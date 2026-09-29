„Stanciu a bătut palma cu U Cluj”. Gigi Becali a comentat în direct informația zilei. Exclusiv

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Nicu Stanciu vrea să se întoarcă acasă după ce îşi încheie contractul în China la Dalian Yingbo, iar , care aproape sigur va evolua în SuperLiga de la începutul lui 2027.

Nicu Stanciu s-a înţeles cu U Cluj! Reacţia lui Gigi Becali: „I-o fi dat ăia un apartament, ceva”

FANATIK a aflat că . Gigi Becali a comentat această veste la FANATIK SUPERLIGA şi spune că şi-ar fi dorit un jucător ca Stanciu, în special pentru felul lui de a fi. În plus, patronul FCSB nu uită că a câştigat bani mulţi când fotbalistul a semnat cu Anderlecht:

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„Dacă a bătut palma cu U Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declaraţiile lui, am luat bani mulţi cu el. Am câştigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el. Eu nu cred că a semnat cu U Cluj. A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos, şi el şi Clujul!”, a spus Becali.

Gigi Becali, despre prestaţia lui Stanciu în România – Bosnia 2-4: „Nu mi-a plăcut! Nu avea cu cine să joace”

Patronul FCSB a declarat că nu i-a plăcut evoluţia lui Nicu Stanciu în România – Bosnia 2-4, spunând că mijlocaşul central nu a avut cu cine să joace. Stanciu a început pe bancă meciul cu Suedia şi a fost titularizat împotriva echipei lui Barbarez:

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„Nu mi-a plăcut de Stanciu aseară. E genul de fotbalist care să aibă cu cine să joace în jurul lui. Cu cine putea să joace cu Bosnia. O dă şi pleacă, finalizează cu şut. Nu avea cu cine să joace. Era singur pe acolo: „Sunt singur în mijlocul băţii şi dau din mâini”. Nu avea cu cine să joace”, a spus Gigi Becali.