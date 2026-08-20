„Stanciu-mania” a invadat China. Ce șanse sunt ca jucătorul să semneze în iarnă cu FCSB sau U Cluj

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Nicolae Stanciu a reușit să devină unul dintre cele mai apreciate nume din fotbalul chinez, iar evoluțiile sale au făcut ca internaționalul român să fie tot mai prezent în atenția fanilor locali. Mijlocașul nu impresionează doar prin calitatea fotbalistică, ci și prin implicarea pe care o arată la fiecare partidă, iar această combinație a creat o adevărată emulație în jurul său la Dalian Yingbo. Florin Vulturar a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre fenomenul Stanciu din China și despre posibilitatea ca acesta să revină în România.

„Stanciu-mania” a cuprins China! Florin Vulturar, despre revenirea în România: „Nu cred că o să se întoarcă”

Florin Vulturar a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că . Agentul de jucători a povestit ce i-a transmis un prieten chinez despre impactul mijlocașului român și a explicat de ce crede că Stanciu are în acest moment un statut special în fotbalul local.

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„Vorbeam cu un prieten chinez și mi-a zis că Stanciu a creat o stare în jurul lui în China. E foarte apreciat, iubit. Chinezii apreciază jucătorii care joacă cu sufletul, iar Stanciu are calitate și se zbate pe teren. E în primii trei jucători apreciați în China. S-a creat o nebunie în jurul lui. Jucătorii români sunt foarte apreciați acolo, poate și datorită lui Stanciu, pentru ce a făcut, dar, în general, românii sunt văzuți bine. Un român e mult mai apreciat în China decât dacă ar fi un străin din campionatul României“, a declarat Florin Vulturar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

În acest context, Vulturar a fost întrebat și despre . Acesta consideră, însă, că o astfel de mutare este dificil de realizat acum, ținând cont de situația pe care Stanciu o are în China.

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„Nu știu dacă poate ajunge la FCSB, el știe cel mai bine. Are un salariu mare, e pe val acolo, nu cred că s-ar întoarce în țară. Nu știu exact ce contract are, ce perioadă mai are, dar mi-e greu să cred că o să se întoarcă în România în momentul de față la cât de apreciat este acolo. Nu vorbesc despre sumele de pe acolo, nici nu știu exact cât are, dar are salariu mare și primele sunt la fel de mari. Nu are de ce să vină în România, paote doar dacă vrea să se întoarcă de tot acasă. Auzisem ceva și de U Cluj, dar eu nu cred că vine aici“, a mai spus agentul.