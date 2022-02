Un’te duci tu, Nicule? Deși fotbalul din China este într-o cruntă recesiune, Stanciu a plecat la Wuhan! Atuul pentru care românul a ales gruparea din oraşul unde a izbucnit pandemia Covid-19

În urmă cu zece ani, China a început să investească masiv în fotbal. La Beijing se plănuia cucerirea supremației în acest sport, mai întâi în Asia, iar până în 2050 la nivel global.

În paralel, miliardarii chinezi investeau în fotbalul mare. Iar Superliga chineză devenea un veritabil ”tărâm al făgăduinței”. Acum însă, în iarna lui 2022, când pentru Wuhan, chinezii o iau de la capăt. Cu ce preț pentru internaționalul român, rămâne să aflăm.

Guanghzou a schimbat reperele în China

În 2011, titlul în Super League din China ajungea pentru prima dată în orașul Guangzhou. Se întâmpla la numai un an după ce clubul la care evoluaseră Cornel Papură, Claudiu Răducanu sau Constantin Schumacher fusese cumpărat de giganticul dezvoltator imobiliar Evergrande.

Acesta a investit enorm în importuri celebre. Paraguayanul Lucas Barrios, venit de la Dortmund. Ori brazilienii Paulinho și Robinho, ca să-i amintim pe cei cu numele cele mai cunoscute. Iar pe bancă au ajuns antrenori precum Marcello Lippi și Luiz Felipe Scolari, câștigători ai Cupei Mondiale.

Echipa a reușit să monopolizeze întrecerea internă până în 2017. Și are, într-un deceniu, 8 titluri, două locuri secunde. Și a pus în vitrină, în două rânduri, Cupa Campionilor Asiei.

A fost un exemplu și pentru alți miliardari chinezi. Care i-au urmat exemplul. Dar și resortul care a făcut ca la Beijing să se viseze frumos. La supremația mondială.

Planurile din 2016 s-au risipit după un…”cincinal”

În 2014, la un an după ce Xi Jinping, un mare iubitor al fotbalului, a devenit președinte, autoritățile de la Beijing au decis să treacă la acțiune. Cu un an în urmă erau pe locul 109 în ierarhia FIFA. O poziție intolerabilă pentru cea mai mare națiune a lumii.

Obiectivele stabilite? Supremația în Asia, până în 2030. Și cea mondială până în 2050. Investiții în fotbalul mare din Europa. Dar și transformarea Super League într-o forță.

Cum stau acum? China a ratat din nou prezența la Campionatul Mondial. A urcat în ierarhia FIFA, însă doar până pe locul 74. Așa că mai este mult până la supremație. Fie și în Asia.

Iar în ceea ce privește investițiile, deja asistăm la o schimbare de paradigmă. Pe care o vom detalia imediat.

Investițiile în străinătate limitate la cererea autorităților

În 2017, erau 20 de cluburi europene deținute de mari investitori chinezi. Astăzi au mai rămas doar 10. Iar numărul lor scade pe zi ce trece. Prima piesă din domino care a căzut a fost Wang Jianlin, care și-a revândut acțiunile la Atletico Madrid.

Apoi Ye Jianming, fondatorul CEFC China Energy, a fost obligat să renunțe la Slavia Praga. Ye este acum în închisoare pentru activitățile sale economice. A fost înlocuit de alți investitori chinezi, însă nimic nu garantează că nu va exista o schimbare.

”Jack Ma, co-fondatorul Grupului Ali Baba, a dispărut și el pentru o vreme. Acesta este un model foarte comun în China. Dacă statului nu îi place ceva, va interveni.

Și foarte des, individul implicat va dispărea pentru o perioadă scurtă de timp. Se va întoarce mai târziu, punându-și cenușă-n cap”, explică economistul britanic Simon Chadwick, specializat în business în sport.

Tot el mai dă un exemplu. Pe Tony Xia, de la Aston Villa. Care, la solicitarea statului, a renunțat la pachetul de acțiuni în 2018, după ce echipa din Birmingham ratase promovarea în Premier League.

Iar acum există riscuri similare la Inter Milano. Care este deținut de grupul Suning Holding, operat de familia miliardarului Zhang. Totuși, spune Chadwick, există și o veste îmbucurătoare.

S-a vorbit despre retragerea chinezilor de la campioana Italiei anul trecut. Atunci când echipa deținută de Suning Holding în China, cu pe bancă, a câștigat titlul. Dar, anterior, fusese obligată să se transforme în Jiangsu FC. Ulterior a fost desființată.

La acel moment, scrie presa din China, familia Zhang n-a fost tocmai mulțumită. Ulterior însă și-a schimbat poziția și, se pare, că vorbeam despre vestea bună, și-a salvat pentru moment investiția din Italia.

Lucru care, susțin jurnaliștii, este valabil și pentru Renhe Group. Care a rămas fără licență pentru clubul din Beijing, dar deține pachetul majoritar la clubul englez Reading.

De la transferuri record, la restricții și limite salariale

În mercato-ul de după sezonul 2016, în numai două luni, s-au făcut transferuri de 388 de milioane de euro. La acest capitol China devenea lider mondial.

Atunci, Shanghai SIPG i-a plătit lui Chelsea peste 60 de milioane de euro pentru mijlocașul brazilian Oscar. Iar Antonio Conte, antrenorul echipei londoneze a avertizat că ascensiunea Chinei este un ”pericol pentru toate echipele din lume”. Iar faptul că în China ajungeau jucători precum Bakambu, Marek Hamsík, Carlos Tevez, Hulk, Felaini, El Shaarawy părea să-i dea dreptate.

Și, da, Conte a avut dreptate. Însă într-un alt sens. După numai doi ani, autoritățile chineze au devenit nemulțumite de sumele imense care părăsesc țara și ajung la cluburi, jucători și agenți de pe alte meridiane.

Urmarea? Au impus restricționarea cheltuielilor prin introducerea taxelor de transfer și a plafoanelor salariale. În plus, au cerut cluburilor profesioniste să elimine numele proprietarilor din titulatură. Așa cum spuneam că s-a întâmplat la Jiangsu Suning.

Iar pentru a demonstra că nu se joacă, au retras și licențele celor care erau nemulțumiți. Jiangs FC, dar și alte cinci cluburi au fost excluse din ligile profesioniste. Iar din rațiuni economice, numai în ultimii doi ani, au dispărut peste 20 de grupări!

China a schimbat strategia

Schimbarea de din China se vede și în alt plan. Se pune accent acum pe instruirea jucătorilor chinezi. Iar un exemplu este ultima campioană, Shandong.

Este echipa care, sub numele Luneng, câștiga titlul în 2010, înainte de începutul supremației lui Guanghzou Evergrande. Și, care, iată, acum, devenită Shandong Taishan Football Club, revine în top.

Ei bine, succesul are la origine academia clubului. Înființată în 1999, de Slobodan Santrač, cel care adusese clubului și două titluri naționale. O rețetă pe care au mers și alte două echipe, promovate direct din League One, Wuhan Three Towns și Meizhou Hakka.

Până la sfârșitul anului 2019, 27.000 de școli din China ofereau programă de fotbal pentru aproximativ 27 de milioane de elevi. Iar planurile vorbesc despre 50.000 de școli și 50 de milioane de tineri până în 2025.

Aproximativ 40.000 de terenuri au fost construite sau renovate, iar mii de antrenori au fost instruiți. Iar în program a fost cooptat și Tom Byer. Un expert care a lucrat în Japonia, contribuind la dezvoltarea ligii de acolo, și de la care se așteaptă rezultate similare și în China.

Vestea bună pentru Stanciu

Vestea bună este însă că echipa la care va evolua internaționalul român este deținută de Yan Zhi. Un miliardar care, în plus, conduce Wuhan Federation of Industry and Commerce, organismul care guvernează business-ul din provincie. Și vorbim despre un pol al industriei moderne chineze.

Yan Zhi este și co-Chairman la China Infrastructure & Logistics Group Ltd. Un holding implicat în operațiuni în terminalele maritime și logistică legată de acestea. Ambele poziții îi asigură o legătură privilegiată cu guvernanții. Lucru care, veți vedea în rândurile care urmează, contează enorm în momentul de față în fotbalul din China.

Three Towns își trimite cei mai talentați puști în Spania încă din 2014. Iar abilitățile deprinse acolo i-au permis spre exemplu portarului de 18 ani să semneze un contract pe cinci ani cu Bayern. Pentru echipa a doua deocamdată, dar, oricum o premieră, și un semn al schimbării.