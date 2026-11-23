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Președintele celor de la Universitatea Cluj, Radu Constantea, a oferit noi detalii despre negocierile pe care mijlocașul le-a purtat cu clubul, detalii financiare din contract, dar și situația sa medicală actuală.

Șefii celor de la U Cluj, în culmea fericirii după acontarea lui Stanciu

Radu Constantea a declarat că pentru a declanșa asaltul final asupra jucătorului. După ce fotbalistul român a încheiat socotelile cu formația asiatică, șeful clujenilor a simțit că Stanciu va ajunge în tricoul alb-negru.

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Șeful „șepcilor roșii” susține că , cât să prindă topul celor mai bine plătiți jucători din SuperLigă. În același timp, a negat că fotbalistul ar urma să primească 100.000 de euro anual drept bonus, dar și un salariu de 25.000 de euro pe lună. Sumele vehiculate nu sunt reale, dar nici departe de adevăr.

„Da, sigur am fost mulțumiți. Am purtat de ceva timp discuții. Știam că avem șanse să-l convingem, dacă nu va va accepta oferta de prelungire cu Dalian. Săptămâna trecută, când a luat această decizie, de a nu prelungi, am fost destul de optimiști.

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(nr. – Bonus anual de 100.000 de euro, salariu de 25.000 de euro?) Sumele vehiculate nu sunt cele reale. Nu sunt departe, dar sunt mai mici. Din cifre neoficiale, nu este în primii 3 sau 4 din SuperLigă la capitolul remunerație financiară. Din ce s-a discutat în presă nu e în top 3. A început deja recuperarea și suntem optimiști că la începutul lunii ianuarie, când vom pleca în cantonament, să fie apt. Are două rupturi musculare, dar mai are timp să fie recuperat până plecăm în cantonament. Ar putea fi în regulă până la acea dată. Da, pe doi ani și jumătate contract.

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Și când a fost cu Dan Nistor, cu Alex Chipciu, încercăm să aducem jucători cu o anumită experiență, dar trebuie să fie și un context favorabil. Clujul este foarte aproape de Alba Iulia. În ultimii ani, proiectul nostru a crescut. A fost un context în care noi am reușit să-l convingem. Vedem în iarnă și de alte transferuri”, a declarat Radu Constantea la Digi Sport.

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Ce se întâmplă cu Burcă și Moldovan?

Radu Constantea a recunoscut că și-ar dori foarte mult să-l aducă la echipă și pe fundașul central Andrei Burcă, legitimat în acest moment la o altă formație chineză, Yunnan Yukkun, însă jucătorul trebuie să poarte o discuție decisivă și cu actualii săi șefi. În cazul aducerii lui Horațiu Moldovan, Constantea consideră că șansele sunt minime.

„Discuțiile nu au avansat. Mai are finala Cupei în China, trebuie să mai discute cu șefii clubului său și vedem. Suntem în stand-bye. Moldovan mai are contract cu Atletico Madrid și din vară, nu cred că este un transfer realizabil”, a completat Radu Constantea.

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De asemenea, conducătorul clujenilor a ținut să nege orice discuție cu privire la aducerea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a echipei pentru a-l înlocui pe Cristiano Bergodi, în contextul în care ar exista nemulțumiri față de munca depusă de antrenorul italian.

„Nu am avut nicio discuție cu Mirel Rădoi, cu niciun alt antrenor, nu s-a pus niciodată problema să ne gândim… Da, am avut o discuție cu Cristiano Bergodi, legat de perspectivele echipei, nivelul la care vrem să ajungem, de modul cum percepem noi politica de transferuri. Doar din perspectiva asta. Nu să fim noi sau el nemulțumiți. Da, drumul corect este alături de Cristiano Bergodi. Clar”, a conchis șeful ardelenilor.