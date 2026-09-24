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, iar „tricolorii” au ajuns din nou în același loc în care au fost cazați și în urmă cu mai bine de șapte ani. Hotelul Hagastrand din Solna este, din nou, „cartierul general“ al României, exact cum s-a întâmplat în martie 2019, înaintea confruntării din preliminariile EURO 2020. FANATIK a mers la fața locului și a descoperit o poveste mult mai veche decât fotbalul: o fostă cazarmă militară, un lac spectaculos, unul dintre cele mai impresionante muzee ale Suediei și, peste Brunnsviken, un parc regal în inima căruia se află reședința prințesei moștenitoare Victoria.

Șapte ani mai târziu, tricolorii se întorc în același loc! Ce s-a întâmplat în 2019

Nu este prima dată când naționala României alege Hagastrand drept „cartier general“ pentru un meci la Stockholm. În martie 2019, echipa pregătită atunci de Cosmin Contra a fost cazată în același loc, pe atunci numit Radisson Blu Royal Park Hotel, înaintea partidei cu Suedia din preliminariile EURO 2020.

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Amintirea acelei deplasări nu este, însă, una dintre cele mai plăcute pentru fotbalul românesc. Pe 23 martie 2019, Suedia s-a impus cu 2-1 pe arena din Solna. Robin Quaison și Viktor Claesson au marcat în prima repriză pentru gazde, iar Claudiu Keșerü a redus din diferență în partea secundă. Acum, după mai bine de șapte ani, „tricolorii” se întorc în același oraș și la același hotel, doar că, de această dată, speră ca povestea să aibă un alt final.

2-1 este scorul pe care l-a înregistrat România la ultima vizită pe Strawberry Arena.

Cât costă două nopți la hotelul naționalei

Naționala României nu stă doar câteva ore la Hagastrand, ci va rămâne în „inima“ Suediei pentru două nopți, iar cazarea unui grup de aproximativ 50 de persoane înseamnă o sumă consistentă. Hotelul are 215 camere, iar la tariful public afișat în prezent, o cameră Standard King pentru două persoane costă 121 de lire sterline pe noapte, cu taxele incluse.

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Dacă luăm în calcul aproximativ cazați la hotel, costul pentru cele două nopți poate fi estimat pornind de la tariful public de 121 de lire sterline pentru o cameră Standard King. Într-un scenariu în care camerele sunt ocupate câte două persoane, 25 de camere ar însemna 6.050 de lire sterline pentru două nopți, adică aproximativ 7.000 de euro, la un curs orientativ. În realitate, suma poate fi mai mare, în funcție de modul în care sunt repartizați cei 50 de oameni și de numărul de camere single.

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Este, însă, important de precizat că aceasta este valoarea rezultată din tariful public verificat pentru camerele standard și nu reprezintă neapărat factura finală achitată de Federația Română de Fotbal. Pentru grupuri mari, hotelurile pot aplica tarife negociate sau condiții speciale.

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7.000 de euro, cu aproximație, este costul tricolorilor pentru cazarea la Hagastrand

de euro, cu aproximație, este costul tricolorilor pentru cazarea la Hagastrand 121 de lire sterline costă o cameră Standard King pe noapte la hotelul Hagastrand

De la cazarmă militară la hotelul în care se cazează România

La prima vedere, Hagastrand este pur și simplu un hotel elegant, amplasat într-o zonă verde și liniștită a orașului Solna, la nord de Stockholm. Dacă te uiți, însă, la istoria locului, descoperi că actuala destinație este doar una dintre etapele unei povești care începe cu mai bine de un secol în urmă.

Complexul de la Frösundavik a fost dezvoltat pentru armata suedeză, iar marea clădire de cazarmă a fost ridicată între 1917 și 1922 pentru Svea ingenjörkår, unul dintre corpurile de geniu ale armatei. Regimentul s-a mutat aici în 1922 și a rămas la Frösundavik până în 1970. Chiar și astăzi există în zonă un monument dedicat regimentului, care amintește că „Regimentul de Geniu Svea” a fost cantonat aici vreme de aproape cinci decenii.

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Clădirea militară avea, însă, să-și schimbe radical destinul. După dispariția treptată a activității militare, zona a fost transformată, iar vechiul ansamblu a primit funcțiuni civile. Astăzi, în locul soldaților care își desfășurau activitatea aici în urmă cu un secol, se află oaspeți ai hotelului, oameni de afaceri și, pentru câteva zile, fotbaliștii naționalei României. Iar dacă povestea clădirii este interesantă, ceea ce se vede atunci când ieși în spatele hotelului este, poate, și mai spectaculos.

Brunnsviken, lacul care desparte hotelul de lumea regală

În spatele Hagastrand se deschide Brunnsviken, lacul care schimbă complet perspectiva asupra locului. Apa, vegetația și malurile împădurite creează impresia că hotelul se află undeva mult mai departe de agitația unei capitale europene, deși Stockholm-ul este la câteva minute distanță. Brunnsviken nu este, însă, doar un decor frumos pentru o fotografie. Întreaga zonă are o importanță istorică deosebită, fiind legată de dezvoltarea Haga și de proiectele regale ale secolului al XVIII-lea.

Totul începe cu Gustav III, care a căutat în această zonă un refugiu departe de eticheta apăsătoare a curții regale. În 1771, regele a cumpărat Haga Gård, iar în deceniile următoare peisajul din jurul Brunnsviken a fost transformat într-un vast parc peisagistic, inspirat de moda englezească a epocii. Arhitectul peisagist Fredrik Magnus Piper a avut un rol esențial în această transformare, iar între 1785 și 1800 au fost aduși nu mai puțin de 26.000 de arbori pentru amenajarea parcului. Așa a apărut ceea ce astăzi este cunoscut drept Hagaparken, una dintre cele mai importante zone istorice și naturale din Stockholm.

Muzeul care pare un palat se zărește…peste lac!

Privind din zona Hagastrand către celălalt mal al Brunnsviken, este imposibil să nu remarci clădirea monumentală din cărămidă, dominată de cupola sa centrală. Este Naturhistoriska riksmuseet, Muzeul de Istorie Naturală al Suediei. Aspectul său explică perfect de ce poate fi confundat, de la distanță, cu un palat.

Clădirea a fost proiectată de arhitectul Axel Anderberg, lucrările au început în 1907, iar construcția a fost finalizată în 1916. Cu aproximativ 20.000 de metri pătrați la momentul inaugurării, era concepută nu doar ca spațiu pentru expoziții, ci și ca instituție științifică și de cercetare. Muzeul are în prezent colecții de peste 11 milioane de obiecte și este unul dintre marile centre de cercetare și educație științifică ale Suediei. Dincolo de apă se vede, practic, o construcție monumentală, ridicată în urmă cu mai bine de un secol, dar ceva mai departe, dacă privim cu atenție, începe povestea cu adevărat regală.

Haga Palace, reședința prințesei Victoria, în prim plan din curtea hotelului naționalei

În interiorul Hagaparken se află Haga Palace, unul dintre palatele regale ale Suediei și actuala reședință a prințesei moștenitoare Victoria, a soțului ei, prințul Daniel, și a copiilor lor. Palatul a fost construit între 1802 și 1805, în timpul regelui Gustav IV Adolf, după proiectul arhitectului Carl Christoffer Gjörwell. Construcția a apărut într-un moment în care proiectul inițial, mult mai ambițios, al lui Gustav III pentru Haga fusese abandonat.

Aici s-a născut actualul rege al Suediei, Carl XVI Gustaf, iar palatul a fost timp de decenii legat de familia regală suedeză. În 1966, dreptul de folosință al palatului a trecut către stat, iar clădirea a fost utilizată inclusiv ca reședință pentru oaspeți oficiali străini. În 2009, însă, palatul a revenit în folosința familiei regale, iar în 2010 Victoria și Daniel s-au mutat aici.

Pentru naționala României există, astfel, o imagine aproape cinematografică: jucătorii ies din hotel, ajung în grădină, privesc peste Brunnsviken și, undeva în peisajul verde al Hagaparken, se află reședința uneia dintre cele mai cunoscute familii regale europene!

Parcul regal care a devenit unul dintre simbolurile Stockholm-ului

Hagaparken are astăzi aproximativ 144 de hectare și face parte din Royal National City Park, înființat în 1995. Este o zonă protejată atât pentru valoarea sa naturală, cât și pentru patrimoniul istoric pe care îl adăpostește. În parc nu se află doar Haga Palace. Peisajul este presărat cu construcții ridicate în timpul lui Gustav III, printre care Pavilionul lui Gustav III, Templul Ecoului, Pavilionul Turcesc și celebrele Koppartälten, corturile de cupru.

Totul a fost gândit astfel încât arhitectura să se integreze în natură. De aceea, plimbarea prin Haga nu seamănă cu o vizită clasică la un palat european. Nu există sentimentul unei curți regale compacte, înconjurate de ziduri. Există, mai degrabă, un întreg peisaj regal construit în jurul apei, pădurii și perspectivelor largi.