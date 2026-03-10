Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce se întâmplă cu Marius Popa. Exclusiv

Mirel Rădoi a început munca la FCSB încă de marți, 10 martie. Noul antrenor al campioanei României și-a adus cu el tot staff-ul tehnic, inclusiv un antrenor cu portarii. Ce se întâmplă cu Marius Popa
Cristian Măciucă
10.03.2026 | 14:00
EXCLUSIV FANATIK
Staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB: cinci nume noi pe banca tehnică! Ce se întâmplă cu Marius Popa. FOTO: Fanatik
Mirel Rădoi (44 de ani) face revoluție la FCSB. Noul antrenor al campioanei României și-a adus tot staff-ul tehnic, în încercarea de a îndeplini obiectivul: calificarea în preliminariile Conference League. Mihai Stoica a dezvăluit cine sunt ajutoarele lui Rădoi și ce viitor are Marius Popa la gruparea roș-albastră.

Cine face parte din staff-ul tehnic al lui Rădoi la FCSB

FCSB are un nou staff tehnic odată cu plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii și cu venirea lui Mirel Rădoi. Fostul selecționer al României a venit cu doi secunzi, un preparator fizic, un antrenor cu portarii și un analist video. În ceea ce îl privește pe Marius Popa, responsabilul de până acum cu goalkeeperii la campioana en-titre, a primit un alt rol în club.

„A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei. Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a dezvăluit Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Robert Tufiși, noul antrenor cu portarii de la FCSB

Așadar, în locul lui Marius Popa, cel care îi va antrena de acum înainte pe Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukasz Zima și Matei Popa este Robert Tufiși (49 de ani). De-a lungul carierei de fotbalist, el a fost legitimat la numeroase echipe cu tradiție din România, cum ar fi FC Argeș, Farul Constanța, Rocar, UTA Arad sau Gloria Bistrița.

Robert Tufiși este unul dintre oamenii de încredere ai lui Mirel Rădoi. Fostul goalkeeper și fostul selecționer colaborează începând cu anul 2022, din primul mandat al lui Rădoi la Universitatea Craiova. Înainte să ajungă împreună la FCSB, Tufiși l-a urmat pe Mirel Rădoi și la Al-Tai, Al-Bateh și Al-Jazira.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
