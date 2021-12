Cum ar putea face tinerii armată. După premierul Ciucă, și ministrul Apărării vorbește de reintroducerea stagiului militar

La finele lunii noiembrie, premierul Nicolae Ciucă declara că noul Guvern de coaliție are în vedere reintroducerea serviciul militar în termen, pe bază de voluntariat, prin care soldaţii vor fi retribuiţi. Măsura ar fi prevăzută în noul program de guvernare.

La nicio lună de atunci, vineri, 17 decembrie, a venit rândul ministrului Apărării Naționale (MApN), Vasile Dâncu, să vorbească despre acest subiect.

Stagiul militar ar putea fi legiferat în România. Cum ar putea face tinerii armata

Prezent într-o vizită în județul Cluj, oficialul a spus că este analizată o idee potrivit căreia în România să fie legiferat pe bază de voluntariat. Acesta a mai punctat faptul că trebuie găsită o posibilitate ca cei care optează pentru o astfel de formă de instruire să fie remunerați.

Vasile Dâncu a subliniat faptul că în România există tineri care vor să participe activi în astfel de programe educaționale ale armatei.

”Ar putea să fie o formă de instruire, dar nu în sensul de stagiu militar obligatoriu, o formă de instruire pe care tot mai multe ţări au introdus-o în acest moment, o formă de voluntariat.

Există tineri care vor să facă instruire militară, care vor să participe la acest tip de educaţie şi, atunci, prin voluntariat s-ar putea găsi această soluţie. Evident că şi voluntarii, în ţări unde există voluntariat în armată, sunt plătiţi. Adică, au o formă prin care sunt şi plătiţi, nu e voluntariat sută la sută. Dar câştigă şi societatea, pot să câştige şi ei şi nu există obligativitate.

Cred că aceasta este o soluţie mai interesantă, pe care am putea-o discuta politic. Deocamdată, este la nivelul de idee. Eu, personal, cred că nu este o idee rea”, a spus Vasile Dâncu, conform Agerpres.

România are în prezent un sistem de recrutare bazat pe armata profesionistă

Până la legiferarea unui stagiu militar extins, pe bază de voluntariat, țara noastră merge pe un sistem de recrutare cu o armată profesionistă, a mai anunțat .

”Am discutat în comisiile parlamentare de apărare, în comisiile reunite, am primit întrebări şi sugestii în acest sens. Suntem într-o perioadă în care evaluăm, suntem într-o perioadă în care vrem să vedem de ce resurse am avea nevoie pentru asta şi încercăm să vedem ce acoperire financiară am putea să avem pentru diferite soluţii.

Deocamdată, nu se schimbă acest sistem pe care îl avem în acest moment, al unei armate profesioniste, şi discuţia despre efective este o discuţie majoră în Europa în acest moment”, a menţionat ministrul.

Vineri, Vasile Dâncu a participat la ceremonia de înmânare a Drapelului de Luptă Batalionului 400 Sprijin ”Feleacu” şi la activitatea de autoevaluare a Diviziei 4 Infanterie ”Gemina”, la sediul comandamentului diviziei din Cluj-Napoca. Alături de ministrul Apărării a mai fost prezent şeful Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, şi şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Iulian Berdilă