Stanciu, duel cu Neymar în Arabia Saudită: ”Nici n-am vrut să îi cer tricoul!”

Internaționalul român a fost decisiv pentru Damac în remiza de pe teren propriu, scor 1-1 cu liderul Al Hilal. Căpitanul naționalei și a adus un punct pentru formația pregătită de Cosmin Contra.

De ce nu a făcut Stanciu schimb de tricouri cu Neymar

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Nicolae Stanciu a vorbit despre duelul pe care l-a avut cu Neymar în Arabia Saudită și a explicat de ce nu i-a cerut tricoul brazilianului la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

”Neymar nu mai are nevoie de nicio prezentare, e unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Nu am vorbit cu el, am vorbit mai mult cu sârbii (n.r. – Sergej Milinkovic-Savic și Aleksandar Mitrovic) că e mai ușor, dar a jucat bine.

Neymar a fost ok, nu au fost faze de genul celor pe care le mai făcea prin Europa când uneori încerca să-și umilească adversarii. S-a comportat normal ca oricare alt jucător. M-am gândit să schimb tricoul cu el, pentru că am o colecție acasă, am adunat tricouri, trofeele pe care le-a câștigat în carieră, mi-am făcut o cameră specială.

ADVERTISEMENT

Dar nu am vrut să i-l cer pentru că m-am gândit că foarte multă lume va dori să facă schimb cu el. Așa am ajuns să schimb tricoul cu Mitrovic, mai ales că ne-am intersectat și cu echipele naționale și a fost mai ușor”, a declarat Stanciu.

Stanciu, convins că Damac nu va pierde cu Al Hilal

Căpitanul naționalei României a mărturisit că nimeni din vestiar nu s-a temut de faptul că urmau să-l aibă adversar pe Neymar și chiar a povestit faptul că le-a spus coechipierilor că nu vor pierde partida cu Al Hilal.

ADVERTISEMENT

”Ei au avut luni meci în Liga Campionilor Asiei, cam aceiași jucători, și s-a văzut că în repriza a doua erau puțin mai obosiți. Nu a existat teamă în vestiar că îl întâlnim pe Neymar, nimeni nu cred că s-a gândit la acest lucru. Eu le-am zis înainte că sunt ferm convins că nu vom pierde acest meci.

Nu mi s-a mai întâmplat să ajung la o echipă care să înceapă atât de prost sezonul. Bine, eu am doar două meciuri, dar nu am mai fost la o echipă alături de care să mă bat în zona de jos a clasamentului și e ceva nou pentru mine. Eram concentrați mai mult să scoatem un rezultat bun, să luăm puncte și să ieșim din acea zonă”, a afirmat Stanciu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ca urmare a egalului cu Al Hilal, Damac este pe locul 15 în campionatul din Arabia Saudită, cu patru puncte după șapte etape. Golul marcat Stanciu . Marile publicații, Marca sau Gazzetta dello Sport au scris despre reușita internaționalului român, care rămâne însă modest.

ADVERTISEMENT

În fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.