Star de națională, împușcat în fața casei sale! Bărbatul se luptă pentru viața lui, după ce a căzut sub o ploaie de gloanțe

Încă un incident armat, în care a fost implicat un fost sportiv de națională, a avut loc în orașul care a fost gazda celui mai grav atentat din istoria țării, soldat cu zeci de victime civile
Catalin Oprea
17.02.2026 | 08:45
Star de nationala impuscat in fata casei sale Barbatul se lupta pentru viata lui dupa ce a cazut sub o ploaie de gloante
Matt Utai a fost împușcat în fața casei sale FOTO X
Fostul star de rugby din Noua Zeelandă, Matt Utai, se luptă pentru viața sa, după ce a fost împușcat. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost împușcat din mașină în Sydney, Australia, locul în care se stabilise după ce și-a încheiat cariera.

Fostul rugbist Matt Utai a fost împușcat în stomac și picior

Rapoartele susțin că Utai se află în stare critică la spital, după ce ar fi fost împușcat în stomac și în picior. The Daily Telegraph a relatat că fostul jucător al echipei Bulldogs a fost împușcat în timpul unui atac care a avut loc dimineața devreme, în fața casei sale din Greenacre.

Poliția tratează acest incident ca pe un atac „țintit”, dar mai multe rapoarte sugerează că nu Utai ar fi fost ținta vizată. Există o pistă cu posibile legături ale unui membru al familiei – se crede că este vorba de fiul lui Utai – cu crima organizată.

Serviciile de urgență s-au deplasat rapid la fața locului și l-au tratat pe Utai pentru multiple răni prin împușcare. Poliția a fost chemată și. la un loc din apropiere, a găsit fost un SUV incendiat, care probabil a aparținut atacatorilor.

Victima a jucat pentru Noua Zeelandă și Samoa

A fost deschisă o anchetă, detectivii făcând legătura între împușcături și mașina incendiată. „Incendiul a fost stins de pompierii din NSW, iar mașina a fost confiscată pentru expertiză criminalistică”, au anunțat autoritățile.

Utai a jucat de patru ori pentru echipa de rugby a Noii Zeelande. Apoi a îmbrăcat de trei ori tricoul naționalei Samoa.

De asemenea, a câștigat campionatul NRL Premiership cu Canterbury Bulldogs în 2004. El a evoluat pentru Canterbury Bulldogs de 127 de ori, între 2002 și 2009. Apoi s-a transferat la Wests Tigers, marcând 14 eseuri în 40 de meciuri.

Sydney, locul unui grav atentat terorist

Metropola australiană Sydney a fost de curând locul unei tragedii de proporții. La 14 decembrie 2025 a avut loc atentatul terorist de la Bondi Beach, considerat cel mai sângeros incident terorist din istoria Australiei.

Doi bărbați (tată și fiu) au deschis focul asupra mulțimii în prima zi de Hanuka, la un eveniment unde participau aproximativ 1.000 de persoane. 15 persoane au fost ucise (inclusiv o fetiță de 10 ani) și peste 40 au fost rănite.

Tatăl, Sajid Akram, a fost ucis de poliție la fața locului. Fiul său, Naveed Akram (24 de ani), a apărut chiar ieri, 16 februarie 2026, pentru prima dată în fața instanței prin legătură video din închisoarea de maximă securitate Goulburn. El este acuzat de terorism și crimă.

 

