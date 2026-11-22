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Nicolae Stanciu (33 de ani) a încheiat aventura la Dalian Yingbo, iar despărțirea de formația chineză nu a fost deloc una obișnuită. Clubul i-a transmis un mesaj emoționant internaționalului român, în care a vorbit despre regretul plecării și despre amprenta pe care acesta a lăsat-o atât în vestiar, cât și în sufletele suporterilor. Mijlocașul pleacă după un sezon de excepție, în care a contribuit decisiv la câștigarea campionatului.

Mesaj superb pentru Nicolae Stanciu! Dalian Yingbo i-a transmis un omagiu direct în limba română

Despărțirea de i-a emoționat până și pe reprezentanții lui Dalian Yingbo. Clubul chinez a publicat un mesaj special pentru mijlocașul român, iar un detaliu a atras imediat atenția a fost acela că întregul text de adio din descriere a fost scris direct în limba română, iar fotografiile postate au conținut și varianta în chineză. Nu a fost o simplă urare de rămas-bun, ci un adevărat omagiu adus fotbalistului care a devenit cel mai important om al echipei.

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„Întâlnirea a fost alegerea noastră, a tuturor. Despărțirea este regretul unui întreg oraș”, au transmis chinezii, care au descris în cuvinte emoționante momentul plecării. Imaginea lui Stanciu ridicând trofeul, zâmbind și luându-și rămas-bun contrastează cu tristețea celor care l-au avut aproape în acest sezon. Mesajul continuă cu o declarație care spune multe despre impactul său: „Ai ieșit în față în momentele grele. Ai dat totul de fiecare dată când ai intrat pe teren. Cifrele îți aduc cea mai înaltă apreciere, dar nu pot cuprinde ecoul și strigătele din vestiar”.

„Când vei fi plecat, restaurantul unde mergeai des îți va păstra tricoul agățat, iar fanii, trecând pe lângă gelaterie, se vor gândi întotdeauna la tine. În scrisoarea ta ai spus că ai devenit un suporter al lui Dalian Yingbo. Dar cine nu ar fi? Indiferent unde va fi următoarea ta destinație, vom deveni cu toții suporterii acelei echipe, pentru că acolo se află camaradul, căpitanul și fratele nostru. Dalian va mai primi poate un alt ‘Stanciu’, dar Stanciu va fi mereu doar unul singur. Viața e plină de despărțiri. Cel mai bun mod de a păstra vie amintirea cuiva este să ducem mai departe calitățile frumoase pe care ni le-a lăsat. Așadar, Nicolae Claudiu Stanciu, vremea se răcește, ai grijă să te îmbraci bine. Ne vom revedea cu siguranță. Clubul de Fotbal Dalian Yingbo”, a fost mesajul integral postat de club pe Instagram.

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Dalian Yingbo Officially Bids Farewell to Nicolae Stanciu Dalian Yingbo has released a heartfelt letter on social media to bid farewell to their foreign player, Nicolae Stanciu. According to previous reports from Romanian media, Stanciu will return to Romania to join U Cluj. The 33-year-old Stanciu joined Dalian Yingbo in February 2026. This season, he made 27 appearances in the CSL, contributing 10 goals and 5 assists, helping the team win its first-ever CSL title, and was awarded the official 2026 CSL Golden Ball. This marks the second time Stanciu has helped a team win their first CSL title in his debut season. In 2022, he joined Wuhan Three Towns and won the championship; four years later, he has achieved the same feat with Dalian Yingbo. It is understood that Dalian Yingbo showed full sincerity regarding a contract extension, but Stanciu wishes to reunite with his family. Financial factors were not the key to his decision to leave. Dalian Yingbo’s Heartfelt Farewell Letter: Thank You, Stanciu Meeting was your and my decision.

Parting is the reluctance of an entire city.

You wave with a smile,

I embrace with a salute.

You raise the trophy,

My eyes brim with tears.

Even though we will eventually reunite,

The sorrow of parting,

Still lingers in everyone’s heart. 30 matches,

13 goals,

5 assists.

Stepping forward in critical moments,

Giving it your all in every appearance.

The data has earned you the highest honor,

Yet it cannot record the shouts and echoes in the locker room. Oh, Stanciu,

How should we say goodbye to you?

The one with thick bandages wrapped around both legs,

The one gritting his teeth and running all over the pitch,

The one with a firm gaze wearing the captain’s armband,

The one running towards the stands after scoring,

The one rousing the team’s momentum before the match,

The one voluntarily giving up rest to lead the players in extra training,

The one who made Dalian’s cheers hoarse,

That one—

The one rushing towards a new journey for his family. Despite our great reluctance,

This is the you we are familiar with,

The one who always makes difficult yet correct decisions.

Please don’t be sad or feel guilty.

Please don’t forget,

In the East, you have a home called Dalian.

Here, a giant TIFO rises for you,

Here, the stadium songs ring out for you,

Here, the people integrate football into their lives,

Here, life becomes passionate because of football.

Here, we staged a miraculous 18-minute comeback,

Bringing the city its first championship in 21 years.

When you leave,

The restaurant you frequent will always hang your jersey,

Fans passing by the ice cream shop will definitely think of you. In your letter, you said you have become a supporter of Dalian Yingbo.

But who isn’t?

No matter where your next stop is,

We will all become supporters of that team,

Because there are our teammates, our captain, our family. Dalian will welcome the next „Stanciu”,

But there will only ever be one Stanciu. Life is always full of partings.

The best way to remember someone,

Is to carry on living with the excellent qualities they gave you.

So, Mr. Nicolae Claudiu Stanciu,

The weather is getting cold, keep warm.

Let us meet again in the future. — Dalian Yingbo Football Club Dalian, Your Forever Home — Chinese Football (@TitanFootballCN)

Nicușor Stanciu, cifre impresionante pentru Dalian Yingbo și un titlu istoric în China

Nicolae Stanciu a adunat 30 de apariții în tricoul lui Dalian Yingbo, reușind 13 goluri și cinci „assist”-uri. A fost decisiv în momentele importante ale sezonului, iar contribuția sa a ajutat formația să cucerească titlul de campioană a Chinei.

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Succesul a venit după un final spectaculos de campionat. Dalian a încheiat sezonul cu 52 de puncte, la egalitate cu Chengdu Rongcheng, dar a câștigat trofeul datorită rezultatelor directe. Stanciu a fost recompensat și individual pentru prestațiile sale, fiind desemnat jucătorul anului în campionatul chinez.

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Stanciu se pregătește de revenirea în România!

Despărțirea de Dalian Yingbo deschide un nou capitol în cariera internaționalului român. În ultimele săptămâni, numele său a fost legat de mai multe formații din SuperLiga, printre care Universitatea Cluj, și Universitatea Craiova.

Deocamdată, viitorul lui Stanciu rămâne deschis, însă despărțirea de formația chineză marchează finalul unei experiențe în care internaționalul român a lăsat o impresie puternică. Următoarea destinație a căpitanului naționalei este așteptată cu interes, mai ales că revenirea în SuperLiga ar putea reprezenta una dintre cele mai importante mutări ale iernii.