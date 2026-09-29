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„Stanciu a bătut palma cu U Cluj”. Gigi Becali a comentat în direct informația zilei. Exclusiv

Nicu Stanciu s-a înţeles cu U Cluj. Dorit de FCSB, căpitanul naţionalei României a ales să meargă mai aproape de casă. Ce a spus Gigi Becali în direct despre decizia fotbalistului.
Marian Popovici
29.09.2026 | 12:15
Stanciu a batut palma cu U Cluj Gigi Becali a comentat in direct informatia zilei Exclusiv
breaking news
„Stanciu a bătut palma cu U Cluj”. Gigi Becali a comentat în direct informația zilei. Sursa: colaj Fanatik
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Nicu Stanciu vrea să se întoarcă acasă după ce îşi încheie contractul în China la Dalian Yingbo, iar U Cluj şi FCSB se luptă pentru semnătura fotbalistului, care aproape sigur va evolua în SuperLiga de la începutul lui 2027.

Nicu Stanciu s-a înţeles cu U Cluj! Reacţia lui Gigi Becali: „I-o fi dat ăia un apartament, ceva”

FANATIK a aflat că mijlocaşul naţionalei României s-a înţeles cu U Cluj. Gigi Becali a comentat această veste la FANATIK SUPERLIGA şi spune că şi-ar fi dorit un jucător ca Stanciu, în special pentru felul lui de a fi. În plus, patronul FCSB nu uită că a câştigat bani mulţi când fotbalistul a semnat cu Anderlecht:

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Dacă a bătut palma cu U Cluj, să fie sănătos. Mie îmi place de Stanciu. E un băiat cuminte, îmi plac declaraţiile lui, am luat bani mulţi cu el. Am câştigat bani din calificări, am luat 10.000.000 de euro cu el. Eu nu cred că a semnat cu U Cluj. A spus că mă sună. I-o fi dat ăia un apartament, ceva. Să fie sănătos, şi el şi Clujul!”, a spus Becali.

Gigi Becali, despre prestaţia lui Stanciu în România – Bosnia 2-4: „Nu mi-a plăcut! Nu avea cu cine să joace”

Patronul FCSB a declarat că nu i-a plăcut evoluţia lui Nicu Stanciu în România – Bosnia 2-4, spunând că mijlocaşul central nu a avut cu cine să joace. Stanciu a început pe bancă meciul cu Suedia şi a fost titularizat împotriva echipei lui Barbarez:

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Nu mi-a plăcut de Stanciu aseară. E genul de fotbalist care să aibă cu cine să joace în jurul lui. Cu cine putea să joace cu Bosnia. O dă şi pleacă, finalizează cu şut. Nu avea cu cine să joace. Era singur pe acolo: „Sunt singur în mijlocul băţii şi dau din mâini”.  Nu avea cu cine să joace”, a spus Gigi Becali.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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