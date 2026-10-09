Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri

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Venirea lui Nicolae Stanciu la Universitatea Cluj a fost anunțată în EXCLUSIVITATE de jurnalistul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu mai multe săptămâni. Acum, pentru prima dată, președintele clujenilor, Radu Constantea, a recunoscut că sunt șanse mari ca Stanciu să îmbrace tricoul alb-negru.

Radu Constantea e optimist și vorbește despre peste 50% șanse ca Stanciu și Burcă să ajungă la Cluj

Conform celor mai recente informații, Stanciu și Burcă și-au dat deja acordul să joace la Universitatea Cluj, însă vor liniște până la iarnă, când se vor despărți de formațiile lor din China. în acest sens și să nu facă prea mari valuri până când ruptura lor de Asia va fi definitivă.

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„Vom vedea care va fi decizia finală a lui Stanciu și Burcă. Cred că au discuții cu echipele la care evoluează și vor lua o decizie dacă se întorc sau nu în țară. Dacă iau în calcul această variantă, avem și noi argumentele noastre, din perspectiva ultimelor discuții.

În ceea ce privește șansele, aș merge undeva la 50%. Discuțiile au avansat, dar depinde de ce vor alege ei. Dacă vor pune pe primul loc partea financiară, vor alege să rămână în China”, a explicat Radu Constantea în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Între timp, Radu Constantea se teme să vorbească de titlu la Universitatea Cluj, însă recunoaște că orice e posibil pe termen lung, după accederea în play-off. „Victorie importantă pentru noi cu CFR, mai ales că veneam după două victorii. Era un derby extrem de important pentru noi și pentru suporteri. În continuare, avem acest obiectiv de a intra în play-off. Am avut câțiva jucători plecați la echipele naționale, care au revenit târziu, precum Lukic și Drammeh. Era clar că au nevoie de timp pentru a diminua oboseala acumulată.

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, de 70%, dar nu am avut ocazii. Suntem mulțumiți. Poate că, dacă gestionam mai bine unul sau două meciuri, eram într-o situație și mai bună. Începem să acumulăm și noi experiență. Momentan, principalul nostru obiectiv rămâne intrarea în play-off. E mai bine să ai astfel de obiective pe termen mai scurt. Toate cele șase echipe care se vor califica în play-off vor putea să-și stabilească drept obiectiv câștigarea titlului”, a punctat Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Cluj nu se gândește momentan la transferuri, dar vrea să îi păstreze pe Mendy și Macalou

Ca și o ultimă informație relevantă pentru fani, președintele Universității Cluj îi anunță că se vor depune eforturile necesare ca Macalou și Mendy să rămână la Cluj. „Macalou și Mendy mai au contract și pentru sezonul următor. Mai avem și niște opțiuni. Lucrurile sunt gestionate de Răzvan Zamfir și Gabi Giurgiu. Analizăm întotdeauna jucătorii pe care îi avem în lot. La nivelul bugetului, suntem undeva pe locurile 5-6 în Superligă. Încercăm să fim chibzuiți și să generăm un surplus. La ora actuală, avem niște depozite bancare. Vom analiza la iarnă cum stăm. În principiu, suntem mulțumiți de lot”, a mai transmis Constantea.