„Stanciu, Tănase, Burcă, OUT de la naționala României!” Momentul ZERO pentru Hagi

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România a pierdut toate cele patru meciuri de până acum din UEFA Nations League. După 1-2 la Stockholm, suedezii ne-au învins și la București. A fost 1-0 pentru nordici, grație golului marcat de Viktor Gyokeres (13). După acest debut nefericit, experții FANATIK SUPERLIGA sunt convinși că Hagi ar trebui să renunțe la mulți dintre fotbaliști.

Cine sunt jucătorii care nu mai sunt doriți la echipa națională a României

Gică Hagi a convocat 33 de fotbaliști pentru prima acțiune oficială în calitate de selecționer. Alegerile „Regelui” nu au fost deloc inspirate. România a pierdut atât meciurile cu Suedia, scor 1-2 și 0-1, cât și partidele cu Bosnia & Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6). , cred că Hagi ar trebui să se debaraseze de veteranii echipei naționale.

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„Eu aș renunța la mulți jucători care au fost în această campanie. (n.r. – Stanciu?) Nu. (n.r. – Burcă?) Nu. (n.r.- Răzvan Marin?) Da. Pentru că joacă meci de meci la echipa de club și ai nevoie de el. Dacă jucătorii nu joacă la club sau joci în China, e foarte greu să transmiți ceva în teren.

Hai să ne amintim cum jucau Mihăilă și Man acum trei ani de zile. Dar erau titulari meci de meci la Parma. (n.r. – Tănase?) Nu. (n.r. – Bancu?) Da. (n.r. – Eissat?) Da. Mi-a plăcut mult cum a intrat. Poate să fie o variantă bună. Și aș aduna câțiva jucători mai tineri. Marius Marin? Nu, nici pe el. Este un moment ca să aducem jucători la națională. Dar trebuie să îi găsim”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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„Gică a uitat un lucru. Noi suntem români. Noi nu avem caractere puternice. Din 35 dacă nu bagi 8, ăia 8 nici nu se mai antrenează și fac și atmosferă”, a transmis și Dănuț Lupu. „Gică cunoștea jucătorii. Pentru că i-a antrenat pe foarte mulți. Și l-au dezamăgit complet”, a mai spus „Cobra”. „Problema cea mai important e că dacă nu joacă la echipele de club, poate Gică să facă ce vrea el. Nu va reuși niciodată. Din păcate, o echipă are 11, nu doar 3”, a mai spus Lupu.

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Hagi a lăudat 3 jucători după România – Suedia 0-1

În ciuda rezultatelor dezastruoase, la finalul acestei acțiuni, Matei Ilie, Andrei Coubiș și Lisav Eissat. „Până la urmă cineva va înțelege, va urni mecanismul ăsta. Nu se poate să nu pătrundă câteva idei de la el către ei. Pentru că d-aia i-a și numit pe cei trei (n.r. Ilie, Coubiș și Eissat) aseară. Nu s-a gândit la ce a fost, ci la ce va fi”, a fost părerea lui Marius Mitran.

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„O parte din vină o are și Gică. Toți acești jucători sunt crescuți de el. Era normal să își dea seama și el. Academia aia a scos foarte mulți jucători de fotbal, dar puțini fotbaliști. În 15 ani… Să îmi spuneți fotbaliști scoși de Hagi”, a mai zis Lupu.

Ianis Stoica e cerut la echipa națională

. „La cum joacă Răzvan Marin, ar trebui să îl huiduie două stadioane. Eu și pe Răzvan Marin l-aș retrage. Dacă asta înseamnă să fii fotbalist, să stai între fundașii centrali și să dea mingi stânga sau dreapta. Dacă eram antrenor advers, după 5 minute știam unde se duc mingile. Venea între fundașii centrali, ca un fel de libero, se uita, capul sus, și după invariabil pase de 25 de metri pe stânga la Bancu sau pe dreapta la Rațiu. Dar a devenit atât de previzibil, încât, eu, dacă eram antrenorul Suediei, știam după 5 minute unde joacă. Nu se poate să joci la campioana Greciei și să joci așa. Eu mă aștept de la tine să joci pe vârf. Eu l-aș pune pe lista aia și pe Răzvan Marin. Să le mulțumim, că merită, cum e Stanciu, dar m-aș apuca să fac echipă cu tineri.

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I-aș da credit lui Matei de la Craiova, l-aș chema pe Ianis Stoica, are 24 de ani, joacă în Portugalia. Mă gândeam aseară, nu puteai să îl chemi pe Ianis Stoica? Cheamă-l mă să îl vezi că nu aveai atacant. Îi dădeai și lui 60 de minute. Sau poate nu îi place lui Hagi de Ianis Stoica?”, a transmis Horia Ivanovici.

Cei 33 de fotbaliști convocați de Hagi pentru acțiunea din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).