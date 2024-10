Nicolae Stanciu va intra în iarnă în ultimele 6 luni de contract cu arabii de la Damac, iar internaționalul român a dat de înțeles că , acolo unde singura opțiune ar fi campioana FCSB.

Stanciu la FCSB?! Ce a răspuns impresarul Giovanni Becali: „Are o inimă de leu”

Ajuns la vârsta de 31 de ani, Nicolae Stanciu a declarat recent într-un interviu că se gândește să revină în campionatul românesc, iar fanii FCSB au mari speranțe că fotbalistul celor de la Damac ar putea veni să ajute echipa din iarnă sau din sezonul următor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a răspuns și a precizat că la campioana României, însă Anamaria Prodan a anunțat în exclusivitate la FANATIK că și că șansele ca el să vină din iarnă în România sunt aproape de zero.

„De ce nu? Stanciu este un jucător care, în campionatul nostru, poate să joace și la 35-36 de ani. Nu are o înălțime de nu știu cât, nu are niște pulpe de nu știu ce, dar are o inimă de leu. Are inimă de leu și cunoaște jocul, se bate corp la corp cu urangutani, fundași de o alură că te și sperii de ei”, a declarat Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl vrea pe Nicușor Stanciu la FCSB: „Este al nostru!”

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate ce transfer bombă pregătește pentru la iarnă la FCSB. El vrea să îl aducă la echipă pe Nicușor Stanciu, căpitanul echipei naționale, în speranța că în vara viitoare își va îndeplini visul de a se califica în grupa de Champions League.

„Păi Nicușor Stanciu vine din iarnă, așa am înțeles… Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru. El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

ADVERTISEMENT

Cu Stanciu am câștigat trofee și zece milioane. El este al nostru și oricând ușa îi este deschisă. Ce vrea el. Doar vine și spune «Am venit acasă!». M-ați înțeles?

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund. Nu îi dau chiar orice… O să-i dau un salariu să fie mulțumir, să câștige ca afară. Probabil că 30-40 de mii de euro pe lună, să fie mulțumit.

ADVERTISEMENT

Oricând ușa lui e deschisă. Larg deschisă… Și nu numai jucător, ci și antrenor secund. Dar nu e ăsta vreun semn că va pleca Olaru. Nici vorbă de așa ceva, nu știu nimic”, a anunțat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

“IL VEDETI PE STANCIU LA FCSB?!” | Giovanni Becali I-A DAT IMEDIAT RASPUNSUL lui Gigi Becali