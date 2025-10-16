Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct

Mircea Lucescu a vorbit despre situația banderolei de căpitan la echipa națională a României. De ce a avut Ianis Hagi acest rol la ultimele jocuri și ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, omul răspunzător până acum pentru această sarcină.

Cine va fi căpitanul naționalei României la următoarea acțiune

După ce , selecționerul Mircea Lucescu a decis să pună banderola de căpitan pe brațul lui Ianis Hagi. Întrebat cine va fi căpitan la acțiunea următoare, „Il Luce” a spus totul despre Stanciu și Hagi.

„Ianis a făcut o partidă senzațională. S-a comportat nu numai ca jucător, ci ca un conducător de joc si in același timp ca un căpitan de echipa. Și de aceea îl felicit încă o dată, public. Cu siguranță va rămâne căpitan. Bine, vom vedea dacă Stanciu va juca la nivelul la care poate să vină. El trebuie să se refacă.

Nu că am ceva cu Stanciu, dar o perioadă de accidentare atât de lungă, mai ales în campionatul italian, pe semne că se va întoarce cu o etapă înainte. Pot să îl aduci din nou să îl pui în echipă? Nu! Și am explicat într-un fel cam tot ce se întâmplă. Îmi doresc foarte mult să fie în regulă. Campionatul italian să-l facă să crească, să uite perioada aia de Arabia Saudită și într-adevăr să vină ca jucător cum îl cunoaște noi. Un căpitan de echipă extraordinar a fost!”, a spus inițial Mircea Lucescu.

Cum a reușit Mircea Lucescu să îl revitalizeze pe Ianis Hagi și cum a ajuns, de fapt, căpitan la națională

Despărțirea de Rangers a însemnat pentru Ianis Hagi o vară plină de incertitudini, ratând chiar naționala la acțiunea din luna septembrie. Tânărul fotbalist român, , a semnat în cele din urmă cu turcii de la Alanyaspor, unde a avut evoluții foarte bune până acum. Cum a reușit Mircea Lucescu să îl pună pe picioare și ce a spus despre postul său în teren.

„Țineți cont că în toată perioada asta, în care el a fost în dificultate și în care toată lumea contesta prezența lui la echipa națională, doar că e băiatul lui Hagi și toate astea, eu am avut încredere. Cunoscându-l, analizându-l, l-am chemat permanent. Juca, nu juca, era la echipa națională. Juca câte un sfert de oră, jumătate de oră…

Nu a putut să joace pentru că în poziția aia a jucat Stanciu. Și era un jucător decisiv pentru echipa națională, când era bine pregătit, când dădea un foarte bun randament. În momentul în care Stanciu s-a accidentat, eu am profitat imediat pentru a-l duce pe Ianis în zona respectivă.

Ăsta e postul lui Ianis. Spune-mi ce jucător joacă cu două picioare la fel de bine! În fază defensivă el acoperă o zonă la stânga laterală pentru a închide tot. În fază de atac, el apare imediat în spatele vârfului. Deci din punctul de vedere al jocului defensiv, el trebuie să vină în zona mijlocașilor adverși, iese primul la presing”, a mai spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Top 10 all-time căpitani la echipa națională a României

Nicolae Stanciu a reușit după acțiunea din luna septembrie, când a fost căpitan în meciurile cu Canada și Cipru, să îl depășească pe Răzvan Raț la numărul de meciuri cu banderola de căpitan pe braț. Fotbalistul lui Genoa a ajuns la borna 30. Cum arată top 10 al căpitanilor României, după numărul de meciuri în care au avut acel rol:

Gheorghe Hagi: 65 Cristian Chivu: 50 Vlad Chiriches: 44 Costică Ştefănescu: 43 Cornel Dinu: 38 Gheorghe Popescu II: 34 Nicolae Stanciu: 30 Răzvan Raţ: 28 Laszlo Boloni: 23 Mircea Lucescu: 22 Emeric Vogl: 22