB au decis ca Duarte și Ofri Arad să facă deplasarea cu echipa în Croația, pentru meciul cu Dinamo Zagreb, chiar dacă niciunul dintre ei nu are drept de joc. Ambii jucători vor merge cu delegația FCSB-ului în Croația”, a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB

Transferul lui Ofri Arad la FCSB a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK pe 12 ianuarie, iar mutarea s-a oficializat opt zile mai târziu. Fotbalistul a sosit luni în România și a efectuat vizita medicală, iar anunțul oficial a sosit marți, 20 ianuarie. „Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României.

Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru. Mijlocașul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15.

Acesta va efectua astăzi (n.r. marți) primul antrenament alături de noii săi colegi. FCSB îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunțat campioana României pe Facebook. Mihai Stoica a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre modul în care l-a șocat fotbalistul din Israel în timpul negocierilor.

În ce situație se află FCSB în Europa League

FCSB a rămas în calcule pentru un loc în primăvara europeană după succesul fabulos obținut contra lui Feyenoord, 4-3, dar gruparea pregătită de Elias Charalambous are nevoie de un succes și pe terenul lui Dinamo Zagreb pentru a spera în continuare la calificare. Gruparea „roș-albastră” ocupă momentan locul 27, cu 6 puncte, la o lungime de echipele aflate în zona play-off.

La o săptămână după meciul cu Dinamo Zagreb, FCSB va avea o altă partidă complicată, pe teren propriu contra lui Fenerbahce în ultima rundă. În cazul în care gruparea „roș-albastră” ar obține calificarea în faza eliminatorie, Andre Duarte și Ofri Arad ar putea să fie trecuți pe lista UEFA și să joace în acele partide.

Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul...
