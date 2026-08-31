Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alexandru Meszar, mesaj uluitor pentru Adi Mihalcea: „Stai liniștit, așa a luat UTA campionatul”

Adi Mihalcea, antrenorul etapei în SuperLiga după victoria clară cu FCSB, a primit un mesaj incredibil de la patronul clubului. Stai liniștit, așa a luat UTA campionatul”, i-a spus Alexandru Meszar tehnicianului.
Adrian Baciu
31.08.2026 | 14:20
Alexandru Meszar mesaj uluitor pentru Adi Mihalcea Stai linistit asa a luat UTA campionatul
EXCLUSIV FANATIK
„Stai liniștit, așa a luat UTA campionatul” — Meszar îl liniștește pe Adi Mihalcea. Sursa foto: colaj Fanatik
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UTA Arad, formație aflată în subsolul clasamentului, care nu câștigase cu nimeni în acest sezon, a produs șocul etapei a 7-a. În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, patronul clubului din Banat a dezvăluit ce mesaj i-a transmis lui Adi Mihalcea chiar înainte de deplasarea de la Târgoviște.

Ce mesaj i-a dat patronul celor de la UTA, lui Adi Mihalcea, după victoria cu FCSB: „Așa a luat campionatul!”

FCSB a fost bătută din nou în campionat, de această dată de UTA Arad, o echipă din SuperLiga care nu învinsese pe nimeni în acest sezon. Exilată la Târgoviște și fără mai mulți jucători de bază disponibili, unii bolnavi, alții excluși din lot, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) nu a avut nicio șansă contra elevilor lui Adrian Mihalcea (50 de ani), disperați să culeagă primele 3 puncte în acest an competițional.

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Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, conducătorul arădenilor, Alexandru Meszar, a dezvăluit mesajul uluitor pe care i l-a transmis lui Adrian Mihalcea chiar înainte de meciul cu FCSB. Tehnicianul i s-a plâns patronului că are la dispoziție, pentru acest meci, un lot de 15 jucători, dintre care 5 copii. Replica patronului a fost una memorabilă: „Stai liniștit, așa a luat UTA campionatul”.

„(n.r. Ce i-ați zis lui Adi Mihalcea înainte de meci?) Adi spunea că avem 15 jucători, din care cinci copii pentru acest meci. Și am spus: ‘Să stai liniștit, pentru că UTA a câștigat campionatul (n.r. în trecut) cu 12 jucători în tot sezonul’. Deci, și așa s-a și întâmplat. Important e ca cei pe care îi ai să fie de valoare”, a spus Meszar.

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Cât de sigur este postul lui Adi Mihalcea la UTA: „Dacă se mai întâmpla 4 – 5 etape, normal că trebuia să faci o schimbare”

Înainte de succesul clar cu FCSB, din runda a 7-a de SuperLiga, cu Adi Mihalcea pe bancă, UTA avea 3 remize și 3 eșecuri. Patronul arădenilor este sincer și admite că răbdarea cu actualul tehnician nu era una la infinit. Conducerea clubului ar mai fi așteptat 4 – 5 etape, apoi Mihalcea ar fi fost, cel mai probabil, îndepărtat.

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(n.r. A fost vreun moment când v-ați gândit că poate Mihalcea nu mai poate să ducă proiectul mai departe și ar fi bine să vină altcineva?) Deocamdată nu. Aveam noi o strategie, la un moment dat, dacă se întâmplă la patru, cinci etape, normal că trebuie să faci o schimbare, că am mai făcut-o noi pe parcursul acestor ani, dar nicidecum după cinci etape. (n.r. Practic, răbdarea era cam până în etapa a opta, a zecea?) Anul trecut am avut 8 etape fără victorie”, a explicat Alexandru Meszar.

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Alexandru Meszar, mesaj uluitor pentru Adi Mihalcea: „Stai liniștit, așa a luat UTA campionatul”. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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